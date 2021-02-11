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Старт к вершинам профессии. Ученики старших классов во время школьных занятий углубленно изучают предметы, получая академические знания и базу
Ученица 11 «И» класса московской школы № 1387 Мария Лавриненко собирает робота. В дальнейшем девушка должна будет запрограммировать его для выполнения определенных задач. Такие практические занятия помогают ребятам понять, чем они хотят заниматься в будущем / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Старт к вершинам профессии. Ученики старших классов во время школьных занятий углубленно изучают предметы, получая академические знания и базу

Марьяна Шевцова

Образование

В среду, 10 февраля, Комплекс социального развития Москвы сообщил, что предпрофессиональные классы посещают более 45 тысяч школьников. «Вечерняя Москва» узнала, как устроено профобучение.

В столичных школах уже несколько лет реализуется уникальный проект предпрофессионального образования. Ученики перед поступлением в 10-й класс могут выбрать медицинский, инженерный, академический, кадетский, педагогический или информационно-технологический профиль.

— В этом году число учащихся таких классов выросло на 20 процентов, — уточнили в Комплексе соцразвития.

Благодаря современному оборудованию, которым оснащены все школы — участники проекта, старшеклассники на практике знакомятся с современными решениями в разных областях науки, осваивают профессиональную технику, проводят исследования.

В московской школе № 1387 есть инженерные классы. В них учатся ребята, которые в будущем хотят связать свою карьеру с точными науками. По словам директора образовательного учреждения Александра Жмулина, инженерные классы оснащаются лабораторно-исследовательскими комплексами для изучения прототипирования, алгоритмизации, программирования, создания автономных роботов и освоения современных производственных технологий.

— В рамках проекта мы сотрудничаем с вузами, также ученики посещают технопарки, — уточнил он.

Учитель физики и математики школы № 1387 Семен Еремкин отметил, что особое внимание уделяется проектной деятельности.

— Школьники много участвуют в олимпиадах и конкурсах, — рассказал педагог.

17-летний Петр Говорухин давно увлекается математикой, информатикой и физикой, поэтому не задумываясь выбрал инженерный профиль.

— Мне всегда была интересна техническая составляющая нашей жизни, — поделился он. — Здорово, что я могу уже сейчас получить практические навыки.

Петру очень нравится программирование, в будущем он хочет развиваться именно в этом направлении. Уже сейчас молодой человек пробует свои силы в создании приложений и сайтов.

— В прошлом году я стал победителем предпрофессионального конкурса. Мы с командой сделали веб-приложение, в котором отображаются данные о температуре воздуха в определенных домах, где установлены датчики, — рассказал Петр Говорухин.

Технические профессии выбирают и девочки. 17-летняя Мария Лавриненко тоже учится в 11-м инженерном классе, только по направлению «информатика и робототехника».

— Я хочу стать специалистом по анализу баз данных, — рассказала она.

По словам школьницы, эта сфера активно развивается, а значит, есть перспективы для трудоустройства и карьерного роста. К слову, именно то, что предпрофессиональные классы дают навыки востребованных профессий, является их преимуществом.

КСТАТИ

Помимо спецклассов среди учащихся пользуется популярностью проект «Субботы московского школьника». С начала реализации его участниками стали более 1,3 миллиона человек.

Участники посещают лекции и экскурсии, мастер-классы и творческие студии, работают в лабораториях и научно-технических мастерских.

Также юные москвичи встречаются с учеными, сотрудниками ведущих научно-исследовательских организаций Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Москва делает все возможное, чтобы с юных лет развивать научный потенциал школьников. Для этого созданы все условия, мы развиваем проект предпрофессиональных классов, где много уроков проводится в формате практикумов, а в учебные планы обязательно включаются элективные курсы.

Стоит отметить, что у детей и родителей все больше растет интерес к предпрофессиональному образованию. Телемедицина, альтернативная энергетика, робототехника и генетика — лишь малая часть дисциплин, которые изучают наши школьники.

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