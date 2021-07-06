Где и как в Москве находят сокровища

Археолог Никита Зубарев показывает находки: слева тесак для резки мяса, а справа монетка — три копейки / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Половина россиян мечтают найти клад. Об этом говорит исследование онлайн-гипермаркета по продаже инструментов: по сравнению с прошлым годом интерес к металлоискателям и другой поисковой технике у жителей страны возрос на 50 процентов. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, какие клады спрятаны на территории столицы.

На законсервированной стройплощадке на Дубиниской улице ведутся раскопки. Столичные археологи лопатой аккуратно снимают тонкие пласты земли — так называемый культурный слой. Это наслоения грунта, в котором и находят разные артефакты — от мелких осколков глиняных сосудов до оружия и даже кладов!

— Это место находится к северо-востоку от Данилова монастыря, основанного в XIII веке, — рассказывает археолог Никита Зубарев. — И ближайшие к монастырю территории осваивались в то же время. Здесь были поселения, каскад озер. Судя по нашим находкам, большого количества конского снаряжения и подков, луга около здешних водоемов использовались для выпаса коней. До самого нижнего культурного слоя мы пока не дошли — «копаем» XVIII век.

Вскоре Никита достает с глубины более двух с половиной метров в комочек земли, в котором виднеется монетка. Она неплохо сохранилась: видна надпись «3 копейки серебром». Отчеканена при Николае I, но год разглядеть не удается. Следом — другая находка. Латунная фигурка, похожая на птичку. Никита поясняет, что это цветочек с двумя креплениями, одно из которых обломалось.

Его использовали для богато украшенной сбруи — на солнце латунные крепления должны были сиять.

Три копейки / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Затем археолог достает еще один предмет.

— Очень похоже на небольшой тесак для разрезания мяса, — говорит специалист.

По словам археолога Марии Молошниковой, Москва с точки зрения находок очень интересна: каждый день обнаруживается около 20 предметов.

— Особенно много было найдено при благоустройстве территорий по программе «Моя улица». Самый большой клад обнаружили в Зарядье — 34 тысячи монет!

Предметы помогают восстановить, как жили москвичи много сотен лет назад.

Мария уточняет, что огромный вред наносят несанкционированные раскопы — без учета всего найденного можно запросто утратить интереснейший объект или просто пройти мимо исторического открытия. К счастью, в Москве «черных копателей» нет. Стоит отметить, что любой желающий заниматься археологическими раскопками не может. Это незаконно. Для этого нужно получить соответствующее разрешение — Открытый лист, предусматривающий разную степень сложности: от ведения археологической разведки без разрытия до масштабных раскопочных работ.

КСТАТИ

Все найденные изделия из стали, камня или монеты описывают отдельно, место их нахождения фиксируется. После завершения работ в течение трех лет археологи должны их обработать и сдать найденную коллекцию в Музейный фонд РФ.