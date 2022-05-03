Реже мыться, чтобы Путин плохо спал: Запад все больше страдает от антироссийских санкций

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Евросоюз планирует в ближайшее время принять шестой пакет санкций и полностью отказаться от российской нефти. В этом случае цена барреля для европейцев подскочит до 175–180 долларов, что может привести к краху экономики. Но жители Европы уже ощущают серьезный дискомфорт из-за отчаянных решений правящих партий.

Режим расчетливости

По прогноз ам банка JPMorgan Chase & Co, себестоимость грузоперевозок вырастет в несколько раз, а это скажется на ценах практически на все товары. Уже сейчас европейцев призывают к режиму жесткой экономии. Ради избавления от «энергетической зависимости» от России немцам стоит пересмотреть даже правила личной гигиены: реже ходить в душ и не использовать мыло, пишет газета Bild.

— Вот так мы и станем более независимыми от поставок российских энергоносителей — всей этой нечистой нефти и газа, — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

По данным Bild, сокращение приемов душа не вредит личной гигиене. Так, дерматолог Яэли Адлер посоветовала «оставить кожу в покое и не мыться», чтобы дать размножиться «необходимым для здоровья бактериям».

— После трех недель жизни без воды и мыла все неприятные запахи исчезают, начинается «процесс самоочищения», — заявила дерматолог.

Мойте посуду водой из-под спагетти

Власти Италии с 1 мая вводят температурные ограничения для кондиционеров. Термостат летом нельзя настраивать ниже 25, а зимой — выше 19 градусов. Инспекторы из министерства труда уже готовятся проводить проверки, и нарушителей ждет штраф — от 500 до 3000 евро.

Бельгийцам власти предлагают не выливать воду из-под спагетти, а использовать ее... для мытья посуды. Еще один совет — пользоваться «бесплатной» энергией. Это значит, что днем надо довольствоваться солнечным светом и стараться успеть завершить все дела до захода солнца. И все это под соусом «чтобы президент России Владимир Путин лишился сна».

В Кардиффе, Бирмингеме, Лондоне и других городах Великобритании прошли массовые акции протеста. Причина — увеличение цены на газ и электричество в 1,5 раза!

Согласно опросу издания Sunday Express, 84 процента британцев теперь будут избегать крупных покупок, а 67 процентов начнут испытывать трудности при оплате счетов за отопление и электроэнергию.

— В Великобритании наблюдается стремительный рост цен. Британцы вынуждены выбирать между покупкой еды для детей и оплатой жилья, — говорится в репортаже телеканала SkyNews.

Ждут массовой безработицы

Президент Федерального союза немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм заявил: если Германия откажется от российских энергоресурсов, то экономику ждут огромные проблемы.

— Мы не в состоянии заменить газ из России в краткосрочной перспективе. При прекращении его поставок в некоторых отраслях остановится производство, — заявил Руссвурм. — Сейчас сотни тысяч рабочих мест в энергоемких и перерабатывающих отраслях находятся под угрозой.

Санкции против России не только не остановили конфликт на Украине, но и навредили обычным людям по всему миру, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли: — Страны, поставляющие оружие на Украину, только способствуют затягиванию конфликта. Меня от этого тошнит!

Похоже, очень скоро начнет тошнить и миллионы рядовых европейцев: цены растут все активнее.

КАК ЛУЧШЕ ЭКОНОМИТЬ

Советы немцам от издания Bild:

Быстро закрывайте дверцу холодильника (экономия 10 евро в месяц).

Используйте крышку для каждой кастрюли при приготовлении пищи (экономия до 25 евро).

При выпечке в духовке в последние несколько минут используйте остаточное тепло (экономия до 20 евро).

Используя чайник, нагревайте только желаемое количество (экономия до 15 евро).

Используйте веревку для белья вместо электрической сушилки (экономия до 145 евро).

Выключайте устройства из розетки вместо режима ожидания (экономия 130 евро).

Задерните шторы, где это возможно (экономия от 12 до 24 евро в год).

Используйте энергосберегающие лампы (экономия 190 евро).

При проветривании помещения заранее отключайте отопление (экономия до 80– 255 евро).

Используйте маленькую, ограничивающую насадку для душа (стоимость от 20 евро, экономия до 250 евро).

Установите ограничитель потока на кране (стоимость от 10 евро, экономия до 40 евро).

Выключайте воду во время намыливания рук (экономия 10 евро)

Собирайте дождевую воду для полива (экономия до 25 евро).

Включайте кондиционер в машине тогда, когда это действительно нужно (экономия до 45 евро).

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Политолог Александр Роджерс считает, что санкции Запада похоронили идею «зеленой» экономики.

— Растут цены не только на продукты. Стремительно дорожают палладий, алюминий, титан, цветные металлы, мазут, уголь, электричество. Подорожало все: от лития, необходимого для производства батарей, до алюминия, необходимого для производства лопастей ветряков, — пояснил Александр Александрович. — Какой там «зеленый переход»? Какая экология? Европа быстро наращивает потребление угля — самого грязного из всех видов ископаемого топлива! Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Европу ждет «энергетический крах».

— Еврокомиссия годами настаивала на том, чтобы никто не инвестировал в добычу нефти, угля и газа, утверждая, что идет декарбонизация. Европа убеждала себя, что вот-вот полностью перейдет на возобновляемые источники энергии, люди пересядут в электромобили. Этого так и не случилось. Энергетический кризис усугубился из-за санкций, которые Запад ввел против России. Они уже признают, что новые санкции больше вредят самой Европе, — пояснил Игорь Юшков.

Профессор университета имени Кеплера в Австрии Вероника Ватман уверена, что нынешняя ситуация может привести к проблемам для всего мира.

— Беспрецедентные санкции против России используются как инструмент давления, из-за чего глобальное процветание подорвано, а человечество находится на пороге большого гуманитарного кризиса, — считает эксперт.