Неделя вожатства стартовала в Москве

Вожатая комплекса «Воробьевы горы» Анна Шишко играет с детьми в летнем лагере. Как организовать досуг ребенка, новому поколению добровольцев расскажут на форуме / Фото: Пресс-служба ГБПОУ «Воробьевы горы»

В понедельник, 19 октября, в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах стартовала Неделя вожатства. Для участников подготовили лекции и мастер-классы, позволяющие научиться самым востребованным методикам работы в этой области.

В этом году образовательный курс будет состоять из 14 различных по тематикам секций. На лекции и семинары в каждой из них уже зарегистрировались около 300 человек.

— Спикеры расскажут участникам, какими компетенциями должен обладать хороший вожатый, и как их можно развить. Конечно, на встречах поговорят об общечеловеческих качествах, которые нужны добровольцам. А еще гости смогут «подтянуть» профессиональные навыки, необходимые для работы, например, в образовательных учреждениях, — рассказал начальник управления городскими программами профессионального образовательного учреждения «Воробьевы горы» Александр Азаренко.

В этом году Неделю вожатства проведут в режиме онлайн. По словам организаторов, такое решение приняли, во-первых, чтобы обезопасить участников от заражения коронавирусом.

— А еще мы уверены, что такой формат более удобен. Нашим участникам не нужно будет тратить время, чтобы добраться до образовательного центра. Они смогут подключиться к любой трансляции прямо из дома, — отметил Александр Азаренко.

Участники Недели вожатства в рамках курса узнают, как изменился формат работы с детьми в современных условиях. Особое внимание на занятиях уделят различиям краткосрочных и долгосрочных программ.

Добровольцев ждут не только теоретические лекции. Спикеры подготовили и практические занятия. В частности, они вместе с будущими вожатыми разберут реальные проблемы, с которыми сталкиваются в работе их коллеги, и расскажут новичкам, как лучше поступить в той или иной ситуации.

В числе спикеров — опытные психологи, педагоги, специалисты по работе с детьми и молодежью. В качестве экспертов выступят и сотрудники образовательного комплекса «Воробьевы горы». В конце обучения все участники получат сертификат о прохождении курса.

Александр Азаренко отметил, что за последние годы интерес к вожатскому делу со стороны москвичей сильно вырос.

— Раньше в наш образовательный центр приходили в основном работать студен ты профильных университетов. Они делали это, потому что им нужно было пройти профессиональную практику. А сегодня на базе нашей организации создано аж два вожатских отряда. И в них состоит много людей, которым просто нравится творить добрые дела и помогать окружающим. К тому же за свою работу они не берут денег, трудятся на общественных началах. Правильно говорят, что вожатый — это не профессия, а скорее состояние души. Но тем не менее этому нужно усердно учиться, как и любому другому делу, — добавил Александр Азаренко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Коркунова, заместитель директора образовательного комплекса «Воробьевы горы»:

— Для нас очень важно организовывать такие мероприятия. Ведь миссия вожатства сегодня — стать наставниками детей, «значимыми взрослыми». А для этого нужно научиться организовать работу с детьми, сплотить коллектив, быть гибким в принятии решений. Мы создали площадку для генерирования идей, «прокачивания» творческих инициатив, оказания профессиональной помощи друг другу.

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