Рубль укрепился, но цены остаются прежними

Наталья Темнышова в одном из столичных магазинов электроники выбирает холодильник / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Укрепление рубля до практически февральских значений на ценах сказалось мало. Почему они не рушатся вслед за долларом? Ждать ли подешевения каких-либо товаров?

Цены на импорт по-прежнему высоки, потому что многие ретейлеры закупили товары при курсе 120–130 рублей за доллар и теперь их просто распродают. В этом убежден аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Сейчас сложилась ситуация, когда один и тот же товар кто-то продает, условно говоря, за 80, а кто-то за 150 рублей. Но если ситуация будет более-менее стабильной, то к середине мая цены выровняются, — считает эксперт.

В крупнейшем российском маркетплейсе отметили, что снижение идет. Продавцы снизили цены на отдельные модели ноутбуков на 30 процентов, мониторов — на 40 процентов, смартфонов — на 20 процентов. Стала дешеветь и некоторая бытовая техника: стиральные машины — на 20 процентов, холодильники — на 15 процентов, на 30 процентов подешевели некоторые модели телевизоров. Тем не менее говорить о том, что цены упали так же стремительно, как доллар, нельзя. Почему?

— Существует большая экономическая неопределенность. Что будет с курсом доллара? Не переведут ли все расчеты на рубль? Как будет меняться покупательная способность населения? — рассуждает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — А в условиях неопределенности продавцы пытаются подстелить соломки. Наценки на один и тот же товар могут отличаться в разы!

По мнению эксперта, на рынке сейчас действуют две разнонаправленные тенденции. Первая, положительная — укрепление рубля. Вторая, отрицательная — усложнение работы из-за санкций.

— Простой пример. Курс доллара снизился, и электроника, по идее, должна подешеветь. Но компания Apple приостановила в России продажи техники. Тем не менее купить ее можно. Начались поставки через Казахстан, но уже по другой цене, — пояснил Виктор Кудрявцев. — В итоге их продукция очень дорого стоит.

Эксперт считает, что в цену товаров многие производители и продавцы закладывают геополитические риски.

— Например, холодильники. Многие из них собираются в России, но в них полно импортных деталей, например, микросхем. Сможем ли мы их в ближайшем будущем получать от прежних поставщиков по прежней цене — вопрос, — пояснил Виктор Кудрявцев. — А это значит, что цены нужно увеличить с учетом того, что завтра микросхемы придется закупать у других компаний, за другие деньги.

Экономист, директор по внешним связям компании BitRiver Андрей Лобода считает, что укрепление рубля тем не менее дает надежду на снижение цен:

— Если изменение курса рубля в пределах года составит плюс-минус 2,5–3 процента и российскую валюту будут использовать как средство сбережения граждане и инвесторы, то все это будет сильнее давить на розничные цены.

По мнению Андрея Лободы, многое будет зависеть и от цифрового рубля. Если этот проект Центробанка будет успешен, то укрепится и обычный рубль, и станет меньше поводов для роста цен в магазинах. Но насколько такой сценарий реален — большой вопрос. Пока имеется большая экономическая неопределенность, цены обязательно будут расти. Это, как ни крути, закон рынка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов:

— Рост цен на товары был вызван главным образом не ростом курса доллара, а ажиотажным спросом. Сейчас цены постепенно остывают. Килограмм сахара, например, на пике цен стоил 130 рублей, а сейчас — от 70 до 100. Но это рублевая история. Если же брать импорт, то цены, несмотря на снижение курса доллара, расти продолжат.

Во-первых, этот самый доллар трудно купить. И стоит он для импортера не столько, сколько на бирже, а дороже. Во-вторых, из-за блокировки российских судов и фур выросли цены на логистику. В-третьих, из-за того, что крупные банки под санкциями, стало сложнее вести любую внешнеэкономическую деятельность. Все это сказывается на ценах.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Крупные магазины меняют привычный формат

В апреле посещаемость торговых центров в Москве снизилась в среднем на 12 процентов — по сравнению с апрелем 2021 года. Об этом сообщил руководитель направления исследований и консалтинга крупной компании Михаил Васильев.

В январе-феврале этого года посещаемость ТЦ была выше, чем в аналогичном периоде 2021 года, на три процента. Но уже в марте она снизилась на восемь процентов в сравнении с мартом прошлого года. А в апреле, согласно исследованиям компании, упала еще больше.

— Дело в уходе многих международных брендов. Они ушли, а с ними ушли и покупатели, — считает маркетолог Артем Извольский.

Данные исследования это предположение подтверждают. Трафик в крупных комплексах, где, как правило, и располагались магазины известных брендов, упал на 20–30 процентов. А вот районные ТЦ пострадали существенно меньше: трафик в апреле упал лишь на три–пять процентов.

— Такие торговые центры куда более устойчивы к кризису, — считает Извольский. — Площади объектов подобного формата в основном арендуют продуктовые ретейлеры, продавцы товаров повседневного спроса и аптеки. Иными словами, в таких ТЦ продают то, что москвичам нужнее.

По мнению эксперта, торговые центры Москвы уже давно ждали перезагрузки.

— Сначала их посещаемость стала падать из-за развития онлайн-торговли. Потом из-за пандемии, теперь из-за ухода брендов, — рассуждает эксперт. — Вообще, сама по себе идея прийти куда-то и «шопиться» теряет актуальность.

Не зря в торговых центрах открываются рестораны, фудкорты, кинотеатры и даже катки. Потому что современному москвичу, давно освоившему онлайн-шопинг, нужен веский повод, чтобы выбраться в торговый центр.

Урбанист Григорий Мельник считает, что московские ТЦ будут развиваться по типу западноевропейских.

— Торговли будет все меньше, а развлечений — все больше, — убежден эксперт. — Боулинг, театр, фитнес-центр, хореографическая студия — в торговых центрах будет развиваться самый разный досуг. По сути это будут не торговые, а многофункциональные центры.

Григорий Мельник привел в пример ТЦ «Водный», где есть даже центр «Мои документы».

— Летом конкуренцию торговым центрам будут составлять московские парки. Уровень их благоустройства стал настолько высок, что в теплую погоду они по удобству могут конкурировать с закрытыми помещениями, — считает эксперт. — Ведь еще 10–15 лет назад торговые центры в Москве были по сути единственным местом, куда можно прийти в любое время и просто погулять. Не зря там было столько молодежи: компании подростков там буквально жили! Сейчас же у москвичей есть парки.

Артем Извольский возражает:

— Большую часть года в Москве либо холодно, либо мокро, либо то и другое вместе. У нас не Италия, поэтому торговый центр как место проведения досуга будет еще очень долго популярен, — убежден эксперт. — Другое дело, что их владельцам нужно изобретать новые форматы. Возможно, они будут сдавать площади под антикафе. Возможно, пойдут на устройство бассейнов, их во многих районах Москвы остро не хватает. Может быть, где-то появится площадка для страйкбола или проведения каких-то квестов. Уход брендов — это отличный вызов. Сейчас многим придется «включать голову» и придумывать что-то интересное.

Один из самых модных ТЦ-трендов — это открытие в торговых центрах вокзалов. Так, например, в ТРЦ «Щелковский» автобусы заезжают аж на шестой этаж. А еще в нынешнем году торговый центр откроется в составе транспортно-пересадочного узла «Селигерская». А на ВДНХ появится многофункциональный комплекс с выставочной зоной, музеем, кинокомплексом, детским центром и колесом обозрения высотой 140 метров — кстати, крупнейшим в России.

В общем, привычные ТЦ меняют формат.

Москвичка Елена Толока в торговом центре присела отдохнуть / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Мобильным операторам не позволят задирать тарифы

Федеральная антимонопольная служба будет оценивать обоснованность изменения цен на услуги связи с учетом уровня инфляции. Методические рекомендации уже направлены в территориальные органы ведомства.

Ориентиром для антимонопольщиков станут данные Росстата об общем уровне инфляции за тот или иной период. «Если уровень повышения тарифов будет превышен, ведомство проведет анализ экономической обоснованности их изменения. Если по результатам анализа будет установлено, что уровень изменения тарифов не соответствует индексу потребительских цен, ФАС будет принимать меры — возбуждение антимонопольных дел», — сказано в официальном заявлении ФАС.

Еще одно требование антимонопольной службы к операторам — за 14 дней до предполагаемого увеличения тарифа сообщить об этом в ФАС.

Эксперты к идее антимонопольной службы отнеслись неоднозначно.

— Уровень инфляции — это средняя температура по больнице. У каждого конкретного гражданина он свой: все зависит от набора товаров и услуг, которые потребитель покупает, — считает заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков Института социальной политики Сергей Смирнов.

На тарифы мобильных операторов могут влиять и колебания курса валют, за которые приобретается оборудование связи, и удорожание логистики поставок такой техники. И рост этих расходов может быть куда выше уровня инфляции.

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев уверен:

— ФАС правильно сделала, что взялась контролировать тарифы на услуги связи. Их размер не менее важен, чем цена на молоко и хлеб. Это вопрос социальный, поскольку мобильный телефон есть практически у каждого гражданина старше семи лет, — пояснил эксперт. — При этом, обратите внимание, операторы часто повышают тарифы без всякого предупреждения.

Это подлая маркетинговая логика: сначала клиент возмущается, а потом постепенно привыкает. Если же о повышении цены предупредить заранее, то многие будут искать более выгодные тарифы у других операторов. Поэтому, я считаю, антимонопольщики должны обязать предупреждать о повышении цен не только их самих, но и потребителей. А еще нужно ввести правило, по которому минуты и гигабайты не сгорают никогда. Тогда два–три последних месяца в году можно будет пользоваться связью бесплатно.