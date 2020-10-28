Выжила просто чудом. Древнюю столичную лиственницу спасли японские технологии

Практикант школы садовников Александра Коломийцева рядом с трехсотлетней лиственницей/ Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Небывалое случилось в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»: считавшаяся мертвой 300-летняя лиственница дала побеги! За подробностями «Вечерка» обратилась к главному садовнику Антону Дубенюку.

По легенде, дерево посадил сам Петр I. В начале ХХ века в нее попала молния и расщепила ствол надвое: с тех пор лиственница выглядит не очень привлекательно. Чего только не придумывали садовники: и сжимали ствол кольцами, и экспериментировали с различными опорами. Спасти положение помогла идея иностранных новаторов, которые предложили использовать опорную систему, напоминающую строительные леса.

— Действительно, в сентябре этого года мы увидели, что одно из старейших деревьев в Москве, чей возраст подтвержден научными исследованиями, дало новые побеги и продолжает расти, — говорит Антон Дубенюк. — В 2018 году была угроза его утраты. Но, воспользовавшись японскими технологиями, мы соорудили рядом со стволом стальной каркас, на который пришелся весь его вес. И наши усилия увенчались успехом. Спустя два года дерево показало, что еще полно жизни.

Как отмечает садовник, такие деревья считаются аварийными и представляющими опасность. Не представляй оно историческую ценность, его давно бы спилили. У лиственницы две ветви, одна из которых и засохла сразу после удара молнии еще в начале прошлого столетия. Теперь же, как отмечает Дубенюк, благодаря искусственной поддержке кроны дерево «пришло в себя».

Аналогичные конструкции (кстати, довольно массивные — весом под три тонны) используются и в Японии для укрепления старых деревьев.

Голый стальной каркас показался сотрудникам «Аптекарского огорода» чересчур утилитарным, и они решили его украсить. Теперь декор меняют регулярно. И конструкция теперь имеет не только функциональное значение, но и выступает как арт-объект. Сейчас на каркасе можно увидеть деревянную скульптуру «Величественная улыбка».

Практикант школы садовников Ботанического сада МГУ Александра Коломийцева отмечает, что подобный подход посетителями воспринимается на ура.

— Это действительно очень старая лиственница, хотя под ней висит скромная табличка. Доподлинно неизвестно, это ли дерево сажал Петр I. Но есть документальные подтверждения того, что именно здесь российский император точно бывал несколько раз. И он в самом деле сажал на этом месте такие же лиственницы, которые очень любил. Эти деревья не требуют серьезного ухода, — рассказывает Александра Коломийцева.

КСТАТИ

Одним из старейших деревьев нашей страны считается черешчатый дуб, растущий в Калининградской области. Дереву больше 900 лет. Среди двух десятков самых старых деревьев России — дуб в Чувашии возрастом 480 лет, 400-летний дуб на Дону и 700-летний платан в Дагестане.

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