Любые методы хороши, чтобы остановить преступный разум

Кадр из сериала «Фишер», 2023 год

8 февраля восьмисерийная криминальная драма «Фишер» режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой начала выходить на платформах Wink и more.tv. Ее позиционируют как проект о самом страшном серийном убийце в истории СССР.

По сюжету в середине 80-х в районе правительственных дач на Рублевке начинают находить жестоко убитых подростков. Дело расследуют молодая и смекалистая Наталья (Александра Бортич), интересующийся психологией преступников Валерий (Александр Яценко) и вызванный из Ростова опытный Евгений (Иван Янковский).

— Мой герой прямой и честный мужик, который все делает четко и достойно. Но он как оголенный провод — способен переключаться от нежности до грубости за секунды. Мне кажется, в этом смысле мы с ним даже похожи, — размышляет Иван Янковский. — Авторский язык и почерк режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой способны привнести в эту историю нечто такое, чего мы не видели на российском рынке в проектах о поимке маньяка.

У зрителей, которые знакомы с творчеством режиссеров по сериалам «Черная весна» и «Доктор Преображенский», а также по полнометражным фестивальным фильмам, фамилии Тарамаева и Львовой сразу вызывают ожидание чего-то эстетичного и глубокого. Оправдались они и на этот раз.

Надо отметить, что как минимум в первых нескольких сериях любования эстетикой отвратительного нет. Жестокость не смакуется. Трупы прикрываются.

Главное, что выносят создатели сериала на первый план, — внутренняя жизнь людей, соприкасающихся со злом нечеловеческого масштаба, и те изменения, которые происходят от долгого контакта с подобной тьмой.

Авторы показывают, как частная жизнь каждого человека воздействует на общий ход вещей. Ведь в основном наши реакции определяет внутреннее состояние, а не внешние стимулы.

Вот и в «Фишере» внимательный зритель заметит, что манера общения девушки Натальи, выбравшей специальность, которая традиционно считается мужской, определяется не одним этим фактом, но и ее ситуацией с дочкой. Что напряжение Евгения и его взрывное поведение обусловлено не только намерением остановить злодея, но и переживаниями за жену, от которой он был вынужден уехать. Да и в квартире у Валерия атмосфера такая, что сразу понятно его желание разобраться в дебрях чужого сознания. Впрочем, у любой медали две стороны, и влияние личного на рабочее взаимообратно.

На примере этого сериала можно увидеть, как несколько человек (рабочая группа) составляют некий новый единый организм, дополняя друг друга для достижения целей. А еще эта команда действует в окружении социума, влияния которого не избежать. Авторы затрагивают темы и поднимают вопросы, до сих пор громко звучащие в мире: домашнее насилие, неприятие чужой инаковости, недостаточное внимание к детям.

Мир детей в «Фишере» проявлен как отдельный, самостоятельный, параллельный миру взрослых. Так, одним из важных героев, свидетелем страшных событий становится мальчик Игорь (Станислав Соломатин). Он любопытен, осторожен, но при этом готов на риск. Вероятно, как некогда его отец, журналист Мальцев (Сергей Гилев), или мать (Анна Снаткина).

Дети играют возле лагеря, ходят на конюшню, живут в детдоме... Они тянутся к миру взрослых, до которого надо еще дорасти. В то время как сами взрослые порой оказываются неспособными защитить не только себя, но даже детей.

Угадать, кто преступник, едва ли удастся так просто. Да и не это главное. Сериал «Фишер» напряженный, красивый, интригующий. В него хочется вглядываться, над ним хочется размышлять.

КСТАТИ

История сериала «Фишер» основана на реальных событиях и деле маньяка с таким прозвищем Сергея Головкина. Создатели около года изучали документацию и общались со следователями, которые вели это дело. Среди недавних отечественных сериалов много художественных проектов по мотивам реальных преступлений. Так, «Хороший человек» отталкивается от дела «ангарского маньяка» Михаила Попкова. А проект «Душегубы» рассказывает про «витебского душителя» Геннадия Михасевича.