Вот бы все запомнить

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Узнать характер человека помогает общение с ним вне рабочих стен. Неформальная обстановка, как правило, располагает к откровенному разговору.

Сегодня гостем нашей рубрики «Начистоту» стал руководитель управления по спецпроектам Парка Горького Борис Болелов.

1. В детстве я мечтал стать музыкантом, но со временем понял, что слушать и дружить с музыкой мне нравится больше. Поэтому я стал автором и ведущим на музыкальном канале.

2. Сегодня мечтаю о глобальном мире, чтобы моя дочь и все ее поколение не знало, что такое границы, барьеры. Хочу, чтобы все учились, жили и работали в той точке мира, где им нравится.

3. На необитаемый остров взял бы пластинки, хороший проигрыватель и саундсистему с бесконечным аккумулятором.

4. Не верю в приметы.

5. Идеальные выходные для меня — это когда не звонит телефон и я про него просто забываю.

6. Современная молодежь — быстрая, резкая в суждениях и оценках. Может, мне хотелось бы, чтобы они были более «аналоговые», но это потому, что я сам уже «не тот».

7. Не считаю себя азартным человеком.

8. Состояние счастья не перманентно. Быть здоровым, обнимать любимых людей, держать их за руку — это счастье. Но и в одиночестве кататься на велосипеде под любимую музыку — тоже.

9. Я не смотрю телевизор.

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

10. Самое яркое воспоминание из детства — когда моя мама поняла, что мне не нравится в детском саду. Мы с ней поговорили об этом по дороге туда и, дойдя до входной двери, развернулись и пошли домой. Больше я в сад не ходил.

11. Любимое место в Москве — Парк Горького, конечно! Когда-то тут с друзьями прогуливал институт, играя в пингпонг в Нескучном саду, ходил на концерты, а теперь здесь работаю.

12. На машине времени я бы отправился в Калифорнию 1990-х годов, на концерт групп Sublime, No doubt.

13. При прослушивании талантливо написанной музыки реальность взрывается и искрит, учащается дыхание или замирает сердце.

14. В людях ценю редкое сочетание честности, прямоты и гибкости.

15. Творчество — часть жизни каждого человека. Один любит готовить, другой фотографирует, а кто-то сочиняет сказки детям на ночь — все мы творческие люди.

16. Цель не оправдывает средства. Средства могут обесценить любую цель.

17. Люблю сюрпризы. И самый ошеломительный — это когда накануне моего дня рождения супруга разбудила меня среди ночи и мы отправились в аэропорт, а через несколько часов были уже в другой стране.

18. В инопланетную жизнь и потусторонние силы я не верю, но их наличие не исключаю.

19. Мое хобби — фотография. Люблю снимать на пленку. Есть уже несколько интересных фотопроектов, которые, может быть, к моей пенсии превратятся в фотовыставки.

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

20. У меня два любимых города. В Москве мне нравятся темп, ритм, ее настроение. Люблю Москву, и, кажется, она отвечает взаимностью. А Санкт-Петербург полюбил благодаря жене, мы там даже расписались.

21. Я бы хотел обладать сверхспособностью запоминать все, что прочитал. Потому что мне с возрастом хочется читать больше и больше и запоминать все, что понравилось. А приходится перечитывать...

22. Лет в 12 я решил сам себе сделать доску для сноуборда — очень старался, строгал, точил, шкурил, но она почему-то не ехала. Намного позже все-таки встал на сноуборд и до недавнего времени не пропускал ни одного сезона в горах.

23. Себе двадцатилетнему я бы посоветовал старательнее учить иностранные языки.

24. Любимая книга — сборник рассказов Сергея Довлатова «Чемодан». Ироничная и смешная, горькая и в чем-то оптимистичная история одной жизни, уместившейся в чемодане.

25. Велосипед я считаю одним из главных изобретений человечества — это же машина свободы и независимости на мускульной тяге! Я очень люблю знакомиться и узнавать города, катаясь по ним именно на велосипеде.

26. Люди очень разные и многосоставные. Однозначно плохих я, кажется, в своей жизни не встречал или напрочь о них забыл.

27. Сложно смириться с жестокостью, токсичностью человека.

28. Любимое место отдыха в России — Красная Поляна. Люблю горы, снег — это всегда энергия, сила, дух, упорство и совершенно другой воздух.

29. В компании талантливых, жизнелюбивых и сильных людей сам становишься чуть сильнее.

ДОСЬЕ

Борис Болелов родился 22 декабря 1982 года в Свердловске. В 2009 году окончил юридический факультет Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. В 2020 году прошел повышение квалификации по программе «Организация и управление деятельностью парков культуры и отдыха» в Московском государственном институте культуры. С 2017 года является руководителем управления по специальным проектам Парка Горького.