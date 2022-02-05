«Лучше открыть депозит»: эксперты рассказали, в какой валюте хранить сбережения

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Из-за роста курсов доллара и евро россияне почти вдвое больше стали обменивать валюту. Операции по ее продаже составили около 60 процентов общего числа. «Вечерняя Москва» выяснила причины этого и какой тактики придерживаться.

Старший аналитик компании по обмену валют Анна Бодрова считает: одна из главных причин роста курсов доллара и евро — ослабление рубля. Оно вызвано геополитическими факторами. Как только международная обстановка стабилизируется, доллар и евро подешевеют. По мнению эксперта, сейчас нет смысла ни продавать, ни покупать валюту.

— Если у вас есть рубли, то лучше открыть депозит. Это как консервативный инструмент сбережений денег, наверное, наиболее предпочтителен, потому что ставка чуть ниже, чем инфляция, но незначительно. По степени безопасности такое вложение сейчас идеально, — считает Анна Бодрова.

Ян Арт, эксперт Комитета Госдумы по финансовому рынку, уточняет:

— Я рад, что москвичи продают доллар именно сейчас, потому что он явно на пике. Но я бы советовал избавляться от американской валюты, только если вам понадобились рубли для покупки чего-либо, например мебели, бытовой техники или автомобиля.

Говоря об основной сумме долларов, эксперт советует не торопиться.

— Если в ближайшие два-три года тратить сбережения вам не понадобится, то их лучше не трогать: пусть лежат. Что касается прогнозов, то Ян Арт утверждает: в ближайшие недели или месяцы курс может на 2–3 рубля упасть, но в более долгосрочной перспективе он все равно вырастет.

— Так случится хотя бы потому, что Федеральная резервная система США повышает ключевую ставку, а значит, доллар, относительно остальных валют все равно продолжит укрепляться, — отмечает Ян Арт. — Нет, он не будет стоить 100 рублей, ведь в России существует бюджетное правило, не позволяющее рублю как резко расти, так и резко ослабевать. Но и к 70 рублям, как уверяют некоторые несведущие люди, доллар тоже не вернется — из-за того же бюджетного правила.

Как пояснил эксперт, что бы ни происходило в экономике, имеет смысл придерживаться тактики: 60 процентов сбережений хранить в валюте и 40 процентов — в рублях.

Завкафедрой государственного регулирования экономики Президентской академии Владимир Климанов считает: нужно диверсифицировать свои накопления.

— К рублевым депозитам, долларам и евро стоит добавить ценные бумаги, например облигации Федерального займа, — советует эксперт.

Глава направления стратегического и макроэкономического анализа одной из ведущих аудиторско-консалтинговых компаний Игорь Николаев считает, что сейчас перспективы как рубля, так и доллара довольно туманны.

— Рубль ослабевает на фоне геополитической ситуации. К тому же скоро могут снизиться цены на нефть, которые курс рубля поддерживают. При этом Россия объявила курс на дедолларизацию экономики. И к чему этот курс приведет, никто не знает,— пояснил эксперт.

Чтобы сохранить сбережения, он советует купить импортную продукцию, чья цена привязана к доллару. Конечно, только в том случае, если она вам необходима. Сейчас, по мнению эксперта, хорошее время для покупки нового холодильника, другой бытовой техники.