Разработка школьников предсказывает капризы погоды

Ученики 11-го класса школы № 1409 свою разработку — метеокомплекс «Кентавр», который следит за изменениями погоды / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В Москве завершилась научно-практическая конференция «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики — к результату». 12 мая, в среду, столичные школьники рассказали «Вечерней Москве» о своих разработках.

Московские школы уделяют большое внимание проектной деятельности. Работают медицинские, инженерные, академические, кадетские, педагогические, атомные, курчатовские, предпринимательские и ИТ-классы, в которых учатся свыше 45 тысяч юных москвичей — на 10 тысяч больше, чем годом ранее. На занятиях учащиеся не только изучают теорию, но и пробуют свои знания на практике, придумывают и реализуют собственные идеи в области науки.

— Задача проекта — сформировать у учеников умения и навыки, которые помогут им стать успешными и востребованными специалистами в мегаполисе, — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки Александр Молотков.

В рамках ежегодной научно-практической конференции столичные школьники представили более 400 собственных проектных и исследовательских работ. Одна из разработок — метеокомплекс «Кентавр», созданный Дмитрием Цоем и Егором Леоновым из 11-го класса школы № 1409. Прибор предназначен для замеров погодных условий там, где человек не может находиться.

— Метеостанция — не единственная функция проекта. Можно делать замеры не только погодных условий, но и каких-то веществ на химических складах, угольной пыли в шахтах, чтобы предупредить взрыв. Только нужно повесить соответствующее оборудование, — рассказал один из авторов проекта Дмитрий Цой.

Плюсами своей разработки ребята считают отсутствие аналогов и дешевизну оборудования. Само устройство еще предстоит значительно доработать: сделать более компактным корпус, уменьшить вес метеостанции, чтобы она могла быстрее передвигаться, и создать на 3D-принтере другой тип гусеницы — для лучшей проходимости.

Еще один ученик этой школы — Александр Воронин — сам придумал и разработал модель теплицы, которая контролирует все параметры климата, поливает, проветривает и освещает выращиваемые растения.

— Этот проект был создан, чтобы помочь развитию аграрной отрасли, оптимизировать процесс сельскохозяйственного производства и снизить себестоимость продукции, — пояснил Александр. — Аналогов ему мало. Они или дорогие, или требуют большой квалификации обслуживающего персонала. У меня простая теплица с простым управлением, с которым справится даже человек без образования.

Теплица работает в автоматическом режиме, но ей можно управлять с помощью голосового ассистента или отправки сообщений. Есть возможность узнать параметры климата, получить справочную информацию и даже рецепты консервирования.

Во время разработки проекта Александр научился паять, собирать микроконтроллеры и создавать макеты. Работа над проектом продолжается.

ВАЖНО

В Москве стартовали вступительные испытания в новый проект предпрофессионального образования «Медиакласс в московской школе». На них зарегистрировались 3100 московских девятиклассников.

Ребятам предстоит пройти серьезное компьютерное тестирование и написать эссе. В сентябре этого года такие классы впервые откроются в 57 школах.

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