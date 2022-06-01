Ставки ниже, мечты ближе: как на граждан повлияет новое решение Центробанка

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Центробанк РФ принял решение о понижении ключевой ставки до 11 процентов. «Вечерняя Москва» узнала, как это повлияет на граждан.

Снижение ключевой ставки, как предполагается экспертами, приведет сразу к нескольким последствиям — как к положительным, так и не очень.

Депозиты «худеют»

— Если ключевая ставка снижается, то банки автоматически начинают снижать и проценты по депозитам. Мартовская история, когда банки зазывали людей разместить вклад под 20 процентов годовых, давно в прошлом, — пояснил заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков Института социальной политики Сергей Смирнов.

И правда, сейчас банки предлагают вклады уже под 7,5–9 процентов годовых.

Ипотека будет доступнее

Хорошая новость для тех, кто решил взять потребительский или ипотечный кредит. Так, например, ипотечные ставки упали до 12–10,9 процента годовых. Что это значит для заемщика?

— В Москве, по данным риелторов, средняя стоимость вторичного жилья — 17 млн рублей. Это значит, что ежемесячный платеж при его покупке в кредит может уменьшиться со 180 до 150 тысяч рублей, — пояснил финансовый аналитик Артем Летинецкий.

Глава минстроя Ирек Файзуллин добавил, что снижение ключевой ставки может уменьшить ставки и по ипотеке льготной, которая сейчас составляет девять процентов годовых и дается только под покупку новостроек.

Больше машин и холодильников

— Очевидно, что новая ключевая ставка активизирует кредитование граждан. Она даст импульс для новых покупок автомобилей, бытовой техники, мебели, разного рода гаджетов и всего, что можно купить в кредит, ведь ставки по потребительским кредитам тоже становятся ниже, — пояснил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Станет лучше бюджетникам

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финуниверситета при правительстве РФ Константин Ордов уверен, что снижение ключевой ставки позволит повысить доход федерального бюджета.

— Увеличение дохода, в свою очередь, позволит проиндексировать не только пенсии и социальные пособия, но и определенные выплаты бюджетникам и меры финансовой поддержки для малого и среднего бизнеса. Он сегодня особенно остро нуждается в четких правилах и льготных режимах кредитования, — пояснил Ордов.

Также, по его словам, снижение ключевой ставки поможет сдержать рост цен.

Успевайте сделать вклад

Артем Литенецкий считает, что ЦБ продолжит снижать ключевую ставку.

— Я думаю, что на ближайшем заседании Центробанка она может упасть до девяти процентов годовых, а к концу года — и вовсе до шести процентов, — считает эксперт. — Дело в том, что дешевые кредиты нужны как бизнесу, так и нам, потребителям, чтобы делать покупки: начиная от дорогих смартфонов, заканчивая квартирами. Низкие кредитные ставки стимулируют экономическое развитие.

Поэтому, если у вас есть свободные деньги, я бы советовал класть их на рублевый депозит. Дело в том, что рубль сейчас крепкий, а ставки по депозитам точно будут снижаться. А вот с кредитами, если есть возможность, наверное, лучше подождать. Судя по тому, что происходит, они будут дешеветь и дальше. Если крайней нужды нет — возьмите позднее.