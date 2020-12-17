Московские родители: Школа открыта для общения как никогда раньше

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У дистанционного обучения для учеников, учителей и родителей есть свои минусы и плюсы, можно перечислить их определенное количество, можно не соглашаться друг с другом: минус для одного – плюс для другого. Но самое важное другое - получение образования юными жителями столицы, общение школы с родителями не прерывалось ни на один день, несмотря ни на какие обстоятельства. Сегодня представляем взгляд родителей.

На онлайн-уроке все понятно

У Ольги Агафоновой дети учатся в 9 и 11 классах школы № 2097, она считает, что дистанционное обучение отличается по многим параметрам от очного, например, стало несколько другим общение с педагогами: оно стало практически ежедневным, более конструктивным, чаще происходит с использованием различных мессенджеров, и конечно, посредством ресурсов Московской электронной школы. У родителей появилась возможность увидеть и услышать, как проходят онлайн-уроки.

— Стало проще контролировать учебные результаты детей, — уточняет Ольга.

Мама ученика 6 класса школы №1078 Светлана Каранина старается слушать школьные онлайн-уроки, которые посещает ее сын, и отмечает, что учителя объясняют материал нескучно и понятно.

— Я увидела, как ребенок реагирует на незначительные победы по предметам, как себя ведет при ответах на уроке. У ребенка сейчас есть эмоциональный комфорт. Я поняла, что он способен на большее: может сам находить ответы и объяснять понятия. Это вызвало у меня приятные эмоции, ведь мы не всегда замечаем ежедневные маленькие успехи, как ребенок растет и развивается, а узнаем лишь по рассказам учителей, — поясняет Светлана.

Мама ученика 6 класса школы № 2100 Елена Рустамова на удаленке стала больше вникать в учебный процесс сына, отмечает, что каждый педагог настолько интересно ведет свой урок, подкрепляя тему наглядным материалом, что детям не составляет особого труда выполнять домашние или творческие задания.

— На самих уроках все ребята нашего класса вовлечены в работу, пытаются опередить друг друга, отвечая на вопрос учителя, и получить отличный результат, — поясняет Елена.

Такой результат может быть достигнут только благодаря тесному взаимодействию учителей и учеников. Учителя продолжают открывать перед ребятами новые горизонты знаний и находить плюсы в дистанционных уроках: с легкостью посещают со всем классом практически любой музей мира, погружаются в атмосферу прошлого века или отправляются в необычное путешествие к астероидам.

Личная организованность и насыщенная программа

Светлана Каранина считает, что дисциплина всегда важна. Она довольна, что каждое утро сын, отправляясь на дистанционные занятия к компьютеру, игнорирует футболки и одевается в деловой стиль, почти как в школу.

— И это он так сам решил! Говорит, что урок, пусть и онлайн, – это все же урок. Потом садится за парту и настраивается. Он понимает, что сейчас с ним будут общаться учитель и другие дети, что это настоящее занятие. Это организует и дисциплинирует. Подобное обучение, безусловно, требует контроля, но вместе с тем учит детей личной организованности. Наша задача как родителей – пояснить детям, что дистанционный формат помогает научиться управлять своим временем и нести ответственность за свою работу, — радуется и уточняет Светлана.

Мама ученика 10 класса Школы «Дмитровский» Наталья Айдинян говорит, что сын учится в классе проекта «Инженерный класс в московской школе» и программа насыщена. Помимо основных уроков сын занимается в кружках, посещает школьные дополнительные занятия, проходит онлайн-обучение на предприятиях, с которыми сотрудничает школа.

— В таком интенсивном режиме важна система и непрерывность всех программ обучения. В нашей школе все кружки, мастер-классы, подготовки к конкурсам и олимпиадам продолжают работать онлайн даже в текущей ситуации, что позволяет моего сыну не прерывать привычный ритм учебы и получать всю необходимую поддержку педагогов своевременно, — отмечает Наталья. — Сейчас педагоги школы стали активнее использовать возможности чатов и сообщений в электронном дневнике – для меня это удобно, потому что я могу не только контролировать успеваемость своего сына, но и быть в курсе последних объявлений или принимать участие в обсуждении актуальных вопросов – все в одном месте. Я обратила внимание, что ресурсы Московской электронной школы стали ещё обширнее и доступнее.

Ольга Агафонова рассказывает, что старший сын учится в классе проекта «Инженерный класс в московской школе». Сейчас проходит дистанционная подготовка к предпрофессиональному экзамену: с ребятами занимаются не только школьные учителя, но и преподаватели вуза.

— Моим сыновьям нравится заниматься проектно-исследовательской деятельностью, вместе с консультантами они готовятся к ежегодному школьному конкурсу «Вместе исследуем и проектируем», который пройдет в феврале 2021 года. И самое главное – подготовка к итоговой аттестации, к услугам репетиторов не обращаемся, рассчитываем на свои знания и совместную работу со школьными учителями, — подчеркивает Ольга.

Стали ближе

Мама ученицы 8 класса школы №1220 Наталья Гоева среди плюсов дистанционного обучения отмечает, что такой формат работы, помогает подобрать индивидуальный подход к каждому ученику.

— Бывает, что робкий ребенок стесняется активно очно работать в классе, где на него устремлены взгляды одноклассников, но чувствует себя свободнее, задает вопросы в чате, успешно выполняет задания онлайн, — говорит Наталья.

По ее мнению, традиционные бумажные учебники не всегда успевают за ходом времени.

— У ребенка появляется запрос на использование интерактивных обучающих платформ, получение большего объема знаний, расширяющих кругозор. Учеба в онлайн-формате не только открыла новые возможности для преподавателей, учеников и родителей, но и сплотила всех, — сказала она.

Светлана Каранина признается: Работала за компьютером в соседней комнате и услышала интересный рассказ лектора о музее Гарри Поттера (это любимое произведение сына). Оказывается, это был виртуальный классный час, сама присоединилась и с удовольствием «посетила» музей совместно с сыном».

Наталья Айдинян подметила, что классные часы в онлайн-режиме стали менее формальными, а более познавательными.

— Сейчас действуют ограничения на массовые мероприятия и экскурсии. И наш классный руководитель использует классные часы в том числе для проведения виртуальных экскурсий и «онлайн-поездок». Должна признаться, что если нахожусь дома, то зачастую сама с удовольствием присоединяясь к подобным мероприятиям, — отметила она.

По словам Елены Рустамовой, самое ценное - это то, что все стали ближе, хотя обучение проходит дистанционно.

— Мой ребенок всегда лично может обратиться к преподавателю, например, в чате или по телефону, и получить дополнительные разъяснения. Классный руководитель теперь начинает свой день с пожелания доброго утра нам родителям в родительском чате, добавляя обязательный вопрос, у всех ли получается войти в «виртуальный класс». Да и для нас обратиться к любому учителю в режиме реального времени не составляет проблем, достаточно перейти по ссылке и можно посетить родительское собрание или онлайн-консультацию, задать все волнующие вопросы администрации школы. Открыта ли школа для общения на удаленке? Я считаю, что как никогда раньше, — добавила Елена.

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