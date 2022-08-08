Полна казна нефти, угля, зерна: что нужно России для преодоления последствий западных санкций

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Данные международного валютного фонда показывают: Россия вполне справляется с текущей ситуацией в экономике. Что нужно сделать, чтобы преодолеть последствия западных санкций.

Свыше половины россиян (53 процента) ожидают, что в текущем году страна столкнется с экономическими трудностями. Таковы результаты исследования, проведенного в России холдингом «Ромир» по заказу Gallup International.

Впрочем, 24 процента опрошенных полагают, что ситуация не изменится, а 11 процентов российских респондентов, наоборот, верят в экономическое процветание. Еще 12 процентов не смогли сформулировать свои ожидания. Насколько оправданы такие ожидания и настроения?

Как говорит главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша, в условиях санкционного давления меры, принятые российскими властями в денежно-кредитной сфере для стабилизации финансового сектора, оказались эффективными и «помогли поддержать» российскую экономику».

— Что касается внешнего сектора, в первой половине этого года Россия получила очень высокие доходы от экспорта за счет продажи нефти и газа в другие страны мира, в частности в Европу и другие регионы, — отмечает Гуринша.

Ранее МВФ на 2,5 процентного пункта улучшил свой прогноз по падению ВВП РФ в нынешнем году: если в апреле эксперты организации предполагали, что этот показатель снизится на 8,5 процента, то в июле спрогнозировали сокращение ВВП уже на шесть процентов. А когда же мы вернемся к росту экономики?

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Между белыми и красными

— Прогноз МВФ даже более благоприятен, чем прогноз российского Центробанка, и я склонен ему верить, — рассуждает кандидат экономических наук, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт. — Вместе с тем я считаю, что в ближайшие годы жить мы лучше не станем. Снизится покупательская способность, уменьшится выбор товаров в магазинах, но и дефицита не будет. Чтобы преодолеть вызванные санкциями трудности, нужен радикальный план переустройства экономики.

Как пояснил эксперт, первый путь — «красный», то есть назад к социализму.

— Вряд ли он возможен. Мы уже туда ходили, многие помнят и обратно не хотят, — рассуждает Ян Александрович. — Второй путь — либерализация экономики и, в частности, налоговой системы. Но вряд ли государство захочет делиться с бизнесом частью власти. К тому же многие не хотят возвращаться и в 1990-е, когда свободы было много, зато часть общества впала в нищету.

Есть и третий путь, по которому мы идем сейчас: либерализм в сочетании с госкапитализмом.

— Проблема этого пути в том, что он рассчитан на страну с населением в 40–50 миллионов человек. А у нас 145 миллионов. Поэтому и пенсии невысокие, и средняя зарплата, — рассуждает эксперт. — Я считаю, нужна широкая дискуссия экспертов — куда нам дальше идти. Но не идеологическая, а экономическая, с цифрами. Как сделать так, чтобы максимальное число людей жило обеспеченно, чтобы рос ВВП? Ведь президент Путин не раз повторял, что одна из главных целей государственной политики — это рост благосостояния граждан. Вот и нужно задуматься, как его обеспечить. Ситуация с санкциями — хороший повод найти новый вектор развития страны и ему следовать.

Нужна одна победа

Генеральный директор Института региональных проблем, политолог, считает, что для выхода из кризиса необходим успех военной операции на Украине.

— Нынешняя экономика — это экономика ожиданий. Работает она так: появляется прогноз, что доллар подорожает, все бегут его покупать, и он действительно дорожает. Победа России резко изменит психологический климат в обществе. Мы, грубо говоря, перестанем копить деньги «на черный день» и начнем их тратить. Как результат, больше начнет зарабатывать торговля, сфера услуг, туристическая отрасль и многие другие сферы экономики. Вот вам и экономический рост, — пояснил эксперт.

Победа будет много значить и для экономики внешней.

— Уже сейчас сложилась ситуация, когда, например, США и Франция не могут обеспечить порядок в Африке. В итоге в Буркина-Фасо произошел военный переворот, на демонстрациях в его поддержку можно было наблюдать российские флаги. Больше того: митингующие требовали ввода российских войск. Казалось бы, при чем тут экономика? А при том, что Африка — это золото и алмазы. И политическое влияние всегда можно перевести в экономическую выгоду. С сильными хотят дружить и сотрудничать, — пояснил Дмитрий Журавлев.

Впрочем, по его словам, даже после победы в спецоперации Запад не снимет с России санкций — слишком велика сила инерции.

— Зато, совершенно очевидно, у нас наладятся связи с нашими неявными союзниками, которые пока скрывают свою позицию. Например, с Венгрией, — считает политолог.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ имени Ломоносова Виктор Кудрявцев считает, что именно военная победа России способна постепенно наладить дела в экономике.

— Взять, к примеру, санкции. Их ввели как ответ Запада на «агрессию» России в отношении Украины. Но когда Украины в ее нынешнем виде не будет, возникнет ситуация «собачка сдохла», — пояснил эксперт. — Рассуждения западных политиков будут вестись в таком ключе: «Мы хотели помочь, сделали все возможное. Но спасти Украину не удалось. А жить как-то надо. Нужны российские газ, уголь, нефть, удобрения, пшеница, редкоземельные металлы. Нужны воздушные коридоры через территорию России, а то летать вокруг нее что-то очень дорого стало. В общем, надо как-то договариваться».

По мнению Кудрявцева, может повториться ситуация с оплатой газа в рублях, когда вся Европа дружно сказала «ни за что и никогда», а потом стала платить — греться-то чем-то нужно.

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«Гуглом» дом не натопишь

Дмитрий Винник, профессор Финансового университета при правительстве России, рассуждает:

— Ситуация в российской экономике улучшится из-за того, что ослабеет влияние спекулятивного финансового капитала. Пример: сегодня компания «Гугл» стоит дороже, чем компания «Газпром». Но «Гугл» на хлеб не намажешь, им не согреешься. Электричество он не вырабатывает. Еду на «Гугле» не приготовишь. Скоро это станет всем ясно, и с нами начнут договариваться.

Двигать науку и технологии

Сергей Смирнов, директор Института социальной политики и социально-экономических программ, напротив, считает, что санкции — надолго.

— Проблема даже не в них, а в том, что нам не хватает высоких технологий, которые Россия привыкла закупать, — рассуждает эксперт. — Причем в военной отрасли — проблем никаких. Мы буквально каждую неделю опробуем на Украине новое оружие. Теперь бы и в гражданской сфере создать что-то подобное.

Кудрявцев считает, что толчок экономике даст развитие освобожденных территорий.

— Это огромные затраты, но и новые рабочие места, активизация производства, то есть деньги пойдут на развитие. С 2014 года мы огромные средства вложили в Крым и не обеднели. Так что спецоперация и то, что произойдет после, может пойти нашей экономике на благо.

Эксперты рекомендуют сконцентрировать внимание на нескольких приоритетных направлениях развития. Одно из важнейших направлений и основа нашей внешней торговли — нефтегазовая сфера, в том числе нефтегазохимия. Стране нужны терминалы и предприятия по производству сжиженного природного газа и хорошее транспортное сообщение с Китаем. Вложиться сюда — значит обеспечить торговый профицит еще на десятилетие вперед.

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БОЛЬШЕ ЕДНЕГ

Как ни странно, но несмотря на санкции, денег в российском бюджете много. По данным Минэкономразвития РФ, до 2025 года включительно казна будет наполняться с большим профицитом (это значит, что доходы будут значительно выше расходов). Даже согласно умеренному прогнозу ведомства в 2022 году профицит может составить 230,5 миллиарда долларов, в 2023-м — 176,6 миллиарда, 2024-м — 150,9, в 2025-м — 128,5 миллиарда. В общей сложности — 686,5 миллиарда долларов.