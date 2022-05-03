Реже мыться, чтобы Путин плохо спал: Запад все больше страдает от антироссийских санкций
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Евросоюз планирует в ближайшее время принять шестой пакет санкций и полностью отказаться от российской нефти. В этом случае цена барреля для европейцев подскочит до 175–180 долларов, что может привести к краху экономики. Но жители Европы уже ощущают серьезный дискомфорт из-за отчаянных решений правящих партий.
Режим расчетливости
По прогноз ам банка JPMorgan Chase & Co, себестоимость грузоперевозок вырастет в несколько раз, а это скажется на ценах практически на все товары. Уже сейчас европейцев призывают к режиму жесткой экономии. Ради избавления от «энергетической зависимости» от России немцам стоит пересмотреть даже правила личной гигиены: реже ходить в душ и не использовать мыло, пишет газета Bild.
— Вот так мы и станем более независимыми от поставок российских энергоносителей — всей этой нечистой нефти и газа, — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.
По данным Bild, сокращение приемов душа не вредит личной гигиене. Так, дерматолог Яэли Адлер посоветовала «оставить кожу в покое и не мыться», чтобы дать размножиться «необходимым для здоровья бактериям».
— После трех недель жизни без воды и мыла все неприятные запахи исчезают, начинается «процесс самоочищения», — заявила дерматолог.
Мойте посуду водой из-под спагетти
Власти Италии с 1 мая вводят температурные ограничения для кондиционеров. Термостат летом нельзя настраивать ниже 25, а зимой — выше 19 градусов. Инспекторы из министерства труда уже готовятся проводить проверки, и нарушителей ждет штраф — от 500 до 3000 евро.
Бельгийцам власти предлагают не выливать воду из-под спагетти, а использовать ее... для мытья посуды. Еще один совет — пользоваться «бесплатной» энергией. Это значит, что днем надо довольствоваться солнечным светом и стараться успеть завершить все дела до захода солнца. И все это под соусом «чтобы президент России Владимир Путин лишился сна».
В Кардиффе, Бирмингеме, Лондоне и других городах Великобритании прошли массовые акции протеста. Причина — увеличение цены на газ и электричество в 1,5 раза!
Согласно опросу издания Sunday Express, 84 процента британцев теперь будут избегать крупных покупок, а 67 процентов начнут испытывать трудности при оплате счетов за отопление и электроэнергию.
— В Великобритании наблюдается стремительный рост цен. Британцы вынуждены выбирать между покупкой еды для детей и оплатой жилья, — говорится в репортаже телеканала SkyNews.
Ждут массовой безработицы
Президент Федерального союза немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм заявил: если Германия откажется от российских энергоресурсов, то экономику ждут огромные проблемы.
— Мы не в состоянии заменить газ из России в краткосрочной перспективе. При прекращении его поставок в некоторых отраслях остановится производство, — заявил Руссвурм. — Сейчас сотни тысяч рабочих мест в энергоемких и перерабатывающих отраслях находятся под угрозой.
Санкции против России не только не остановили конфликт на Украине, но и навредили обычным людям по всему миру, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли: — Страны, поставляющие оружие на Украину, только способствуют затягиванию конфликта. Меня от этого тошнит!
Похоже, очень скоро начнет тошнить и миллионы рядовых европейцев: цены растут все активнее.
КАК ЛУЧШЕ ЭКОНОМИТЬ
Советы немцам от издания Bild:
- Быстро закрывайте дверцу холодильника (экономия 10 евро в месяц).
- Используйте крышку для каждой кастрюли при приготовлении пищи (экономия до 25 евро).
- При выпечке в духовке в последние несколько минут используйте остаточное тепло (экономия до 20 евро).
- Используя чайник, нагревайте только желаемое количество (экономия до 15 евро).
- Используйте веревку для белья вместо электрической сушилки (экономия до 145 евро).
- Выключайте устройства из розетки вместо режима ожидания (экономия 130 евро).
- Задерните шторы, где это возможно (экономия от 12 до 24 евро в год).
- Используйте энергосберегающие лампы (экономия 190 евро).
- При проветривании помещения заранее отключайте отопление (экономия до 80– 255 евро).
- Используйте маленькую, ограничивающую насадку для душа (стоимость от 20 евро, экономия до 250 евро).
- Установите ограничитель потока на кране (стоимость от 10 евро, экономия до 40 евро).
- Выключайте воду во время намыливания рук (экономия 10 евро)
- Собирайте дождевую воду для полива (экономия до 25 евро).
- Включайте кондиционер в машине тогда, когда это действительно нужно (экономия до 45 евро).
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
Политолог Александр Роджерс считает, что санкции Запада похоронили идею «зеленой» экономики.
— Растут цены не только на продукты. Стремительно дорожают палладий, алюминий, титан, цветные металлы, мазут, уголь, электричество. Подорожало все: от лития, необходимого для производства батарей, до алюминия, необходимого для производства лопастей ветряков, — пояснил Александр Александрович. — Какой там «зеленый переход»? Какая экология? Европа быстро наращивает потребление угля — самого грязного из всех видов ископаемого топлива! Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Европу ждет «энергетический крах».
— Еврокомиссия годами настаивала на том, чтобы никто не инвестировал в добычу нефти, угля и газа, утверждая, что идет декарбонизация. Европа убеждала себя, что вот-вот полностью перейдет на возобновляемые источники энергии, люди пересядут в электромобили. Этого так и не случилось. Энергетический кризис усугубился из-за санкций, которые Запад ввел против России. Они уже признают, что новые санкции больше вредят самой Европе, — пояснил Игорь Юшков.
Профессор университета имени Кеплера в Австрии Вероника Ватман уверена, что нынешняя ситуация может привести к проблемам для всего мира.
— Беспрецедентные санкции против России используются как инструмент давления, из-за чего глобальное процветание подорвано, а человечество находится на пороге большого гуманитарного кризиса, — считает эксперт.