Дом строится, цена падает: эксперты рассказали, нужно ли торопиться с покупкой нового жилья

Москвичка Алена Лоянич держит ключи от своей новой квартиры на северо-востоке столицы. Девушка решила улучшить жилищные условия и взяла жилье в ипотеку / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 марта изменить условия льготной ипотеки на новостройки. Ставка должна составить не более 12 процентов вместо 7 процентов годовых. «Вечерка» выясняла, что сейчас происходит с ценами на первичном и вторичном рынках.

Тем временем выросла и максимальная сумма ипотечного кредита. В Москве и Подмосковье — до 12 миллионов рублей.

— Сейчас рыночные ставки находятся на уровне выше 20 процентов, при таком уровне ипотека малодоступна, — говорит генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. — Поэтому госсубсидирование рынка ипотеки — правильное решение.

Новостройки дешевеют

По мнению вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, в ближайшие месяцы цены на жилье начнут снижаться.

— В связи с общим ростом цен снижаются доходы населения, — рассуждает эксперт. — У продавцов просто не останется другого варианта, кроме как опустить цены. Но обвала цен не случится. Скорее, они будут опускаться уже в ходе торга по конкретной квартире.

В целом первичный рынок ждут непростые времена.

— Ведь себестоимость жилья повышается, а потенциальных покупателей все меньше. Строить и продавать себе в убыток девелоперы не станут, — рассуждает Апрелев. — Единственный выход для них — временно, в ожидании экономического роста, снизить объемы строительства. И продолжится тренд на уменьшение объема сдаваемых квартир.

«Вторичка»: назад в 1990-е

Что касается вторичного рынка, то продавцы квартир сейчас разделились на две группы. Первые предпочитают подождать, представители же второй стараются успеть продать свою недвижимость, пока жилье не подешевело, считает директор департамента вторичного рынка риелторской компании Сергей Шлома.

— Однако спрос на жилье резко снизился из-за повышения ипотечных ставок (из-за роста ключевой ставки Центробанка. — «МВ»), — рассказывает Апрелев. — Ведь больше половины сделок в Москве были ипотечными. И вот практически все «ипотечники» с рынка ушли.

Остались в основном люди с деньгами на руках, которых всегда было немного, и те, кто фактически совершает обмен. Например, продает «однушку» и покупает с доплатой «двушку». Сейчас, как в 1990-е, на рынке будут преобладать такие «обменные» сделки.

Сидите в «квадратах»

По мнению эксперта, продавать недвижимость, если вы не хотите тут же приобрести новую, сейчас не стоит.

— Вкладываться в валюту опасно — что будет с курсом, совершенно неясно. Золото нужно где-то хранить. К тому же быстро оно не дорожает, — рассуждает Константин Апрелев. — В общем, недвижимость, особенно сдаваемая в аренду, остается одним из наиболее эффективных инструментов сохранения средств. Если же вы, например, планируете улучшить свои жилищные условия, то делать это нужно молниеносно. Одну квартиру продаете, а вторую тут же покупаете — обе сделки нужно проводить в один день. Главный принцип поведения — не оставайтесь с рублями!

СПРАВКА

Средняя цена студии в Москве — 8,2 миллиона рублей. Однокомнатная квартира — 11,6 миллиона, «двушка» — 16,3 миллиона, трехкомнатная — 21 миллион рублей. За год, по прогнозу, эти цены могут упасть на 5–7 процентов.