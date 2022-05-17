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Отечественный бизнес принял вызов западных санкций

Никита Миронов
Экономика
Отечественный бизнес принял вызов западных санкций
Оператор московского завода нетканых материалов Николай Лопухов в качестве продукции своего предприятия не сомневается / Фото: Екатерина Алексеева

О том, что российские предприниматели могут и должны проявить свой потенциал, говорят многие эксперты. А общество, судя по соцопросам, верит: у наших все получится.

При самых оптимистичных прогнозах национальный бренд и созданная информационная платформа «Сделано в России» должны стать прорывом для отечественного бизнеса в продвижении товаров, привлечении партнеров и целевой аудитории, то есть потенциальных покупателей.

— Ситуация, спровоцированная антироссийскими санкциями, — серьезный вызов, — считает социолог Алексей Егоров. — Российские предприниматели долго находились в тени западных компаний и их чрезмерно раскрученной продукции. А ведь в нашей стране немало перспективных брендов. И сейчас как раз то время, когда нужно не ударить в грязь лицом и показать: многое, что производим мы, ничуть не хуже, а даже лучше импортных аналогов. Но не будем забывать, что современный российский потребитель требователен и убедить его что-то приобрести можно только высочайшим качеством продукта. Для этого необходима площадка, дающая возможность увидеть товар лицом.

Именно такую задачу и ставит перед собой Всероссийское движение «Сделано в России»: проводить информационную кампанию по поддержке проектов и инициатив в сфере импортозамещения. В частности, на платформе «Сделано в России» каждый предприниматель может бесплатно рассказать потребителю о преимуществах своей продукции и получить поддержку цифровых сервисов. Кстати, в столице уже реализуется программа поддержки предпринимателей Made in Moscow.

— Мы создали инициативную группу предпринимателей, в которой не только оказывают поддержку брендам России, но и формируют образ современного российского предпринимателя, — говорит руководитель движения «Сделано в России» Михаил Садченков.

— Инициативу создания организации сегодня активно поддерживают государственные лидеры, представители общественности и бизнеса. Так, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин считает, что этот проект должен помочь в решении задач по импортозамещению. Понятно, что для успешного развития бизнеса без рекламы не обойтись. Однако, как отмечают эксперты, чтобы заинтересовать потребителя, российским предпринимателям придется развиваться и совершенствоваться буквально семимильными шагами. «Сделано в России» — это стимул для роста качества всей российской продукции и ориентир для потребителей», — отмечает руководитель «Российской системы качества» (Роскачество) Максим Протасов.

А по словам члена Комитета Госдумы по промышленности и торговли Евгения Нифантьева, основная цель площадки madeinrussia.ru — завоевать доверие потребителя. К слову, согласно результатам опросов общественного мнения, в успехе импортозамещения не сомневаются 85 процентов россиян, заявивших, что отечественные производители вполне смогут заменить продукцию ушедших с российского рынка западных компаний.

ЦИТАТА

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельный отношений:

— Для эффективной кооперации и наполнения российского рынка необходимыми товарами в особой экономической зоне «Технополис «Москва» создается центр компетенций в сфере импортозамещения. Эксперты, технологи и инженеры ведущих производителей сконцентрируются на создании отечественных продуктов, а также сообща смогут предложить решения по выстраиванию новых логистических цепочек.

Производство Санкции импортозамещение
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