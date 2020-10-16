Сдача эконормативов на столичном нефтеперерабатывающем заводе

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В последние несколько лет столица преображается на глазах не только в плане озеленения и архитектурных проектов, но и с точки зрения качества воздуха. Давно понятно, что ухоженность немыслима без экологической составляющей. Поэтому все эти годы у Комиссии по экологической политике Мосгордумы особенно много работы.

На днях ее председатель А. С. Соловьев приехал на столичное предприятие в Капотне — Московский НПЗ. Ему устроили подробнейший осмотр территории и основных производственных площадок. В настоящий момент на предприятии завершен второй этап комплексной программы развития. Благодаря ее реализации воздействие на окружающую среду снизилось на 75%, и это менее чем за 10 лет. Депутат был впечатлен и сказал, что теперь не удивлен, почему перестали поступать жалобы от жителей района, но пообещал в дальнейшем не снижать контроля за промышленным предприятием. Собственно, такой результат — цена многочисленных усилий и самых современных технологий. Так, ключевыми составляющими второго этапа модернизации МНПЗ стали запуск биологических очистных сооружений «Биосфера» и высокотехнологичного комплекса переработки нефти «Евро+».

Комплекс «Биосфера» с применением самых современных систем гарантирует максимально высокий процент очистки сточных вод (до 99,9%) с возможностью их повторного использования в производстве. В результате предприятие смогло сократить потребление речной воды в три раза.

Между тем пуск комплекса «Евро+» позволил на 80% обновить производственные мощности завода: он заменил пять старых установок переработки нефти и открыл дорогу к рекордной производительности. Благодаря «Евро+» выход бензина можно повысить на 15%, выход дизельного топлива — на 40%, вдвое увеличить выход авиационного керосина, и все это на вполне компактной территории МНПЗ.

Новый комплекс включает в себя полный производственный цикл: начиная от подготовки сырой нефти и заканчивая получением товарной продукции. За безопасность и надежность работы отвечают 15 тысяч датчиков и система искусственного интеллекта. А воздух, по словам столичного градоначальника Сергея Собянина, присутствовавшего на церемонии открытия, не уступает по качеству воздуху в Парке Горького.

Современные технологии Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя текущее состояние отраслевого лидера, отметил:

— Программа модернизации нефтеперерабатывающих заводов в нашей стране активно реализуется с 2011 года, и за это время действительно был совершен колоссальный скачок. Стоит отметить, что в настоящий момент российские НПЗ приблизились к среднеевропейскому уровню и по глубине переработки, и по экологическим характеристикам и не собираются останавливаться на достигнутом. Задача — все параметры улучшать.

По словам эксперта, в целом отечественными нефтяными компаниями потрачено около полутора триллионов рублей на установки вторичной переработки. И это лишь часть всех модернизационных процессов, которые проводятся сегодня на НПЗ. Значительные средства были инвестированы и в повышение экологических характеристик заводов.

— Промышленности никогда не прийти совсем к нулевому уровню в этом вопросе, этого не позволяют технологические циклы, — пояснил Фролов. — Но стремиться к минимальным показателям необходимо, и Московский НПЗ в этом смысле в числе лидеров. С учетом статуса и географического местоположения экологическая составляющая у него в приоритете. Завод неустанно повышает свою дружелюбность к окружающей среде.

С началом реформации Московский НПЗ изменился даже визуально — сотрудники, которые работали тут в 1990-е и даже в 2000-е, теперь его не узнают. Предприятие стало совершенно другим, притом что менялось постепенно, не прекращая функционировать.

Например, сейчас на заводе действует первая в отрасли АСМВ — автоматизированная система мониторинга воздуха (она производит отбор и анализ проб). Круглосуточно каждые двадцать минут диспетчерам поступают и высвечиваются на огромной интерактивной карте экологические параметры. Параллельно эти данные направляются и внешнему регулятору — в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Успехи в модернизации столичного НПЗ очевидны уже сегодня, но это лишь часть пути. В перспективе, в рамках третьего этапа, предприятие увеличит глубину переработки нефти и полностью откажется от выпуска мазута. Им сейчас топятся котельные, но это давно прошлый век, а Московский НПЗ уверенно смотрит в будущее и делает шаги ему навстречу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Соловьев, председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы:

— Для Москвы чрезвычайно важен тщательный контроль за действием промышленных предприятий в черте города, особенно когда дело касается обрабатывающей отрасли. В этом смысле МНПЗ неизменно находится «под лупой». Это очень серьезная ответственность. Ведь если заводы, например, не модернизируют устаревшее оборудование, то это может повлечь не только потери в производительности, но и штрафные санкции из-за вреда экологии. В Капотне в этом плане ситуация кардинально поменялась, сократились жалобы от жителей. Появился экоинформер — уличный экран, на котором в любое время суток можно увидеть данные о качестве воздуха.

Я, впервые лично побывав на МНПЗ, не мог не обратить внимание на современные очистные сооружения. Вкупе экологические проекты более чем в четыре раза снизили воздействие на окружающую среду. С точки зрения снижения нагрузки на экологию, МНПЗ — передовое предприятие. Можно только приветствовать вдумчивую и ответственную политику предприятия по отношению к вопросам экологии.

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