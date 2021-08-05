«Открываю миллиарды новых подтекстов и смыслов»: Анна Слю о съемках, фильмах ужасов и воспитании детей

Кадр из сериала «Что делает твоя жена?» / 2017 год

Премьера фильма «Маленький воин» вышла на онлайн-платформе KION. В новой семейной комедии сыграла Анна Слю, с которой побеседовала «Вечерка»

Анна Слю в новом фильме «Маленький воин» сыграла мать мальчика, который, чтобы вернуть отца в семью, мечтает победить на чемпионате по сумо в Японии.

— Анна, расскажите, какая она — ваша героиня?

— Остроумная, что и спасает ее по жизни. Безусловно, раненная расставанием с мужем. И зависимая, как сейчас модно говорить,— испытывающая необходимость в привязанности к другому человеку. Мы с режиссером так придумали, что моя героиня находится в постоянной борьбе с этой своей «зависимостью», старается проработать свой травматический опыт прошлого. Хотя, возможно, для зрителя это будет неочевидно.

— Тогда зачем было об этом думать?

— Если ты придумал что-то про своего персонажа и имеешь это в виду, то зритель каким-то чудесным образом это чувствует. Ведь далеко не все из того, что прописано в сценарии и используется в монтаже, войдет в финальную версию фильма, которую покажут публике.

Но если у артиста с режиссером и сценаристом были проработаны какие-то подробные детали, то зритель, когда будет смотреть фильм, их считает, и у него сформируется объемное представление о твоем персонаже, его образ получится наполненным.

— Как проходили съемки?

— Весело и интересно. Этот фильм— дебют полного метра режиссера Ильи Ермолова. А мне всегда нравится сниматься у дебютантов, потому что в таких проектах обоюдная ответственность максимальна. И особенно важно слышать того, с кем работаешь, быть ему помощником, не мешать. Это волнующий, требующий доверия процесс.

— Работа с молодым режиссером Иваном Твердовским в фильме «Подбросы» принесла вам награду за лучшую женскую роль на «Кинотавре». Что вы чувствуете, когда получаете награды?

— Конечно, радуюсь, потому что всегда приятно получить одобрение коллег. Они ведь более требовательны, чем обычный зритель. Когда специалисты говорят про твою работу: «Это было круто!» — испытываешь вдохновение и понимаешь, что движешься в верном направлении.

Ведь кино — дело такое: бывает, ты играешь и думаешь, что передашь зрителю одно, а видишь финальный вариант и неприятно поражаешься: ты же вкладывал в роль совсем другое.

— В процессе съемок и при просмотре готового варианта фильма его восприятие всегда меняется?

— Да, конечно. Часто открываешь для себя много нового. В частности, при работе с Твердовским у меня так происходит всегда. Когда читаю его талантливые сценарии, конечно, представляю себе какую-то картинку.

А потом, когда мне так везет, что я оказываюсь в круге лиц, которым Ваня показывает монтаж ленты до премьеры, я вновь удивляюсь: ведь он воспринимает историю абсолютно по-своему.

И когда я вижу, как картинка, которую представляла, оживает, увиденная глазами режиссера, открываю в ней миллиарды новых подтекстов и смыслов, целую Вселенную.

— Чувствую, вы фанат этого режиссера?

— Признаюсь, это так. Для меня Ваня — пример талантливейшего, разумного, интеллигентного и очень доступного человека. Мне кажется, он так устроен, что в его очень неоднозначных картинах всегда есть какая-то тема, на которую зритель не может не реагировать.

При этом в них совершенно нет никакой спекуляции на этот счет. Например, из «Конференции» (игровой фильм о теракте на Дубровке. — «ВМ»), где я снималась, можно было такое месиво учудить! Но у Вани картины совершенно иного рода, они про другое. В них заложен важный посыл о том, что нужно любить всех людей... Это то, что меня покоряет.

— Вы снимаетесь и в фестивальном, и в массовом кино. «Ночной» и «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова до сих пор приводят как пример удачной кинофантастики. Вы показывали их своим детям?

— Они недавно сами посмотрели эти фильмы. Увидели трейлер в сети и решили найти кино. Хотя и не знали, что я там задействована. А когда узнали, мой рейтинг в семье значительно вырос: фильмы им очень понравились.

— Не так давно вы работали над фильмом ужасов «Рассвет». Правда ли, что на площадке страшного кино всегда смешно?

— Мне кажется, все, кто когда-то работал над фильмами ужасов, со мной согласятся, что на таких съемках не просто смешно, а невероятно смешно! Происходящее настолько далеко от реальности, что серьезное настроение сохранять трудно.

Конечно, бывают драматические моменты, психологические сцены, когда нужно собраться... Но если ты весь в искусственной крови и в кадре тебе нужно отреагировать на увиденную отрезанную голову или что-то в этом духе, то это достаточно сложно сделать по системе Станиславского. Там ты находишься совершенно в другом формате актерского существования и вынужден искать иные способы игры... «Рассвет», кстати, тоже снимал режиссер-дебютант Павел Сидоров. И у нас была очень крутая команда, особенно продюсеры.

Кадр из сериала «Что делает твоя жена?» / 2017 год

— Кстати, отечественные ужастики вообще могут окупиться?

— Знаете, наши фильмы ужасов — это просто золотая жила, потому что азиатские страны с каким-то диким восторгом принимают российские хорроры. Наши картины дают там невероятные сборы!

— Интересно, сможем ли мы там тягаться с Голливудом… Разовьется ли настолько наша киноиндустрия?

— Мне кажется, глобально ситуация с нашим кинематографом не изменится, пока не возникнут профсоюзы, в частности актерский. Это именно то, что может изменить структуру нашего кинобизнеса в целом.

Правда, я даже не знаю, что для этого должно случиться. Ведь наш кинорынок построен совершенно иным образом, нежели зарубежный. И он никогда не сможет стать огромным, пока средства приходят к людям таким образом, как сейчас.

— Будем надеяться на постепенные изменения, такие как усиление роли онлайн-платформ. Кстати, как вы к этому относитесь?

— Мне кажется, это здорово. Правда, в связи с этим постепенно возникает вопрос об актуальности телевидения. Но мне очень нравится, что платформы дают возможность выбора. И такое времяпрепровождение мне намного более симпатично, чем залипание перед телевизором, когда ты листаешь каналы, пропуская рекламные ролики, чтобы в итоге все равно оказаться вынужденной смотреть то, что не особо интересно.

Кстати, я все чаще встречаю людей самых разных возрастов, которые смотрят фильмы и программы в сети. Если раньше это словно было привилегией людей до 45–50 лет, то сейчас многие родители моих друзей и знакомых, мои старшие товарищи перешли от телевидения к онлайн-просмотру.

— Да, появляется все больше возможностей для выбора новых впечатлений. А что доставляет самые яркие эмоции лично вам?

— Думаю, максимальное количество положительных эмоций можно получить от общения с близкими — устраивать домашние посиделки, играть в настольные игры... Это не что-то сверхоригинальное, но очень приятное. Вообще, я считаю, что моя жизнь богата на яркие события. Но так как я человек женского рода, то самые сильные впечатления и глобальные изменения связаны с рождением детей. А у меня их двое — Серафима и Тихон. Именно их появление на свет вызвало эмоции из разряда: «Ого! Вот это трюк! Я и такое могу»...

— Как вы считаете, хорошее воспитание делает детей продолжением родителей?

— Я не очень верю в то, что исключительно от родителей зависит, каким вырастет ребенок. Мне кажется, родители прежде всего нужны для того, чтобы любить детей, погладить их по головке, пожалеть, рассказать что-то о себе, чтобы ребенок смог сделать свои выводы... И очень важно научить ребенка быть максимально независимым.

— В вашем детстве происходили какие-то события, были открытия, которые отразились на взрослой жизни?

— В детстве я считала себя супергероем, обладающим суперсилой: «Все, чего бы я ни захотела, обязательно сбудется». И это работало! Того, чему я удивлялась, было очень мало — я была уверена, что все возможно, надо только сильно хотеть.

Во взрослом возрасте, правда, моя суперсила ослабела. Но все равно работает. Думаю, это связано с тем, что у маленьких все мечты светлые, а в желаниях взрослых так или иначе есть некая корысть, что-то, что может доставить дискомфорт другим. И все равно я убеждена — желания сбываются!

ДОСЬЕ

Анна Слю (полная фамилия Слюсарева) родилась в 1980 году в Москве. Окончила Щукинское театральное училище в 2001 году.

В кино дебютировала в сериале «FM и ребята». В фильмографии актрисы около сорока ролей, включая фильмы и сериалы: «Ночной дозор», «Моя прекрасная няня», «Талисман любви», «Дядя Саша», «Подбросы», «Конференция» и другие.

СПРАВКА

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