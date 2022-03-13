Щедрые условия с подвохом: что ждать от увеличенных ставок по банковским депозитам

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После того как Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 20 процентов годовых, банки стали массово предлагать клиентам выгодные вклады в рублях. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, стоит ли торопиться нести деньги в банк.

Самые щедрые условия по вкладам — до 20,33 процента годовых, сроком на три месяца, предлагает один из крупных российских банков. Вклады на полгода (181 день) можно сделать под 17–19 процентов годовых.

— Выбирая, куда отнести деньги, я бы советовал смотреть на процентную ставку: чем выше, тем лучше, — поясняет финансовый аналитик Вячеслав Путиловский. — Второй момент — срок размещения средств.

Мне кажется, что сейчас — если процент по вкладу высокий — лучше положить деньги не на три месяца, а на полгода. Третий момент: обязательно оцените надежность банка. Его текущий рейтинг легко найти в интернете. Как, кстати, и условия по вкладам. Иными словами, в первую попавшуюся организацию, где высокий процент, бежать не стоит!

Эксперт также советует внимательно читать условия договора.

— Многие банки заманивают высокими процентами по вкладам, но на самом деле эти проценты порой платят только три месяца, а то и вовсе один, а потом поставка резко снижается, — предупреждает Вячеслав Путиловский.

Кстати, стоит уточнить, можно ли в течение срока действия договора пополнять счет или снимать с него средства.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносов а Виктор Кудрявцев добавляет:

— В банках из-за повышения ставок по депозитам сейчас огромные очереди. Другой вариант — открыть вклад через приложение. Однако — по причине того же ажиотажа — сейчас они то и дело зависают.

Эксперт посоветовал не упускать возможность и сделать вклад в долларах.

— Положить деньги на 3–6 месяцев можно под 8–10 процентов годовых, — говорит Кудрявцев.

При этом важно проследить, чтобы сумма вклада в пересчете на рубли не превышала 1,4 миллиона.

— Именно эту сумму в случае банкротства банка вам вернет Агентство по страхованию вкладов. Но, думаю, до этого не дойдет. Банковская система России устойчива, — пояснил эксперт.

КСТАТИ

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