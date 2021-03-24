«Накапливаются в легких»: названы последствия прошедшего в Москве загрязнения воздуха

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Загрязнение воздуха высокими концентрациями взвешенных частиц может вызвать проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе. Об этом «Вечерней Москве» сказали в «Мосэкомониторинге», комментируя влияние пыльных бурь на столичную атмосферу.

Напомним, днем 17 марта экологи со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщили, что в городском воздухе повысилась концентрация взвешенных частиц PM10.

В разговоре с «ВМ» замдиректора «Мосэкомониторинга» Елена Лезина уточнила, что концентрация PM10 не превысила нормы, достигнув 0,8 ПДК. Затем содержание взвешенных частиц в воздухе начало снижаться.

— Взвешенные частицы — это группа загрязняющих веществ, объединяющая аэрозольные частицы различного химического состава, размером до 500 микрометров. Частицы с размерами до десяти мкм составляют 40–70 процентов всех взвешенных частиц. РМ10 могут свободно проникать в легкие и накапливаться в них в течение всей жизни, — подчеркнула собеседница издания.

По ее словам, взвешенные вещества попадают в столичный воздух по двум основным причинам: природным и в результате действий человека. Естественные причины — это в первую очередь «крупномасштабный перенос». В остальном на загрязнение атмосферы влияет городской транспорт, промышленность, стройка и другие факторы, сказала специалист.

Она уточнила, что 17 марта рост концентрации других загрязняющих веществ, в том числе РМ2,5, которые входят в состав РМ10 и могут образовываться при процессах горения, а также оксида углерода и безметановых углеводородов, тоже являющихся индикаторами горения, не отмечался.

— Одним из вероятных источников повышения концентраций РМ10 может являться пыление с подстилающей поверхности и трансграничный перенос почвенных частиц пыли с территорий, где наблюдаются пыльные бури. По данным Гидрометцентра, пыльные бури в эти дни были зафиксированы в южных регионах в области Каспийского моря. Передвижной экологической лабораторией отобраны пробы взвешенных частиц для проведения элементного анализа и выявления состава пыли, — добавила Лезина.

В «Мосэкомониторинге» добавили, что уже на следующий день, 18 марта, содержание взвешенных частиц в московском воздухе «заметно снизилось», а к настоящему моменту упало в 3–5 раз «по отношению к вчерашнему уровню». Остальные показатели также ниже нормативов.

Помимо прочего Лезина сообщила, что подобные ситуации с переносом пыли не уникальны. Например, в 2014 году ветер принес песок из Сахары в Лондон, напомнила специалист. В Москве «дальний перенос PM10» может происходить несколько раз за год, преимущественно весной, уточнила она.

В свою очередь профессор кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак объяснил корреспонденту «ВМ», от чего зависит степень опасности попавшего в атмосферу загрязнителя. По словам врача, смотреть нужно на две вещи — предельно допустимую концентрацию (ПДК) вещества и на его экспозицию — время, в течение которого человек дышит этим веществом.

По его словам, легочный аппарат человека — это очень мощная и самодостаточная система со своим сложным механизмом защиты, который помогает обезопасить организм от воздействия внешней среды. Когда системе приходится бороться с более серьезной угрозой, она может дать сбой из-за превышения ПДК, предупредил эксперт.

— Спасти человека, если это какой-нибудь яд, можно только за счет вывода его из зоны поражения. Время экспозиции и вещество здесь очень важны! Если люди уже оказались в этом облаке вредоносных частиц, поможет только одно — респиратор, так как он не пропускает крупные частицы, — уточнил он.

По его словам, поражение легких опасными элементами в воздухе приводит к респираторным симптомам — кашлю, мокроте и одышке.

— Если вы минуты две провели в облаке вещества, которое не может поразить легочный аппарат, то все будет нормально. Но если вы дышали чем-то типа хлорки, то достаточно 1–3 минут, чтобы вы заработали ожог слизистой, — заключил Бабак.

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