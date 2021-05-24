Вернуть долг планете: московские бизнесмены представили технологии, которые помогут улучшить состояние экологии

Специалист Главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры Елизавета Мальцева показывает шлем виртуальной реальности, разработанный в ведомстве. Надев его, можно увидеть, как будет выглядеть загрязненная Москва / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

24 мая, в понедельник, в столице состоялось открытие Международного форума «Экология-2021». Эксперты обсудили современные эффективные меры по сохранению окружающей среды.

Форум открыли пленарным заседанием «Экология России: настоящее и будущее».

Слово взял первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Он отметил, что защита природы — важная тема для Москвы.

— Главная задача форума — улучшение качества жизни населения страны, сохранение природы для будущих поколений и устойчивое развитие экономики страны. Все это первоочередные задачи, которые стоят перед нами сегодня, — выступил Николай Валуев.

После этого эксперты обсудили нынешнее состояние экологии. По мнению руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светланы Радионовой, состояние окружающей среды пока удовлетворительно.

— Не все так безнадежно, как иногда нам рассказывают в интернете. Все еще есть неравнодушные люди, экологоориентированные предприятия. И таких много, — отметила Светлана Радионова. — Кроме того, эксперты нашей службы работают качественно. Они находят нарушения, устраняют их и наказывают виновных.

Глава Росприроднадзора добавила, что необходимо постоянное и беспрекословное выполнение требований, которые установлены ведомством.

— Экология — это дело каждого. Нельзя оставаться в стороне. Каждый может внести свой вклад в сохранение природы, — сказала Радионова.

В рамках форума открыли выставку, где представители крупных предприятий показали, как они оптимизируют производственные процессы для сохранения природы. Свою технологическую разработку презентовали представители Главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры. Они создали шлем виртуальной реальности, надев который можно увидеть, как будет выглядеть загрязненная Москва.

— Благодаря этой разработке можно наглядно показать влияние городских структур на природу города. Таким образом, можно понять и принять решение для экологического обоснования размещения тех или иных объектов и проанализировать состояние окружающей среды, — подчеркнул начальник мастерской по разработке технологий информационного моделирования и ведения градостроительной аналитики Илья Хохлов.

Кроме того, благодаря комплексной политике городских властей чистота воздуха, воды, почвы и качество зеленых насаждений в Москве становится лучше с каждым годом. Сотрудники Мосэкомониторинга ежедневно контролируют состояние окружающей среды и фиксируют улучшения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общая территория свалок в России равна площади 4 Гонконгов. Более 1,8 тысячи деревьев и 11,2 тысячи кустарников были высажены в парках, на улицах и особо охраняемых природных территориях столицы весной 2021 года в рамках месячника по благоустройству. На 15 процентов были увеличены объемы сортировки отходов благодаря тестируемому в Москве специальному роботу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Фролов, сопредседатель союза экологических организаций города Москвы:

— В столице всячески стараются внедрить экологические решения в городскую инфраструктуру. Например, уже не первый год в Москве реализовывается масштабная высадка деревьев разных видов, а зимой применяются более щадящие для растений жидкие реагенты на дорогах.

Благодаря этому, кстати, новые растения лучше приживаются в столичной почве. Кроме того, в Москве большое внимание уделяют раздельному сбору мусора, вводят электробусы. Выделяются достаточно большие суммы на питомники для животных.

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