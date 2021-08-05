День рождения «Москвариума» и «Балетомания»: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Пресс-служба Москвариума на ВДНХ

Приближаются летние выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 7 и 8 августа и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор главное событие предстоящих выходных — День рождения «Москвариума». Главный аквариум города, расположенный на ВДНХ, к своему шестилетию подготовил впечатляющую программу, которая включает мастер-классы, квест, экскурсии и розыгрыши подарков.

Большая часть праздника посвящена новоселам «Москвариума» — морским звездам. Кроме них, можно посмотреть и на любимцев посетителей центра — нерп. Они подготовили для гостей экспозиции танцевальные номера.

Познавательный квест, принять участие в котором может любой желающий, также будет посвящен морским звездам. Чтобы выполнить задания карты квеста, нужно найти шесть аквариумов с героинями праздника. В каждом из них спрятана одна буква, из которых потом нужно составить кодовое слово. Если все составить правильно, можно принять участие в розыгрыше призов.

Летняя жизнь столицы пестрит фестивалями творчества, на которые концертные площадки с радостью приглашают всех горожан. Так, Москонцерт 7 и 8 августа представляет спектакли спецпроекта «Балетомания». До середины октября зрители увидят самые знаменитые произведения классического репертуара в исполнении Московского государственного театра балета классической хореографии.

В афише субботы — премьера балета «Дон Кихот». В основе сюжета лежит одна из новелл романа Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». На следующий день, 8 августа, зрителям представят легендарное «Лебединое озеро» — символ русского балета. В основу сюжета положена старинная легенда о прекрасной принцессе Одетте, превращенной в лебедя проклятием злого колдуна Ротбарта.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Летние балетные сезоны в РАМТ с неизменным успехом проходят в столице уже двадцать лет. Ежегодно академический молодежный театр представляет гостям жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра. В репертуаре нынешних Сезонов одиннадцать классических балетов.

В афише 7 августа — одно из самых ярких явлений в музыкальной культуре —«Лебединое озеро». 8 августа зрители увидят один из самых известных и любимых русских балетов —Щелкунчик», в основе которого лежит новелла немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».

Музей-заповедник А. П. Чехова, в свою очередь, 7 августа представит зрителям легендарный драматический спектакль — «Чайка», правда, исполненный в весьма оригинальной манере. Гости музея отправятся в путешествие в пространстве и времени. В ходе спектакля они побывают на «колдовском озере», в открытом космосе, на заброшенном крокетном поле, на каретном дворе, и окажутся на выставке, где живые театральные декорации, костюмы и реквизит ностальгического усадебного действа станут экспонатами современной музейной интерактивной экспозиции.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В атмосферу праздничного творчества 7 августа погрузится и самый маленький город Подмосковья — Верея, который в эти выходные отмечает свой 650-летний день рождения. На центральной площади гостей ждет выставка-ярмарка, пройдут анимационные программы и мастер-классы. По городу пройдут пешеходные экскурсии. А двери Верейского историко-краеведческого музея будут открыты для свободного посещения. На берегу реки Протва пройдут две масштабные военно-исторические реконструкции событий Отечественной войны 1812 года, проходивших на верейской земле. Завершится праздничный день концертом и салютом.

Серпуховский историко-художественный музей 7 августа зовет гостей на open-air-фестиваль «Музей под звездами». Посетителей ждет яркая развлекательная программа. Здесь выступят хореографические коллективы и танцевальные студии, будет играть музыка и работать ярмарка мастеров. Детей и взрослых порадуют мастер-классами и играми, а также интересными фильмами.

Ближайшие выходные порадуют и поклонников познавательных мероприятий. Так, Музей Московского Кремля в субботу, 7 августа, зовет посетителей на лекционные программы, знакомящие с историей, архитектурой Кремля и коллекциями его музеев. В этот день на лекции «Бронзовые голоса Кремля: колокола XVI–XIX веков» слушатели смогут узнать, как отливались колокола, чем состав колокольной бронзы отличается от бронзы пушечной, а также какой состав считается для колоколов идеальным, где у колокола уши, а где серьга, губа и язык, и зачем нужен «болван» при отливке колокола.

А на лекции «Оружейная палата — национальная сокровищница» москвичам расскажут, когда возникла в Кремле сокровищница российских государей, где создавались и хранились древние царские регалии, сияющее самоцветами дорогое оружие, золотая и серебряная утварь.

Фото: АГН Москва

Дом И. С. Остроухова в Трубниках 7 августа приглашает горожан принять участие в «Утреннем расследовании». Веранда старинного дома превратится в настоящий детективный клуб, где будут расследовать дело Каировой. Достоевский посвятил ему несколько глав в «Дневнике писателя». Биография госпожи Каировой достойна авантюрного романа. Ей были знакомы и полная нищета, и непомерное богатство. Анастасия пускалась в самые опасные приключения — Каирова была военным корреспондентом и писала от мужского лица.

В Биологическом музее имени Тимирязева проходит выставка «Правила движения», которая рассказывает о том, как перемещаются в пространстве различные живые существа. В воскресенье, 8 августа, здесь пройдет интерактивное занятие «ПроДвижение», посвященное движению живых организмов. Его участники смогут посмотреть живую культуру под микроскопом, узнать о строении перьев птиц и сделать летучки растений.

Фото: клуб Class & Fit

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ 8 августа приглашает взрослых и детей пройти квест «Кирилл и Мефодий: миссия выполнима». Его участники станут учениками Кирилла и Мефодия и совершат путешествие по русским городам, разгадают загадки и найдут таинственные знаки. Ценные находки позволят узнать историю письменности, научиться тайнописи и глаголице.

В ближайшие выходные в городе пройдет и ряд познавательных экскурсий. Так, Зоологический музей МГУ имени М. В. Ломоносова 7 августа приглашает посетителей на прогулку «Король Лев. Правда и вымысел», которая расскажет, как на самом деле обстоят дела в дикой природе африканской саванны, может ли лев подружиться с бородавочником и сурикатом, являются ли львы царями зверей и чем питаются гиены. А на следующий день, 8 августа, на мероприятии «Косметические процедуры» его участники узнают, как животные проявляют заботу о себе, есть ли у них мыло и мочалка, шампунь и лосьон.

Кадр из фильма «Король лев»

Музей Москвы в субботу зовет жителей и гостей столицы принять участие в экскурсии «В гостях у Шехтеля: путешествие в особняк архитектора». Экскурсантам расскажут о детских и юношеских годах архитектора, о его семье, об обитателях и гостях этого дома, о его дружбе с братьями Чеховыми и Исааком Левитаном, о судьбе зодчего после революции. Посетители пройдутся по особняку и увидят его устройство и интерьеры.

В воскресенье Музей Москвы приглашает горожан в одно из самых необычных зданий столицы — дом Гавриила Тарасова. Название экскурсии — «Итальянскій палаццо въ Москвѣ» — задает ей определенные шарм и настроение. Экскурсанты узнают, как появилась на московской улице копия палаццо Тьене в Виченце; как сложилась судьба владельца дома и других представителей этой купеческой фамилии; какими зданиями украсил Москву архитектор Жолтовский.

Программа выходного дня в музее-мастерской Зураба Церетели начнется в субботу с прогулки «По следам хвостатых и усатых», где взрослые и дети познакомятся с героями картин художника, рассмотрят его работы и сравнят с картинами других именитых художников. 8 августа на экскурсии «В Тифлисском дворике» ее участникам расскажут, как звучит саламури, зачем на обеденном столе ковзи и как приготовить бадриджани. Москвичи пройдутся по извилистым улочкам Тифлиса, услышат национальную музыку, выберут блюда для пикника, угадают названия предметов.

Завершит познавательный блок «Полет над Москвой», подготовленный столичным планетарием. В выходные дни горожане могут увидеть Москву в формате 4D Кинотеатра с высоты птичьего полета. Маршрут лежит через дворцы Московского Кремля, Большой театр и другие знаковые места столицы России. Здесь можно встретить рассвет у стен Новодевичьего монастыря, побывать на станциях московского метрополитена ночью и увидеть, как оживают картины великих художников в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В ближайшие выходные в городе пройдет несколько музыкальных фестивалей. В музее-усадьбе «Кусково» в субботу, 7 августа, в рамках XI фестиваля «Органные вечера в Кусково» состоится концерт «Времена года». Все лето гости музея могут наслаждаться классической музыкой в интерьерах большого дворца. В программе концерта зрителям представят полный цикл «Времена года» Антонио Вивальди. Дополнят программу произведения великого И. С. Баха и Макса Регера.

Музыкальные вечера 7 и 8 августа пройдут и на ВДНХ. В оранжерее павильона Азербайджанской Республики в субботу акустический концерт Soul motion даст певица Софи Окран. В ее исполнении слушателям будут представлены хиты мирового джаза, фанка и R&B. 8 августа здесь же пройдет вечер гипнотической музыки «Тропический транс». А на летней веранде Дома культуры 7 августа пройдет премьера программы «Время для троих» кубинского пианиста Сандора Торреса.

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, Музей «Подпольная типография 1905–1906 годов» к 100-летию выпуска первых советских дензнаков представляет выставку «Страна. Деньги. Эпоха». В экспозиции можно увидеть коллекционные монеты и банкноты, выпускавшиеся в обращение в Советской России и СССР с 1921 по 1991 годы.Революция 1917 года и Гражданская война нанесли удар по экономике страны. Посетители увидят банкноты периода индустриализации с изображением летчика, шахтера, красноармейца, а также червонцы 1937 года, на которых впервые появился портрет В. И. Ленина. В 1961 году были выпущены монеты и банкноты, находившиеся в обращении почти 30 лет. Спустя четыре года возобновилась традиция чеканки памятных монет. Главными темами выпусков стали юбилеи Революции 1917 года и Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Кроме того, на монетах были отмечены освоение космоса, архитектурные и исторические памятники, спортивные достижения.

Фото: Pixabay

Выставка скульптора Альфиза Сабирова начала работать в Государственном музее Востока. Художник создал собственную мифологию — это мир богов и воинов, животных-тотемов и восточных принцесс. Его кони, барсы и другие животные, фигурирующие в древнейшей философии тюрков, наделяются новыми волшебными свойствами и порой обретают новые имена. Зрители увидят более восьмидесяти работ мастера — скульптуры в бронзе и гипсе, ювелирные украшения, графические листы, ковры.

Русское географическое общество приглашает посетителей в Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим». Здесь открылась выставка «Монастыри России», которая поведает гостям о самых удивительных святых местах нашей страны. В экспозиции можно увидеть снимки финалистов ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». На территории России расположены более 500 обителей, самые известные из которых принимают не только верующих, но и туристов, интересующихся русской архитектурой и искусством.

Российская академия художеств представляет выставку произведений народного художника РФ В. С. Пименова «Мировосприятие». Его картины просты для понимания, но в каждой из них существует некое внутреннее напряжение, которое требует от зрителя соответствующего состояния души. Перед гостями выставки развернутся русский быт и русский пейзаж, которые органически сливаются в единый комплекс красоты и покоя.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 5 августа, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: боевик «Отряд самоубийц: Миссия навылет», анимационные фильмы «Пес под прикрытием» и «Мулан. Новая легенда», криминальная ретродрама «На последнем дыхании», триллеры «Полночь на злаковом поле» и «Ночь страха. Противостояние», фильм ужасов «Заклинание Джинна» и комедия «Я создан для тебя».

Фото: Пес под прикрытием, 2019 год

Кинотеатр «Иллюзион» 8 августа приглашает зрителей увидеть фильмы с участием Петра Мамонова. Ретроспектива подготовлена Госфильмофондом. В заключительный день программы гостям кинотеатра будут представлены первый полнометражный фильм Сергея Лобана — фантастическая драма «Пыль», и фильм-монолог Петра Мамонова, который рассказывает о своей жизни, «Мамон-Лобан». Фильмы перед показами будут представлены известными спикерами.

Сеть кинотеатров «Москино» в субботу, 7 августа, на летней площадке в парке «Музеон» представляет фестиваль независимого клуба документального кино «OPIA 2/4» «Производство и труд». В афише заявлена лента Дмитрия Калашникова «Дорога». Монтажный фильм, составленный из собранных в интернете записей, ярко передает русский национальный характер и колорит: постоянное ожидание чуда и предвкушение жизненной драмы.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.