Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Топы-холопы: большинство руководителей коммерческих компаний — люди, ориентированные на Запад

Никита Миронов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Топы-холопы: большинство руководителей коммерческих компаний — люди, ориентированные на Запад
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Госдуме рассматривается законопроект об уголовном наказании за выполнение санкций Запада. Карательная линейка обширна: от штрафа до одного миллиона рублей до лишения свободы на срок до 10 лет. Дело в том, что сотни крупных российских компаний санкции прилежно выполняют. Так, например, в Крым до сих пор не зашли ни крупные российские банки, в том числе с государственным участием, ни ретейлеры, ни большинство мобильных операторов. Почему это происходит?

Не бояться санкций и не выполнять их крупный бизнес призвал лично президент России. Владимир Путин заявил, что крупные российские бизнес-структуры, которые раньше опасались работать в Крыму из-за санкций, теперь могут спокойно идти на полуостров.

— Да, безусловно, на развитии экономики полуострова сказываются западные санкции, которые распространяются на банковский сектор, на поставки ряда товаров и прочее. После начала военной операции на Украине последовал новый пакет санкций, — сказал глава государства. — Введенные против России ограничения, конечно, создают немало проблем, но они не только проблемы создают, но и открывают для нас новые возможности, в том числе сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер, теперь им нечего бояться. Теперь они спокойно могут приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка.

Президент добавил: «Такую активность бизнеса мы обязательно поддержим, в том числе за счет развертывания инфраструктуры банковских, финансовых услуг».

Впоследствии «Промсвязьбанку» было дано прямое поручение президента до 1 октября 2022 года открыть в Крыму сеть филиалов. Но больше ни один банк, ни один мобильный оператор, ни одна российская продуктовая сеть на предложение президента пока не откликнулись. В чем дело?

Рынок выгодный, но никому не нужен

После 2014 года продуктовым ретейлерам, например, мешали в Крыму не только санкции, но и проблемы с логистикой. До строительства Крымского моста продукты направляли в Крым паромами, что было сложно, дорого и долго. Теперь, когда мост работает, не составляет труда отправлять продукцию фурами, как это и происходит по всей России.

— Крым — прекрасное место для развития бизнеса, — считает кандидат экономических наук, преподаватель Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета Александр Баранов. — Если говорить о продуктах питания и о таких сетях, как «Лента», «Магнит» и «О’кей», то благодаря мосту они могут поставлять свою продукцию в Крым за считаные часы, ведь все эти компании представлены в Краснодарском крае. Это удобно, это прибыльно, это важно, в конце концов, для жителей Крыма, которые тоже хотят приобретать продукты по акционным предложениям в крупных гипермаркетах.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев добавляет:

— Крым и Севастополь — одни из немногих российских регионов, где население не убывает, а растет. Больше того: оно растет в основном за счет людей среднего класса и состоятельных — тех, кто может позволить себе купить у моря дом или квартиру. Добавим сюда 8–9 миллионов туристов, которые приезжают ежегодно с мая по сентябрь включительно, и получим огромное число платежеспособных покупателей.

Выгоден рынок Крыма и мобильным операторам.

— Из крупных российских компаний здесь работает только одна, а остальные предоставляют услуги международного роуминга. Что получается? Они фактически, юридически и как угодно признают, что Крым — это не Россия, если роуминг там международный! И, кстати, теряют на этом деньги, потому что большинство приезжающих на полуостров туристов, чтобы сэкономить, тут же покупают местные симки, — рассказывает Кудрявцев.

А вот с банковским рынком, по мнению экспертов, есть проблемы.

— Насколько мне известно, в отношении Сбербанка применены блокирующие санкции — никаких лазеек ему не оставили. Исходя из этого, у Сбербанка особых рисков начать свою работу в Крыму нет, — рассуждает профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов. — Другое дело, что за эти восемь лет в Крыму обосновались другие банки. И я не думаю, что они будут счастливы уступить свое место Сбербанку. Безусловно, там могут появиться какие-то отделения Сбербанка. Но в целом для «Сбера» эта территория уже не является перспективной — осваивать ее следовало восемь лет назад.

Лакмусовая бумажка

Эксперт напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в свое время заметил, что признает Крым российским сразу после того, как это сделают русские олигархи, открыв там свой бизнес. Пока ни один олигарх и даже топ-менеджер государственной (!) компании этого не сделал.

— Крым — это лакмусовая бумажка. Ведь скоро, по всей видимости, пойдет речь о вхождении в состав России других регионов — Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Херсонской области. Даже если они решат жить в статусе независимых государств, все равно они будут находиться под политическим и экономическим влиянием России, там будут ходить российские деньги, как это сейчас уже происходит. Но вот зайдет ли туда наш бизнес — большой вопрос, — рассуждает Кудрявцев. — Сегодня — так получается — политика сильно опережает экономику. Или, можно сказать, экономика политику явно тормозит.

Как пояснил эксперт, присутствие на новых территориях российского бизнеса — это еще и социальный вопрос.

— Все, кто был в Крыму, обратили внимание, что многие продукты там в 1,5–2 раза дороже, чем в Москве. Одна из причин в том, что ретейл здесь «местечковый». Закупился на оптовке, перепродал в розницу — вот и весь бизнес. Прямыми поставками от производителей, акциями и скидками большинство магазинов похвастаться не может. В итоге цены высокие и огромное количество крымчан тратит на продукты около половины доходов семьи. И уровень жизни у большинства населения, прямо скажем, невысокий, — пояснил Кудрявцев. — Но и это не самое страшное. Куда опаснее то, что крымчане часто оперируют понятием «материк» — то есть остальная Россия, в которой они чувствуют себя жителями острова.

То есть регион российский, но в бытовом плане как бы отдельный. Спасибо нашему бизнесу, который Крым российским до сих пор не признал.

— Российские компании могут следовать санкциям Запада по двум причинам. Первая — личная позиция их руководителей, — отметил член правления общества «Опора России» Михаил Зыков. — Они с этими санкциями, как это ни странно звучит, могут быть внутренне согласны. Вторая причина — внешние обстоятельства. Ну например, у компании есть американские или европейские акционеры, имеющие крупные пакеты. С ними не хочется ссориться. Или есть на Западе партнеры, с которыми портить отношения тоже не хочется.

Топы-холопы: большинство руководителей коммерческих компаний — люди, ориентированные на Запад Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Развод со всеми вытекающими

Ян Арт, эксперт Комитета Госдумы по финансовому рынку, считает, что ситуация не так проста и прозрачна, как кажется.

— Возьмем Сбербанк. Почему он восемь лет не заходил в Крым и президент не приказал ему это сделать? А потому что банк был довольно тесно и в разных сферах связан с западными партнерами. Как только он зашел бы в Крым, они бы прекратили со Сбером все отношения, и банк, а значит, и государство — его крупнейший акционер, понесли бы серьезнейшие убытки, — пояснил эксперт. — Поэтому между экономикой и политикой восемь лет находили компромисс. А сейчас Госдума, принимая закон об ответственности за исполнение санкций, планирует этот компромисс запретить. Никаких компромиссов! С одной стороны, логика понятна. С другой — неясно, как закон исполнять.

Эксперт привел пример: есть российская ITкомпания, к нее контракт с поставщиками — американскими компаниями Adobe, Inc или Oracle.

— Если эта IT-компания заходит, скажем, в Крым или Донбасс, у Adobe, Inc или Oracle, поверьте, сразу случатся проблемы — их обвинят в том, что они работают на оккупированных территориях, — пояснил эксперт. — В итоге контракты с нашей IT-компанией американцы, разумеется, расторгнут. И где им найти новых поставщиков, которые могли бы поставить сопоставимый по качеству софт? Или возьмем другой, более близкий всем нам пример: крупная торговая сеть. Она начинает выполнять закон о санкциях, и у нее тут же прекращаются поставки каких-то продуктов питания, хотя это не так страшно.

Куда страшнее, что перестанут работать, например, германские платежные терминалы, которые установлены на каждой кассе. А их, на минуточку, миллионы. Где взять новые? Как быстро можно кассы переоборудовать? Во сколько это обойдется? И платить, учтите, будем мы — рядовые покупатели: замена оборудования будет заложена в цену продуктов и товаров первой необходимости. В общем, все не так просто.

Виктор Кудрявцев согласен: проблема есть.

— Как Европа не может обойтись без российских углеводородов, так и мы — без их высоких технологий. В частности — программного обеспечения, — пояснил эксперт. — Европа, теряя огромные деньги, сейчас ищет новых поставщиков нефти, угля и газа. А мы будем пробовать искать новых поставщиков софта, станков и много чего еще — вплоть до закваски для теста, которую завозят из-за рубежа. Насколько удачно — время покажет.

Ян Арт считает, что «махать шашкой» и уподобляться Западу, который жертвует экономикой в ущерб политике, не стоит.

— В каждой сфере экономики есть огромный клубок интеграций — сырьевых, поставочных, айтишных, технологических, финансовых. И просто так, на эмоциях, как наши бывшие западные партнеры, все рубить смысла нет. Увы, на каждой русской кассе есть германский платежный терминал. И если его не будет, то как делать покупки. И таких вот «терминалов» в каждой сфере огромное количество.

Топы-холопы: большинство руководителей коммерческих компаний — люди, ориентированные на Запад Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Рано или поздно компромисс найдем

— Президент Владимир Путин совершенно справедливо заметил, что «отменить» Россию, выбросить ее из мировой политики, экономики и культуры невозможно, — рассуждает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Но точно так же и мы не сможем «отменить» коллективный Запад. Играть в его игру — у кого железный занавес выше — непродуктивно. А продуктивно взаимодействовать в тех сферах, где это возможно.

Вспомните товарища Сталина: будучи идеологическим противником Запада, он закупал у него самые передовые технологии, проводил индустриализацию — и в конце концов построил страну, которая победила во Второй мировой войне. Больше того, для этой победы он использовал западных союзников, заставил их работать на себя — тех самых американцев и британцев, которые во время Гражданской войны были на территории России в качестве интервентов. Либералы Запад любят, патриоты — ненавидят, а его, наверное, нужно просто, отринув эмоции, в своих интересах использовать. Без эмоций. Как Запад много лет использовал Россию. А еще, наверное, нам стоит понять, что Запад — отнюдь не средоточие всего лучшего.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Минпромторга России, наиболее высока зависимость России от импорта в сегменте автозапчастей — она составляет 95 процентов. Доля импортных детских игр и игрушек достигает 92 процентов, обуви — 87. Импортное телекоммуникационное оборудование занимает 86 процентов рынка. И эти показатели с 2017 года почти не менялись. Правда несколько уменьшилась доля импорта в розничных продажах одежды — с 86,1 процента в 2017 году до 82 процентов в первом полугодии 2021 года. В меньшей степени от импорта зависят сегодня продажи спорттоваров (48 процентов), бытовой химии и косметики (57 процентов), а также товаров для дома (44 процента).

ВАЖНО

Вице-премьер Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации, оценил влияние санкций на экономику России. По его словам, слухи о крахе сильно преувеличены. Так, объемы производства в промышленности и торговле упали на 11 процентов, в других секторах чуть меньше — на 9–10 процентов. Расходы федерального бюджета за первый квартал выросли на 20 процентов по сравнению с прошлым годом, в том числе за счет льготных кредитов. В основном — для сельского хозяйства.

По словам вице-премьера, кредитование экономики должно остаться в районе 7–8 триллионов рублей, в противном случае резко ускорится инфляция. Эти лимиты уже практически выбраны, поэтому, как считает Белоусов, для дальнейшей поддержки нужны другие меры: например, снижение налоговой нагрузки.

Читайте также:
Бизнес Санкции Импорт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Печатная отрасль держит удар

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Зачем-то учимся у дедушки-маразматика

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Все мнения
О проекте