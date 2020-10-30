Комик Вадим Галыгин научил школьников правилам пешехода

Комик Вадим Галыгин проводит рейд «Маленький пешеход» рядом с школой № 1520/ Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Сотрудники ГИБДД вместе с комиком Вадимом Галыгиным провели рейд «Маленький пешеход». Корреспондент «Вечерки» наблюдал за работой актерско-полицейского тандема.

Наша цель — школа № 1520 в Малом Кисловском переулке. На карте он выглядит как зигзаг молнии (каким его рисуют дети). А это означает наличие двух закрытых поворотов, что увеличивает вероятность аварийных ситуаций.

— В Центральном административном округе, где мы проводим рейд, зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 детей, — говорит старший инспектор по пропаганде ГИБДД Управления внутренних дел майор полиции Елена Муравская. Задача нашего рейда — напомнить школьникам Правила дорожного движения. Известный комик в этом более чем заинтересован, ведь в школе № 1520 учится его сын — Вадим Галыгин-младший.

Второй час дня, занятия заканчиваются. Мальчишки и девчонки выбегают из здания школы. В нынешних условиях — это только ученики младших классов, которых пока не перевели на дистанционное обучение из-за пандемии.

Стоим, наблюдаем. Вот один паренек лет десяти перебегает дорогу в неположенном месте. Инспектор Дорожно-патрульной службы капитан Андрей Мезенцев останавливает нарушителя и делает внушение: так поступать нельзя — это опасно.

— Я больше не буду, — обещает Никита Головачев.

Для закрепления урока школьник получает листовку, где в жанре комикса показано, как следует правильно переходить дорогу. Вадим Галыгин перехватывает вышедшую из школы стайку детворы и раздает им листовки с комиксами. Минутное бремя славы: Аня Брюнина узнает артиста и просит автограф.

— Передача с Галыгиным — одна из самых моих любимых, — радуется школьница. — Я теперь запомню его наказ.

Заместитель директора школы Юрий Махлев и председатель Совета родительской общественности Елена Балабанова позитивно оценивают организованную просветительскую акцию.

— Я считаю, что это очень нужное дело, — говорит она. — Прекрасно, что полицейские проводят такие акции и привлекают к ним известных людей, ведь молодежь порой ориентируется на медийных личностей и доверяет им. У меня в этой школе тоже учатся сын и дочь. Они обожают Галыгина!

Елена Балабанова просит артиста сфотографироваться с ней.

— Покажу детям и скажу им: «Галыгин передал, чтобы вы Правила дорожного движения не нарушали и всегда переходили проезжую часть в положенном месте», — смеется москвичка.

Каков же в итоге будет педагогический эффект этой полезной акции, покажет время.

КСТАТИ

Это не первый «звездный рейд»: недавно школьников просвещали писательница Александра Маринина, актеры Николай Иванов и Ирина Бразговка.

С начала года в Москве зарегистрировано 277 ДТП с участием несовершеннолетних. 297 детей пострадали, трое погибли.

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