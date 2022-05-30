Санкции делают нас богаче: цены на нефть и газ растут, а мы по-прежнему ими торгуем

Экспонат 21-й Международной выставки оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2022» в рамках Национального нефтегазового форума в ЦВК «Экспоцентр» / Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

По прогнозу агентства Bloomberg, Россия даже с учетом санкций в этом году получит от экспорта энергоносителей 321 млрд долларов. Это почти на треть больше, чем в прошлом. Профицит платежного баланса России в 2022 году может достичь исторического максимума. Как с максимальной для страны пользой потратить огромное количество долларов и евро, которое на нас свалится? Об этом рассуждают эксперты: экономисты, финансисты, политологи.

России предрекают технический дефолт, паникеры рассуждают о грядущем экономическом кризисе. Между тем экономику страны, похоже, ждет перезапуск с последующим серьезным ростом. Во всяком случае, для этого складываются все предпосылки.

Импорт сокращается

Россия зарабатывает на мировом рынке, продавая главным образом природные ресурсы.

— Между тем на фоне санкций цены на них существенно выросли, — пояснил кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Мировая экономика так устроена, что в случае любого форс-мажора начинает дорожать что-то реальное, то, что было, есть и будет в цене, без чего невозможно прожить. Нефть и газ — как раз такие товары.

По данным Института международных финансов, количество нефтяных танкеров, пришвартованных в российских портах и ожидающих отправления с российской нефтью, лишь чуть меньше, чем в апреле предыдущих лет. Да, скидки на российскую нефть из-за санкций велики. Однако в целом уровни мировых цен на нефть превышают 100 долларов за баррель. Поэтому экспортные доходы российских нефтяников за март, похоже, приближаются к историческим максимумам, отмечает Институт международных финансов. Похоже, прогноз сбывается. По последним данным Минфина России, в среднем в апреле российский сорт Urals стоил более 70 долларов за баррель. Это на 13 процентов больше, чем в апреле–2021.

По данным компании TankerTrackers, которая отслеживает движение нефтяных танкеров по всему миру, Россия по-прежнему экспортирует морем около трех миллион баррелей нефти в день. Причем эти поставки вполне прозрачны: «заметания следов» на фоне санкций TankerTrackers не наблюдает.

— А зачем заметать следы, если большинство стран по-прежнему российскую нефть покупают? Мы, например, увеличили поставки в Индию, пусть и с большой скидкой, — пояснил Кудрявцев. — Вообще, самые крупные потребители нефти — вопреки мнению многих неспециалистов, — это отнюдь не США и Западная Европа, а Индия и Китай. На их долю приходится 36 процентов рынка. А совокупно на США и Канаду — только 25.

Вторая тенденция, которая сейчас наблюдается на рынке, — сокращение из-за санкций импорта. России перестали продавать некоторые автомобили, компьютеры, бытовую технику, одежду и обувь. В итоге валюты мы тратим меньше, а в стране ее скапливается больше.

Хватит выбрасывать деньги в мусор

До сих пор из валютных излишков страна формировала резервы, которые хранила в крупнейших западных банках. Теперь, спасибо санкциям, продолжать подобную денежную политику не получится. Как отметил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, действительный государственный советник РФ Евгений Федоров — он считает блокировку резервов... лучшей новостью года.

— Как было до последнего времени? Мы продаем газ в Германию, немцы платят за него в евро. Затем большая часть этих евро попадает в наши валютные резервы. Но вот беда: все было устроено так, что сами эти резервы в российскую экономику никогда не попадают! Сам конституционный механизм России устроен таким образом, что эту валютную «кубышку» невозможно потратить, — пояснил эксперт. — Но деньги — это не золото. Лежа в иностранных банках или в американских ценных бумагах, они не росли, а постепенно обесценивались.

За пять–десять лет они фактически превращались в ничто. Заморозив наши валютные резервы, американцы лишь в один момент сделали то, что раньше делали в течение срока пять–десять лет. Иными словами, на нашей российской экономике эта «заморозка» никак не сказалась и дальше не скажется.

Как пояснил Федоров, в досанкционной ситуации от поставляемых за рубеж ресурсов Россия реально получала только малую часть. Ведь до сих пор почти вся валютная выручка «складировалась» и лежала пустым грузом в иностранных банках.

Фото: depositphotos

— Вот и получалось, что мы производили шесть процентов мирового ВВП, а потребляли всего 1,5. Как такое получалось? А просто — деньги за наш товар утекали за границу, да там и оставались! — рассказывает Евгений Федоров. — Такая ситуация сложилась еще в 1990-е. Это американские советники Ельцина схему порекомендовали. Вы зарабатываете, но особо не тратите, а деньги несете в наши банки и вкладываете в наши ценные бумаги, поэтому и доход от ваших заработков остается не у вас, а у нас. Здорово, правда? И мы так десятилетиями жили. И не только мы, многие страны. Больше того: по требованию МВФ — Международного валютного фонда — мы еще и брали кредиты. Как они говорили, «для сбалансированности экономики».

Когда начались санкции, в экономике, как ни странно, сложилась более благоприятная ситуация: мы стали получать от экспорта больше реальных денег.

— Теперь, когда доллары и евро не утекают в валютные резервы, мы можем купить на них товары, которые реально нужны стране: автомобили, станки, технологии, бытовую технику, — пояснил Евгений Федоров. — Новая схема международной торговли, которую предложил Владимир Путин, позволяет нам не «утилизировать» валютную выручку, размещая ее в западных банках под низкий процент, а покупать на нее реальные товары. По сути, это революция, потому что растет доходность нашей экономики в целом. А чем выше доходность экономики, тем выше рано или поздно будет доход граждан.

По мнению эксперта, России в этом году стоит ждать резкого притока экспорта. Второй прогноз — укрепление рубля. Третий — увеличение доходов бюджета.

Поддержать людей и улучшить автоматы

Генеральный директор Института региональных проблем и политолог Дмитрий Журавлев считает, что дополнительные доходы важно уметь правильно потратить.

— Первая и главная статья расходов — модернизация экономики. Нам, грубо говоря, нужно научиться производить на продажу не нефть, а бензин, — пояснил эксперт. — Владимир Путин, кстати, уже ставил перед правительством задачу «повысить уровень переработки сырья». Хотя сюда же можно отнести и строительство отечественных самолетов. Второй способ потратить «лишние» деньги — вложиться в модернизацию инфраструктуры. Прежде всего — дорог. Третье — нужно сформировать механизмы борьбы с бедностью. Не раздать деньги «вертолетным» способом, как в США, и получить рост инфляции, а сделать так, чтобы средства достались малообеспеченным.

Также, по мнению эксперта, имеет смысл вложиться в модернизацию вооружения. Как показала спецоперация на Украине, у кого лучше оружие, у того и преимущество. У нас — с учетом роста геополитической напряженности — оно должно быть лучшим в мире.

— Совершенно очевидно, что потребуются сотни миллиардов на восстановление ДНР, ЛНР и вообще всех освобожденных территорий, — считает Дмитрий Журавлев.

Дефолта можно не бояться

Эксперт Комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт считает, что «лишние» деньги стоит потратить на поддержание экономики.

— В принципе, процесс уже идет. Правительство, например, ввело для ИТ-компаний нулевой налог на прибыль. Но это все точечные меры, а необходимы масштабные, — считает эксперт. — Например, нужно создать рабочие места для примерно двух миллионов работников иностранных компаний, которые решили уйти из России, и компаний — их поставщиков. Нужно поддержать целые отрасли: туризм, рекламу, частично общепит, авиакомпании и аэропортовский бизнес.

Вторая мера, которая напрашивается, — поддержка малого и среднего бизнеса. Деньги, по мнению эксперта, ему давать не нужно, а вот снять или уменьшить значимые налоги будет очень важно.

— Например, можно резко уменьшить налог на фонд оплаты труда. Хотя бы на год, — считает Ян Александрович. — Такая мера позволит сохранить рабочие места.

Также, по мнению эксперта, нужно обязательно материально поддержать пенсионеров.

И дело тут не только в морали и нравственности, но и в поддержке экономики. Ведь пожилые люди понесут дополнительные рубли в магазины и аптеки — будет поддержан ретейл.

— Я думаю, что немалая часть расходов в ближайшие месяцы будет обусловлена политически. Проведение спецоперации, восстановление разрушенного, гуманитарные миссии, возможное включение некоторых территорий в состав России — на все это нужны немалые расходы, — пояснил Ян Арт.

По мнению эксперта, ожидаемый сейчас многими технический дефолт, который пытаются устроить России США, на нашей экономике не скажется никак.

— В 1998-м дефолт стал причиной кризиса. Сейчас все ровно наоборот: геополитический кризис может стать причиной дефолта. Но на жизни людей он вообще не скажется, и на экономической политике государства тоже. Будет ли дефолт, вообще непонятно. Наши счета могут и разблокировать. Может повториться история с газом, когда европейские покупатели стали проводить платежи через «Газпромбанк». Для себя — за евро, для нас — за рубли. Иными словами, компромиссы возможны.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Лицом к народу

Главный экономист компании «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец считает, что излишки долларов и евро, которые образуются в нынешнем году, можно потратить на укрепление национальной валюты, доведя ее курс до 60 рублей за доллар.

— В этом случае может произойти невероятное: упадут цены на автомобили, смартфоны, бытовую технику, некоторые лекарства, одежду, обувь и вообще все, что мы закупаем за рубежом, — пояснил Виктор Кудрявцев. — Тогда в России случится настоящий потребительский бум и рост уровня жизни населения. Мы можем пойти по пути развитых стран, которые развивают экономику потребления. Ведь уровень жизни там высок не потому, что они что-то продают за рубеж и за счет этого живут, как это до сих пор делала Россия. Нет, там граждане постоянно что-то продают друг другу: от хлеба из частной пекарни до услуг психоаналитика.

По мнению экспертов, у России впервые за 30 лет появился шанс перестроить всю экономическую систему: чтобы она работала не только на государство и владельцев офшоров, но и на рядовых граждан.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Росстата, экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в I квартале 2022 года вырос на 15,8 процента по сравнению с январем — мартом 2021 года и составил 57,1 миллиона тонн. Несмотря на санкции, объем добычи газа в России в марте составил 67,5 млрд кубометров, увеличившись на 0,8 процента относительно того же месяца прошлого года.

В целом за период с января по март текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года добыча газа выросла на 0,9 процента и составила 199,76 млрд кубометров. По данным Росстата, в марте этого года серьезно изменились лишь объемы поставок российского топлива по разным адресам: с Запада они стали постепенно переориентироваться на Восток. Таким образом, «убить» российский экспорт санкциями не удалось.

СПРАВКА

Курс рубля укрепляется с 11 марта: тогда он достиг пика и составил 118 рублей за доллар, а потом постепенно стал снижаться. Психологическую отметку в 100 рублей за доллар рубль преодолел после заявления президента Владимира Путина о том, что Россия будет продавать газ за рубли.

В последние дни курс колеблется в диапазоне 62–65 единиц за доллар. На укрепление рубля работают сразу несколько факторов. Главный из них — Центробанк РФ выбросил с рынка спекулянтов валютой, введя комиссию на ее покупку. Сначала комиссия была 30 процентов, затем ЦБ снизил ее до 12. Второй важный фактор — физлицам запрещено снимать наличную валюту больше 10 000 долларов до 9 сентября 2022 года. Третий фактор — физлицам запрещено вывозить из страны больше 10 000 долларов наличными, а также переводить за рубеж более этой суммы. По мнению финансовых аналитиков, пока курс рубля окончательно не выровняется, правительство будет эти ограничения сохранять. А потом их будут постепенно снимать.