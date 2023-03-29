Стал копией Золотухина: сын знаменитого актера — о родителях, карьере и русской культуре

Внебрачный сын Валерия Золотухина Иван с мамой — актрисой Ириной Линдт / Фото: Personastars

Ровно 10 лет назад знаменитый актер Валерий Золотухин ушел из жизни. Он оставил после себя не только известные фильмы, но и наследников, которые готовы продолжать его дело. Его сын Иван Золотухин рассказал «Вечерней Москве», как стал копией знаменитого отца.

— Иван, многие заметили ваше большое внешнее сходство с отцом. А в чем вы еще похожи?

— Как мне рассказывает мама (актриса Ирина Линдт. — «ВМ»), я очень похож на него характером. У отца он был достаточно взрывной. Но, вспылив, он быстро остывал и извинялся. У меня тоже бывает, что своими резкими словами я обижаю близких мне людей. Потом понимаю, что зря так поступил, но слова уже сказаны — их не забудешь. Особенно неприятно на душе, когда обижаю маму.

— Выбор актерской профессии был предопределен?

— В возрасте трех лет я сыграл вместе с мамой в эпизоде в кино. Всегда хотел стать таким, как папа! Когда пришло время поступать в институт, пошел в Театральную школу имени Олега Табакова. Сейчас я больше посвящаю себя театру, но хотел бы стать киноактером.

— Вы много времени проводили с отцом?

— Да. Всегда веселились, играли. Он часто привозил мне подарки. Папа повел меня в первый класс. Мама у меня строгая, а он всегда давал свободу. Когда папа умер, мне сказали, что он уехал в долгую командировку. В конце концов я понял, что произошло. До сих пор вспоминаю папу, снится он мне часто. Хотел бы пообщаться с ним уже в своем осознанном возрасте. Попросить у него пару советов. И, конечно, сыграть с ним вместе на сцене театра или в кино.

— Вы сказали, что ваша мама строгая, а в чем это проявляется?

— Она очень переживает за меня и боится потерять. Следит за тем, куда я ухожу, с кем провожу время. По этому поводу у нас и бывают конфликты. Вот в такие моменты я и могу ей даже что-то плохое сказать сгоряча, но всегда извиняюсь.

— Чем еще любите заниматься, помимо театра и кино?

— Очень люблю играть на гитаре. Заниматься начал два года назад. В интернете нашел пару уроков, попробовал. Затянуло сильно, потом сказал маме, что хочу и дальше этим заниматься. Наняли репетитора. Планирую даже группу свою создать. Уже есть барабанщик — мой учитель, и гитарист — я сам.

— Не боитесь давления, в связи с тем, что вы сын знаменитого актера?

— Если актер чего-то боится, то не стоит вообще идти в эту профессию. Я хочу стать таким же прекрасным актером, как и мой отец, но все же я — не он. У меня свой путь, свои цели и планы. Я хочу и буду добиваться того, чтобы про меня говорили как про Ивана Золотухина.

— Актерскому мастерству на чьем примере учитесь? Папины работы изучаете, пересматриваете?

— Я смотрел практически все фильмы с его участием. Это, безусловно, очень круто. Очень нравится «Бумбараш». Но я эти картины не пересматриваю. В плане учебы мне проще, когда кто-то объясняет. Допустим, мама. Я доверяю ей, как, во-первых, чудесному человеку, во-вторых — очень сильной и талантливой актрисе. С нее можно брать пример. И когда у меня возникают сложности по роли, я подхожу и спрашиваю: «Мама, а как здесь сделать?» Она мне советует. Мы репетируем. И так я двигаюсь дальше.

— Ваша мама говорит, что вас сложно заставить сфотографироваться. Почему?

— Я не воспринимаю себя на фотографиях, считаю, что не очень фотогеничен. В зеркало перед выступлениями смотрю — все хорошо, выгляжу неплохо. А как после спектакля вижу снимки, то даже поверить не могу, что это я! Так что фотографий у меня в «галерее» телефона мало. Если только мама не заставит сделать.

— Что вы думаете по поводу «отмены» российской культуры в мире?

— Мне обидно, что многих актеров, деятелей искусства просто-напросто забыли — смяли и выбросили. Эта несправедливость должна быть наказана. Мы должны вернуться с новыми проектами и доказать, что они зря «отцепили» нас от мировой культуры.

ДОСЬЕ

Иван Золотухин родился 18 ноября 2004 года в Москве. Единственный из троих сыновей Валерия Золотухина пошел по стопам отца. С детства Иван любил петь, его тянуло на сцену. Когда ему было три года, снялся в эпизоде картины «Любовь одна», затем сыграл еще несколько ролей в кино. Занимался в детском театральном центре «Премьера». Сейчас учится в Московской театральной школе им. О. Табакова. За плечами Ивана и главная роль в постановке Ирины Линдт «Истории одного городка».