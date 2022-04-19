Топы-холопы: большинство руководителей коммерческих компаний — люди, ориентированные на Запад

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Госдуме рассматривается законопроект об уголовном наказании за выполнение санкций Запада. Карательная линейка обширна: от штрафа до одного миллиона рублей до лишения свободы на срок до 10 лет. Дело в том, что сотни крупных российских компаний санкции прилежно выполняют. Так, например, в Крым до сих пор не зашли ни крупные российские банки, в том числе с государственным участием, ни ретейлеры, ни большинство мобильных операторов. Почему это происходит?

Не бояться санкций и не выполнять их крупный бизнес призвал лично президент России. Владимир Путин заявил, что крупные российские бизнес-структуры, которые раньше опасались работать в Крыму из-за санкций, теперь могут спокойно идти на полуостров.

— Да, безусловно, на развитии экономики полуострова сказываются западные санкции, которые распространяются на банковский сектор, на поставки ряда товаров и прочее. После начала военной операции на Украине последовал новый пакет санкций, — сказал глава государства. — Введенные против России ограничения, конечно, создают немало проблем, но они не только проблемы создают, но и открывают для нас новые возможности, в том числе сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер, теперь им нечего бояться. Теперь они спокойно могут приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка.

Президент добавил: «Такую активность бизнеса мы обязательно поддержим, в том числе за счет развертывания инфраструктуры банковских, финансовых услуг».

Впоследствии «Промсвязьбанку» было дано прямое поручение президента до 1 октября 2022 года открыть в Крыму сеть филиалов. Но больше ни один банк, ни один мобильный оператор, ни одна российская продуктовая сеть на предложение президента пока не откликнулись. В чем дело?

Рынок выгодный, но никому не нужен

После 2014 года продуктовым ретейлерам, например, мешали в Крыму не только санкции, но и проблемы с логистикой. До строительства Крымского моста продукты направляли в Крым паромами, что было сложно, дорого и долго. Теперь, когда мост работает, не составляет труда отправлять продукцию фурами, как это и происходит по всей России.

— Крым — прекрасное место для развития бизнеса, — считает кандидат экономических наук, преподаватель Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета Александр Баранов. — Если говорить о продуктах питания и о таких сетях, как «Лента», «Магнит» и «О’кей», то благодаря мосту они могут поставлять свою продукцию в Крым за считаные часы, ведь все эти компании представлены в Краснодарском крае. Это удобно, это прибыльно, это важно, в конце концов, для жителей Крыма, которые тоже хотят приобретать продукты по акционным предложениям в крупных гипермаркетах.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев добавляет:

— Крым и Севастополь — одни из немногих российских регионов, где население не убывает, а растет. Больше того: оно растет в основном за счет людей среднего класса и состоятельных — тех, кто может позволить себе купить у моря дом или квартиру. Добавим сюда 8–9 миллионов туристов, которые приезжают ежегодно с мая по сентябрь включительно, и получим огромное число платежеспособных покупателей.

Выгоден рынок Крыма и мобильным операторам.

— Из крупных российских компаний здесь работает только одна, а остальные предоставляют услуги международного роуминга. Что получается? Они фактически, юридически и как угодно признают, что Крым — это не Россия, если роуминг там международный! И, кстати, теряют на этом деньги, потому что большинство приезжающих на полуостров туристов, чтобы сэкономить, тут же покупают местные симки, — рассказывает Кудрявцев.

А вот с банковским рынком, по мнению экспертов, есть проблемы.

— Насколько мне известно, в отношении Сбербанка применены блокирующие санкции — никаких лазеек ему не оставили. Исходя из этого, у Сбербанка особых рисков начать свою работу в Крыму нет, — рассуждает профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов. — Другое дело, что за эти восемь лет в Крыму обосновались другие банки. И я не думаю, что они будут счастливы уступить свое место Сбербанку. Безусловно, там могут появиться какие-то отделения Сбербанка. Но в целом для «Сбера» эта территория уже не является перспективной — осваивать ее следовало восемь лет назад.

Лакмусовая бумажка

Эксперт напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в свое время заметил, что признает Крым российским сразу после того, как это сделают русские олигархи, открыв там свой бизнес. Пока ни один олигарх и даже топ-менеджер государственной (!) компании этого не сделал.

— Крым — это лакмусовая бумажка. Ведь скоро, по всей видимости, пойдет речь о вхождении в состав России других регионов — Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Херсонской области. Даже если они решат жить в статусе независимых государств, все равно они будут находиться под политическим и экономическим влиянием России, там будут ходить российские деньги, как это сейчас уже происходит. Но вот зайдет ли туда наш бизнес — большой вопрос, — рассуждает Кудрявцев. — Сегодня — так получается — политика сильно опережает экономику. Или, можно сказать, экономика политику явно тормозит.

Как пояснил эксперт, присутствие на новых территориях российского бизнеса — это еще и социальный вопрос.

— Все, кто был в Крыму, обратили внимание, что многие продукты там в 1,5–2 раза дороже, чем в Москве. Одна из причин в том, что ретейл здесь «местечковый». Закупился на оптовке, перепродал в розницу — вот и весь бизнес. Прямыми поставками от производителей, акциями и скидками большинство магазинов похвастаться не может. В итоге цены высокие и огромное количество крымчан тратит на продукты около половины доходов семьи. И уровень жизни у большинства населения, прямо скажем, невысокий, — пояснил Кудрявцев. — Но и это не самое страшное. Куда опаснее то, что крымчане часто оперируют понятием «материк» — то есть остальная Россия, в которой они чувствуют себя жителями острова.

То есть регион российский, но в бытовом плане как бы отдельный. Спасибо нашему бизнесу, который Крым российским до сих пор не признал.

— Российские компании могут следовать санкциям Запада по двум причинам. Первая — личная позиция их руководителей, — отметил член правления общества «Опора России» Михаил Зыков. — Они с этими санкциями, как это ни странно звучит, могут быть внутренне согласны. Вторая причина — внешние обстоятельства. Ну например, у компании есть американские или европейские акционеры, имеющие крупные пакеты. С ними не хочется ссориться. Или есть на Западе партнеры, с которыми портить отношения тоже не хочется.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Развод со всеми вытекающими

Ян Арт, эксперт Комитета Госдумы по финансовому рынку, считает, что ситуация не так проста и прозрачна, как кажется.

— Возьмем Сбербанк. Почему он восемь лет не заходил в Крым и президент не приказал ему это сделать? А потому что банк был довольно тесно и в разных сферах связан с западными партнерами. Как только он зашел бы в Крым, они бы прекратили со Сбером все отношения, и банк, а значит, и государство — его крупнейший акционер, понесли бы серьезнейшие убытки, — пояснил эксперт. — Поэтому между экономикой и политикой восемь лет находили компромисс. А сейчас Госдума, принимая закон об ответственности за исполнение санкций, планирует этот компромисс запретить. Никаких компромиссов! С одной стороны, логика понятна. С другой — неясно, как закон исполнять.

Эксперт привел пример: есть российская ITкомпания, к нее контракт с поставщиками — американскими компаниями Adobe, Inc или Oracle.

— Если эта IT-компания заходит, скажем, в Крым или Донбасс, у Adobe, Inc или Oracle, поверьте, сразу случатся проблемы — их обвинят в том, что они работают на оккупированных территориях, — пояснил эксперт. — В итоге контракты с нашей IT-компанией американцы, разумеется, расторгнут. И где им найти новых поставщиков, которые могли бы поставить сопоставимый по качеству софт? Или возьмем другой, более близкий всем нам пример: крупная торговая сеть. Она начинает выполнять закон о санкциях, и у нее тут же прекращаются поставки каких-то продуктов питания, хотя это не так страшно.

Куда страшнее, что перестанут работать, например, германские платежные терминалы, которые установлены на каждой кассе. А их, на минуточку, миллионы. Где взять новые? Как быстро можно кассы переоборудовать? Во сколько это обойдется? И платить, учтите, будем мы — рядовые покупатели: замена оборудования будет заложена в цену продуктов и товаров первой необходимости. В общем, все не так просто.

Виктор Кудрявцев согласен: проблема есть.

— Как Европа не может обойтись без российских углеводородов, так и мы — без их высоких технологий. В частности — программного обеспечения, — пояснил эксперт. — Европа, теряя огромные деньги, сейчас ищет новых поставщиков нефти, угля и газа. А мы будем пробовать искать новых поставщиков софта, станков и много чего еще — вплоть до закваски для теста, которую завозят из-за рубежа. Насколько удачно — время покажет.

Ян Арт считает, что «махать шашкой» и уподобляться Западу, который жертвует экономикой в ущерб политике, не стоит.

— В каждой сфере экономики есть огромный клубок интеграций — сырьевых, поставочных, айтишных, технологических, финансовых. И просто так, на эмоциях, как наши бывшие западные партнеры, все рубить смысла нет. Увы, на каждой русской кассе есть германский платежный терминал. И если его не будет, то как делать покупки. И таких вот «терминалов» в каждой сфере огромное количество.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Рано или поздно компромисс найдем

— Президент Владимир Путин совершенно справедливо заметил, что «отменить» Россию, выбросить ее из мировой политики, экономики и культуры невозможно, — рассуждает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Но точно так же и мы не сможем «отменить» коллективный Запад. Играть в его игру — у кого железный занавес выше — непродуктивно. А продуктивно взаимодействовать в тех сферах, где это возможно.

Вспомните товарища Сталина: будучи идеологическим противником Запада, он закупал у него самые передовые технологии, проводил индустриализацию — и в конце концов построил страну, которая победила во Второй мировой войне. Больше того, для этой победы он использовал западных союзников, заставил их работать на себя — тех самых американцев и британцев, которые во время Гражданской войны были на территории России в качестве интервентов. Либералы Запад любят, патриоты — ненавидят, а его, наверное, нужно просто, отринув эмоции, в своих интересах использовать. Без эмоций. Как Запад много лет использовал Россию. А еще, наверное, нам стоит понять, что Запад — отнюдь не средоточие всего лучшего.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Минпромторга России, наиболее высока зависимость России от импорта в сегменте автозапчастей — она составляет 95 процентов. Доля импортных детских игр и игрушек достигает 92 процентов, обуви — 87. Импортное телекоммуникационное оборудование занимает 86 процентов рынка. И эти показатели с 2017 года почти не менялись. Правда несколько уменьшилась доля импорта в розничных продажах одежды — с 86,1 процента в 2017 году до 82 процентов в первом полугодии 2021 года. В меньшей степени от импорта зависят сегодня продажи спорттоваров (48 процентов), бытовой химии и косметики (57 процентов), а также товаров для дома (44 процента).

ВАЖНО

Вице-премьер Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации, оценил влияние санкций на экономику России. По его словам, слухи о крахе сильно преувеличены. Так, объемы производства в промышленности и торговле упали на 11 процентов, в других секторах чуть меньше — на 9–10 процентов. Расходы федерального бюджета за первый квартал выросли на 20 процентов по сравнению с прошлым годом, в том числе за счет льготных кредитов. В основном — для сельского хозяйства.

По словам вице-премьера, кредитование экономики должно остаться в районе 7–8 триллионов рублей, в противном случае резко ускорится инфляция. Эти лимиты уже практически выбраны, поэтому, как считает Белоусов, для дальнейшей поддержки нужны другие меры: например, снижение налоговой нагрузки.