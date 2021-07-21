Я расскажу тебе сказку

Лидер клубного объединения «Сказки-Бусины» Гузель Зайпольд уже много лет шьет сказочных персонажей / Фото: Анна Темнышова

Игрушки к сюжетам своих сказок уже много лет шьет москвичка Гузель Зайпольд. Своим мастерством она делится с другими в клубе «Сказки-Бусины» на базе ТЦСО «Восточное Измайлово».

Лидер клубного объединения «Сказки-Бусины», 61-летняя Гузель Анваровна просит называть ее бабушкой Бусиной. Но язык не поворачивается — легкую, хрупкую, с наивным детским взглядом и веселым молодым голосом пенсионерку сложно назвать бабушкой.

— Пойдем, я вам свой сундучок с чудесами покажу, — приглашает нас москвичка в «Театр жестов и мимики», где и находится ее сказочное пространство. — Здесь у меня костюмы, могу, рассказывая сказку, превратиться в любого персонажа.

В ее арсенале костюмы феи, волшебницы, бабушки-рассказчицы и многие другие. Гузель Анваровна все может превратить в сказку. Причем меняется не только наряд, но и голос, походка, манеры. Сказками москвичка увлекается очень давно.

— Я не артистка по профессии, — поясняет пенсионерка, — но меня всегда тянуло в творчество, к занятиям с детьми и взрослыми, в педагогику. Когда я окончила школу, родители решили, что у учителей слишком низкая зарплата и прожить на нее мне будет трудно. Поэтому я поступила в пищевой институт и отучилась на кондитера. Там же познакомилась с будущим мужем Евгением. И мы уже тогда начали с ним благотворительную работу — в костюмах Деда Мороза и Снегурочки ходили в клиники к больным деткам. Чаще всего мы бывали в Морозовской больнице. Мы сами покупали конфеты, книжки и игрушки. И я придумывала сказки...

Позже в семье друг за другом родились две дочки. Но молодые родители продолжили ходить в больницу, куда нередко относили и игрушки своих дочек — дарили их тем, кому они нужнее.

— Занятия с детьми я начала проводить со школьной скамьи, сначала как вожатая октябрят, потом, будучи комсомолкой, — пионеров.

Мне всегда хотелось помогать людям, — признается Гузель Зайпольд. — И когда я вышла в декрет, у меня появилось больше времени, чтобы устраивать праздники для детей — и своих, и соседских. Наша дача в деревне Озерки стала волшебным местом для них, в наш двор вели несколько калиток, чтобы ребятишки могли зайти с любой стороны.

С тех пор Гузель Анваровна не только сочиняет сказки, но и шьет из подручных средств их героев. Чтобы продемонстрировать их, москвичка достает из сундучка полосатую куклу с веселыми глазами и длинными косами, надевает ее на ладонь, и кукла оживает.

— Эта девочка появилась из носка и маленького мотка пряжи. Игрушку можно изготовить из любого лоскутка ткани, старой перчатки. На это не нужны деньги, а нужно гораздо более ценное — любовь, — рассказала москвичка.

Фото: Из личного архива Гузель Зайпольд

Когда сказочнице нужно создать нового героя, в ход идут нитки и лоскуты ткани, бусы и бисер, а еще — старые игрушки. Например, простую игрушку-лягушонка пенсионерка нарядила за один вечер. Он стал жителем фермы «Озерки Квачные» — так дети в шутку переименовали поселок Озерки, местонахождение дачи Гузель Анваровны. А потом нарядный персонаж перекочевал и в книгу москвички «Ты-ква» и стал жить в сказках.

Героинями ее сказок стали и три мастерицы: Маргоша, Виолетта и Арина.

— Вы наверняка заметили, что современные дети все чаще «живут» в сети, а взрослые не очень стараются их оттуда забрать. Что делать? Надо, чтобы там, в интернете, их встретили бабушки с чудесами, добрыми сказками и волшебными историями, — уверена она.

Поэтому бабушка Бусина вышла в интернет, запустила там свой канал, который помогает бабушкам и дедушкам стать интереснее для внуков. Она делится там своими сказками, учит создавать игрушки, игры для детей. Творчество Гузель Анваровны заметили в ТЦСО «Восточное Измайлово», и вскоре под руководством пенсионерки открылся онлайн-проект «Сказки-Бусины» на платформе центра в ZOOM.

— Гостей ждут интерактивные мини-сценки: сказочные герои учат детей тому, как можно поступать, а как нельзя, как выйти из сложной ситуации. Все мои сказки из «сундучка» психолого-педагогические и помогают детям развивать речь, образное мышление, а взрослым — выстроить крепкую связь с детьми, — пояснила москвичка.

КСТАТИ

Записаться в клуб «Сказки-Бусины» можно по телефонам: (925) 84211-17, (495) 965-88-13. Также горожан старшего поколения приглашают присоединиться к занятиям по фото и видео, домоводству, гимнастике и многим другим.