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Интерес к книгам принес успех на олимпиаде
Анастасия Ерофеева заняла третье место на Московской этнографической олимпиаде / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Интерес к книгам принес успех на олимпиаде

Мария Газарян

Образование

Недавно подвели итоги вузовского этапа Московской этнографической олимпиады «Москва — столица многонациональной России», показавшего рост интереса горожан к традициям народов нашей страны. «Вечерка» побеседовала с одним из ее лидеров.

Второкурсница факультета теологии РПУ св. апостола Иоанна Богослова Анастасия Ерофеева, занявшая третье место, поделилась своими впечатлениями:

— Этноолимпиада стала для меня возможностью проверить свои силы в не слишком близкой области. Я даже не рассчитывала на успех и была очень удивлена, когда узнала результаты.

— Как вам удалось ответить на такое большое количество вопросов?

— Специально я не готовилась, так как узнала о возможности участия незадолго до интеллектуального состязания. Но в разное время читала энциклопедии по истории народов мира и России. Бывало, что интерес к одной теме порождал интерес к другой, так и получилось накопить знания.

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