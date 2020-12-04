Студенты колледжей рассказали, как проходит обучение на удаленке

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Студенты московских колледжей уже месяц занимаются в онлайн-формате. О том, каково это — осваивать дисциплины онлайн, они поделились с «Вечерней Москвой».

Как отмечают многие студенты, дистанционное обучение имеет большой плюс: не надо теперь тратить время на дорогу и добираться до места учебы порой даже не нескольких видах транспорта.

— Конечно, с новым форматом обучения в мою жизнь пришел и новый распорядок дня. Если раньше, чтобы попасть на учебу, мне приходилось вставать в 6 утра, собираться и бежать на электричку, то сейчас через 15–20 минут после подъема я уже в полной боевой готовности. Также и с окончанием занятий: раньше дома я оказывалась в среднем в 5–6 часов, сейчас же к двум часам все основные занятия у меня заканчиваются, — поделилась Мария Иванова, первокурсница специальности «графический дизайнер» Московского техникума креативных индустрий им. Л. Б. Красина.

Новый распорядок не только изменил график сна и отдыха, но и повлиял на «путешествия».

— В наше время никто и ничто не стоит на месте. Недавно никто и подумать не мог, что оказаться, к примеру, в музее, можно не выходя из собственного дома. Преподаватели, конечно, не упускают такой возможности, и ежедневно в колледже проходят различные мероприятия. Я могу не тратить время и деньги на дорогу, а участвую в них прямо со своего телефона или компьютера, — отмечает Софья Брылина, студентка 2-го курса Московского государственного колледжа электромеханики и информационных технологий.

По словам Софьи, сегодня легче стало успевать участвовать в различных мероприятиях: онлайн-экскурсиях, а также лекциях и выставках.

Как известно, человек может приспособиться к любым условиям, однако не всегда это происходит быстро, и, чтобы принять ситуацию, необходимо, чтобы прошло некоторое время. Несмотря на то, что на дистанте студенты занимались весной, с переходом на него осенью им пришлось снова перестраиваться.

— Адаптировалась быстро, но, конечно, хочется учиться очно. А такая скорость обоснована тем, что мы все живем уже используя, большинство технологий. Поэтому включить видеосвязь — уже не такая проблема, — сказала Софья Брылина.

Достаточно быстро адаптировалась и студентка 4-го курса Московского техникума креативных индустрий им. Л. Б. Красина Кристина Муратова.

— Мне комфортнее учиться из дома, так как, помимо учебы, я занимаюсь танцами с детьми в онлайн-формате, и мне удобно переключаться с одной конференции на другую. В дистанционном формате обучения есть свои плюсы, — рассказала она.

Во многом помогают приспособиться студентам к условиям удаленки московские колледжи. Как отметил преподаватель робототехники, информационных технологий Московского государственного колледжа электромеханики и информационных технологий Даниил Зайцев, эффективную систему обучения позволил выстроить ресурс «Навигатор студента», который разработал колледж.

— Данный ресурс предоставляет открытый доступ студентам к образовательному контенту, расписанию занятий и практик. Он позволяет повысить активность и результативность участия обучающихся в городских конкурсах и мероприятиях, а также обеспечивает своевременную обратную связь. Все студенты быстро адаптировались и научились пользоваться ресурсом. Кроме того, они научились создавать презентации по гостам и сейчас активно готовятся к конкурсам НТТМ, — пояснил он.

Представить, как проходят практические занятия дома у студентов, кажется достаточно сложным. Однако, как говорят многие ребята, в вынужденной ситуации и на удаленке можно освоить практические навыки. Правда, не во всех специальностях, так как в дисциплинах технического характера, например, необходимо работать на специальном оборудовании.

— Практические занятия в онлайн-режиме проходят отлично. Сначала мастер производственного обучения показывает нам то, что нужно сделать. Мы внимательно смотрим и все запоминаем. Позже, когда у тебя есть свободное время, ты выполняешь задание и отправляешь мастеру. Затем обсуждаем, что было сделано верно, а что — нет, — говорит Асель Алиева, студентка 1-го курса специальности «поварское и кондитерское дело» Колледжа сферы услуг № 32.

У Кристины Муратовой из Московского техникума креативных индустрий им. Л. Б. Красина практическое занятие проходит в формате лекций с объяснением темы и онлайн-демонстрации. После каждый выполняет индивидуальное задание и защищает его.

— Всегда можно посмотреть запись занятия на нашей платформе дистанционного обучения, связаться с преподавателем, получить индивидуальную консультацию, — отмечает студентка.

Практика в режиме онлайн стала вызовом и для педагогов, и для студентов. Сегодня преподаватели прикладывают значительные усилия, чтобы она проходила интересно, увлекательно и с пользой, пусть даже и через экран.

— Поначалу ребята очень расстроились, что им не удастся побывать на практике. Однако после того, как мы провели с ними несколько занятий в дистанционном формате, где каждый обучающийся может проявить себя, показать свои навыки в деле в повседневной для него, домашней обстановке. Минуя этот процесс адаптации к незнакомой среде, ребята с интересом и всей серьезностью отнеслись к такому формату проведения практических занятий, — рассказал Роман Ланцов, преподаватель специальных дисциплин Колледжа сферы услуг № 32.

Его коллега, преподаватель Анна Полищук, отметила, что у ее групп лабораторные занятия проходят в формате онлайн-мастер-класса.

— Студенты работают с документацией, описывают ход работы и при желании и возможности отрабатывают полученные знания. И работа выполнена, и родные и близкие накормлены, — заключила Анна Полищук.

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