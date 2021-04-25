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Большинство выпускников химического вуза работают по специальности
Студентки РХТУ имени Д. И. Менделеева Елизавета Харитонова (слева) и Ксения Шишканова (справа) / Фото: Анна Малакмадзе /Вечерняя Москва

Большинство выпускников химического вуза работают по специальности

Юлия Зыкина

Образование

Накануне выходных, 23 апреля, в Российском химико-технологическом университете имени Менделеева прошла ярмарка вакансий. Во время нее ректор учреждения, доктор химических наук, профессор РАН Александр Мажуга отметил, что такие мероприятия пользуются большим спросом среди молодежи.

Как отметил заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко, власти стараются повышать престиж технических профессий.

— За последние годы у нас в стране сложился дисбаланс в сторону гуманитарных специальностей. Очень много выпускалось политологов, юристов. Для повышения престижности технических профессий мы разработали комплекс мер, в том числе и жилищных, для поддержки молодых ученых, — пояснил он.

На ярмарке студенты познакомились с более чем 30 компаниями, среди которых были, например, фармацевтической и инновационной направленности, а также различные госкорпорации.

— Один из важных критериев образования и квалификации студентов — процент трудоустроенных выпускников. Сейчас 90 процентов наших ребят работают по специальности, это хороший показатель среди технических университетов, — отметил Александр Мажуга.

Выгоду от таких мероприятий, по его словам, получают как студенты, так и предприятия.

— Помимо того что ребята знакомятся с компаниями, мы привлекаем корпорации в образовательный процесс. Работодателям важно, чтобы студенты обладали прикладными навыками. Поэтому у нас совместные проекты с такими компаниями, как «Росатом», «Сигур», «Уралхим», «Фармсиб», «СЛ Фарма». Также ребята проходят практику на предприятиях, чтобы в дальнейшем иметь базовую квалификацию, — отметил Мажуга.

В рамках ярмарки вакансий для студентов организовали и экскурсии в инжиниринговый центр и лаборатории университета.

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ярмаркапрофессииРоссийский химико-технологический университет имени Менделеева (РХТУ)
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