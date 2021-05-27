Переработанная обувь станет материалом при благоустройстве детских площадок

Сотрудник «Экошколы Кусково» Анастасия Жарких стала участником акции «Подари вторую жизнь обуви» / Фото: Мария Лукина / Вечеряя Москва

В столице проходит акция #Добробувь, главная цель которой — внедрить практику сбора и переработки обуви. Поддержала акцию Мосприрода, которая установила в своих экоцентрах контейнеры для сдачи обуви. «Вечерняя Москва» побывала на одном из этих объектов.

В экоцентре «Экошкола Кусково» вопрос защиты окружающей среды всегда стоит на повестке дня. Здесь проходит большое количество мероприятий, направленных на то, чтобы гости смогли ознакомиться с природой Московского региона и узнать об экологических проблемах и о том, как они решаются.

Акция #Добробувь не стала исключением — на территории экошколы установили специальный контейнер, куда все желающие могут сдать ненужную обувь на переработку. Стоит отметить, что расположен он прямо напротив здания школы, рядом с другими экологическими контейнерами, которые всегда привлекают внимание посетителей.

— К нам приходит много людей — приносят обувь. Как правило, это взрослые люди с детьми, которые гуляют в парке, а также маленькие посетители нашей экошколы. Для людей эта акция, инициатором которой выступила одна крупная международная спортивная компания, скажем так, в новинку. Поэтому многие узнают о ней, только когда приходят к нам сдать другие вещи на переработку, — говорит сотрудник «Экошколы Кусково» Анастасия Жарких.

Но, по ее словам, откликнувшихся на акцию достаточно много, и, скорее всего, вскоре эта практика станет регулярной. Проще говоря, контейнер для сбора обуви здесь будет стоять постоянно.

— Вся собранная обувь, по словам организаторов акции, будет передана на Дмитровский завод резинотехнических изделий, где ее переработают в пластиковую крошку. После этого материал будут передан строителям — для благоустройства детских игровых площадок. А итоги акции подведут и обнародуют 5 июня, когда будет отмечаться Всемирный день защиты окружающей среды.

— Я считаю, что это важная акция, потому что каждый такой проект заставляет задуматься об экологии и несет просветительскую деятельность. Он помогает людям осознавать, что каждая пара обуви может принести пользу природе и использоваться вторично. Таким образом, мы сможем избежать загрязнения среды. Я знаю, что в Москве большое количество экологически активных граждан, поэтому акция может стать регулярной, — отметил руководитель «Экошколы Кусково» Роман Бариев.

По словам Романа Бариева, в среднем в день в акции участвует около 10–12 человек, что можно назвать хорошей статистикой.

А еще, как рассказывает Бариев, в экошколе популярностью пользуется буккроссинг. Люди оставляют прочитанные книги в специально отведенном месте и берут себе другие. Сейчас в этой библиотеке собралось столько книг, что каждый найдет что-то на свой вкус.

ФАКТЫ

— Экоцентр «Экошкола Кусково» был открыт 25 апреля 2015 года на территории лесопарка Кусково.

— Экоцентр расположен в отреставрированном здании школы, построенном в начале XX века.

— Помимо экскурсий, в экошколе ведутся проектно-исследовательская работа, экологический мониторинг.

— В экошколе разместились интерактивная экспозиция, кинозал, лаборатория экомониторинга, учебные классы для кружковых занятий и мастер-классов.

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