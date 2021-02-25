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Юных вожатых научат работать с современными детьми
Студенты Московского городского педагогического университета Мария Симанова и Григорий Яшукин записались на курсы «Вожатский круг», чтобы узнать о современных методиках работы с детьми / Фото: Антон Гердо /Вечерняя Москва

Юных вожатых научат работать с современными детьми

Мария Николаева

Образование

В Московском городском педагогическом университете стартовал курс «Вожатский круг». На занятиях опытные бойцы студенческих отрядов научат новобранцев работать с детьми.

За новыми знаниями к вожатым со стажем пришли участники четырех вожатских отрядов вуза.

В этом году на мастер-классах организаторы решили разобрать особенно сложные для вожатых темы: как взаимодействовать с напарником в одном отряде и грамотно распределять свое время. Еще два занятия посвятят медиавожатству: ребят научат создавать мотивирующие видеоролики для детей.

Среди слушателей лекций — второкурсник МГПУ Григорий Яшукин. Он начал обучение вожатскому делу год назад. За это время молодой человек успел изучить азы вожатства, однако он хочет узнать о современных методиках работы с малышами. Поэтому Григорий решил прослушать курс, чтобы усовершенствовать свои навыки.

— Я будущий педагог, и для меня такие лекции — это и практика, и новые знакомства, — поделился Григорий Яшукин.

Будущие вожатые учатся работать с самыми разными детьми: и с одаренными, и с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации или имеет серьезные проблемы со здоровьем.

На первом занятии психолог-педагог Анна Авраменко просит студентов подумать, как помочь замкнутому ребенку в возрасте от 8 до 11 лет адаптироваться в незнакомом коллективе. Участники предлагают представить каждого ребенка как цветок, каждый лепесток которого — это отдельные черты характера. Собрав полную информацию о подопечных, вожатые подберут для каждого из них нового друга из лагеря, чтобы ребятам было интересно общаться.

На мастер-классах много внимания уделяют теме личностного роста. Это особенно актуально при работе с современными детьми, потому что новое поколение — очень самостоятельное и информационно подкованное. Для того чтобы найти подход к таким ребятам, педагоги создали специальные методики работы.

— Наша задача — найти то, что может зацепить и заинтересовать детей. У современных ребят гораздо больший доступ к информации, чем имели дети раньше. Поэтому они чаще пытаются выделиться, проявить свою креативность. Мы стимулируем это желание и считаем, что для каждого ребенка нужно создать такие условия, в которых проявится его индивидуальность, — отметила педагог-психолог Анна Авраменко.

Помимо курсов в МГПУ, в столице работают различные школы вожатых. Студенты, прошедшие там подготовку, имеют право работать с детьми в лагерях Москвы и области. А вожатые, которые, помимо сертификата об окончании специализированной школы, имеют еще и практический опыт работы с малышами, как правило, ездят на смены в оздоровительные центры в других регионах России, в том числе на берегу Черного моря.

Первокурсница МГПУ Алла Глазова, например, уже опытная вожатая. Несмотря на юный возраст, она отработала три смены с детьми в разных лагерях и поняла, что вожатство — это не профессия, а образ жизни.

— Свою дальнейшую жизнь я хочу связать с педагогикой. Мы отдаем детям все свои силы и эмоции, а самая главная награда — это улыбки и счастливые глаза малышей, которые нас заряжают энергией, — рассказала Алла Глазова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роза Грошева, координатор вожатского движения МГПУ:

— Мы делаем акцент на том, чтобы дети как можно больше играли, участвовали в спортивных эстафетах и конкурсах на свежем воздухе. Мы учим вожатых организовывать интеллектуальные и настольные игры, в том числе с использованием гаджетов. Еще во всех детских оздоровительных лагерях большое внимание уделяется укреплению здоровья детей.

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