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Фестиваль искусств заставит ожить легендарную скульптуру

Вероника Ушакова

Развлечения
Фестиваль искусств заставит ожить легендарную скульптуру
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В четверг, 22 июля, на ВДНХ стартовал Шестой международный фестиваль искусств «Вдохновение». О том, что приготовили организаторы для москвичей, узнала корреспондент «Вечерней Москвы».

Перед павильоном «Россия — моя история» расположились пять деревянных кубов — инсталляция «Театр в кубе» художницы Ксении Перетрухиной. Отодвигаем любой и видим бегущую строку — по замыслу художницы, здесь транслируются мысли обитателей этих конструкций, у каждого — свой характер.

«Вот бы сейчас покататься на велосипеде... или просто погулять... ты можешь ходить... ты счастлив!» — «А чем это так вкусно пахнет? Вы там что, едите? Вот бы сейчас тортика...» — «Хватит тут торчать! Идите газету почитайте!» Кубы всегда чем-то недовольны и жалуются на проблемы.

— Проект «Театр в кубе» дает возможность заглянуть в сознание человечков, в чем-то похожих на нас. Иногда мы бываем раздражены, не хотим общаться или, наоборот, постоянно жалуемся. Эти человечки недовольны, да, но они все равно остаются милыми. Это проект про толерантность, коммуникацию и понимание, что человек не измеряется одной чертой характера, — рассказала создатель инсталляции «Театр в кубе» Ксения Перетрухина.

Помимо инсталляций, гостей фестиваля ждут более 60 мероприятий — спектаклей, перформансов, мастер-классов. А еще в этом году организаторам впервые удалось задействовать павильон «Рабочий и колхозница».

— В этом павильоне мы представим пьесу «Колхозница и Рабочий». Это смелая, смешная и парадоксальная постановка, в которой оживет всеми любимая скульптура, — рассказал арт-директор фестиваля Роман Должанский.

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