Иван Ященко: Мы смогли привлечь еще больше школ к олимпиадному движению

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Как и всегда прошли школьный, муниципальный, региональный этапы Всероссийской олимпиады; Московская олимпиада школьников. То есть состоялось много разных соревнований, где ребенок мог себя проявить. Разница с прошлыми годами была в том, что все этапы проходили онлайн.

Тренеры, которые тоже ушли на дистанционку, продолжали постоянно заниматься с ребятами. Это важно: ведь для любого ребенка, особенно талантливого, необходим элемент психологической поддержки. И то, что школьники продолжали чувствовать контакт с тренером, давало им возможность не бросать привычных занятий во время карантина. А еще все это позволило детям возможность не прекращать общения с друзьями. Ведь на самом деле команды, которые выходят в финал Всероссийской олимпиады, это еще и своеобразные клубы по интересам.

Преподаватели и тренеры постарались сохранить для ребят занятия по привычному расписанию, которое было установлено еще до самоизоляции, просто переведя обучение в дистанционный формат. Для этого использовались видеоконференции, чаты в соцсетях и мессенджеры.

При этом некоторые тренеры рассказали о том, что подготовка стала даже более интенсивной, а расписание - насыщенным. Школьники могли посещать до 10 лекций и семинаров в неделю.

Понятно, что онлайн создавал определенные сложности, ведь никакое виртуальное общение не заменит очный контакт. Плюс, по ряду предметов работать было очень тяжело: если математику можно обсуждать по зуму, то химию гораздо труднее: эксперименты проводить онлайн непросто.

В целом мотивированные школьники хорошо проявили себя в период пандемии.

— Ребята, у которых была мотивация к занятиям, максимально воспользовались переходом на дистант. В итоге мы видим много школьников, которые достигли огромного прогресса, — рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Однако, не стоит списывать со счетов и то, что дети абсолютно разные. Кому-то онлайн, например, подходит по складу характера. И все-таки подавляющее большинство ребят хотят, чтобы в будущем часть предметов, как непрофильных, так и профильных, проходила и очно, и онлайн.

По словам Ивана Ященко, в этом году наблюдается резкий рост результатов и охвата участников Всероссийской олимпиады.

— Мы смогли привлечь еще больше школ. Одна из причин в том, что в апреле-мае, когда дети сидели дома в разгар пандемии, мы провели онлайн пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады по всем предметам. Это помогло ребятам попробовать гораздо больше предметов и осознанно выбрать себе дисциплину для дальнейших занятий и за лето подготовиться. Многие нашли предмет, по которому дошли до регионального этапа. Проведя анализ, мы видим, что дети, которые раньше не показывали никаких результатов, впервые задумались об олимпиадной работе и уже достигли успехов, — отметил Ященко.

В Москве онлайн-работа с талантливыми детьми ведется давно. Существует «Московская электронная школа», множество материалов выложено в электронном виде, поэтому столичные школы смогли быстро перейти в онлайн, дополнив дистанционные занятия видеоуроками. В Центре педагогического мастерства собраны огромные базы олимпиадных задач, удобные адаптивные курсы, которые ЦПМ открыл для всей России. И в финале в этот раз будет много ребят, которые занимались, используя онлайн-ресурсы Москвы. А образовательный центр «Сириус» на своей онлайн-системе провел для всей страны пригласительный школьный этап, разработанный ЦПМ.

— Сейчас мы будем с нетерпением ждать результатов финала Всероссийской олимпиады школьников и болеть не только за москвичей, а за всех ребят – ведь многие из регионов также пользовались нашими ресурсами. Уверены, они покажут высокий результат, — заключил Иван Ященко.

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