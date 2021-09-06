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В Москве открылась выставка «Неуместное глубокомыслие»

Сергей Шахиджанян

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В Москве открылась выставка «Неуместное глубокомыслие»
Фото: Сергей Шахиджанян
Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 15 Карта всех событий

В Москве, в Mercury Tower, на 40-м этаже в зале ILONA-K, открылась выставка известных московских концептуальных художников Юрия Альберта и Виктор Скерсиса. Оба художника — москвичи, и оба сыграли заметную роль в неформальном искусстве столицы на рубеже 1980–1990-х годов. Их работы отличает минимализм, глубокий смысл и большой юмор.

— Искусство не для того чтобы на него смотреть, а для того чтобы о нем думать. Пока мы мыслим, оно существует, — сказал «Вечерней Москве» на открытии выставки Виктор Скерсис.

Ему вторил Юрий Альберт, сказав, что картина — она и изображение, и зеркало окружающей жизни. Современное искусство выбирает самые неожиданные формы и материалы — в серии работ «Я все еще жив» Юрий Альберт использовал зеркала и… собственное дыхание. Он буквально надышал на зеркала и зафиксировал при помощи сложной технологии оставшийся след. Зритель, подходя к зеркалам (а всего их 12 — по месяцам года) видит себя и тоже может надышать. Зеркала расположены углом, и, если поймать удачное положение, то можно увидеть собственное отражение и дыхание в самой настоящей бесконечности многочисленных переотражений. От долгого наблюдения голова идет кругом.

Виктор Скерсис создал и кинетическую скульптуру. Иронизируя над современным искусством, он подвесил на палочке два шерстяных носка. Подле них поставил стаканчик с бумажными палочками. Каждый, кто подходит к «скульптуре», может взять палочку в рот и, направив ее на один из носков, дунуть — носки будут вращаться по кругу, будучи подвешенными к потолку на тонкой веревочке.

В Москве открылась выставка «Неуместное глубокомыслие»Фото: Сергей Шахиджанян

Не обошла сатира и известных зарубежных художников. Мастера создали пародию на известную «скульптуру» французского художника Марселя Дюшана «Фонтан» (в 1915 году Марсель принес на выставку произведений искусства купленный в магазине писсуар, перевернул его и даже подписал фамилией выдуманного скульптора по-немецки — Mutt, что означало «Тупой»). Художники взяли старый советский письменный прибор и… тоже подписали его вымышленной фамилией «скульптора».

Совместную выставку работ Скерсиса и Альберта удачно дополняет потрясающий вид на столицу из окон одной из башен Москвы-Сити — глядя то на шутливые концептуальные работы, то на город, зритель поневоле задумывается о чем-то своем. «А вот этого мы и хотели!» — хором сказали Юрий Альберт и Виктор Скерсис «ВМ».

Единственное, чего жаль, — так то, что не каждый раз художники будут объяснять свои работы зрителям.

СПРАВКА «ВМ»

Виктор Скерсис (род. в 1956 г. в Москве, с 1970 по 1973 год учился в мастерской художников Виталия Комара и Александра Меламида, в 1977-м окончил Московский государственный полиграфический институт) — представитель аналитической ветви московского концептуализма, теоретик искусства, куратор, член группы «Гнездо» (1975–1979), с 1980-го входит в объединение «СЗ», с 2008-го — участник творческого объединения «Купидон», с 2011-го — группы «Эдельвейс», с 2014-го — артели «Царь Горы» и др.

Занимается живописью, акциями, объектами. Зону собственных интересов Скерсис определяет как «Метаискусство», основной принцип которого заключается в изучении и моделировании явлений и процессов искусства, а также роли контекста, в котором создаются произведения. С 1975-го участвовал в групповых выставках в России и за рубежом: Palais de Congress в Париже, Institute of Contemporary Art в Лондоне, Contemporary Russian Art Center of America в Нью-Йорке, в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, Государственном литературном музее, Gallery Marina Goncharenko, Центральном доме художника, Государственной Третьяковской галереи, Фонде культуры «Екатерина» в Москве.

Персональные выставки Скерсиса прошли в Galeгrie Sophia Ungers в Кельне (совместно с Вадимом Захаровым, 1989 г.), в Е. К. АртБюро (совместно с Вадимом Захаровым, 2004), в ЦТИ «Фабрика» (в составе группы «Гнездо», 2008), в ЦТИ «Фабрика» (совместно с Юрием Альбертом и Андреем Филипповым, 2009), в Stella Art Foundation (совместно с Юрием Альбертом, Паруйром Давтяном и Андреем Филипповым, 2015), в МАММ (совместно с Юрием Альбертом, Паруйром Давтяном и Андреем Филипповым, 2017), в Gallery 21 (совместно с Татьяной Шерстюк, 2018), в Музее современного искусства «ПЕРММ» (совместно с Юрием Альбертом, Паруйром Давтяном и Андреем Филипповым, 2019).

Работы художника находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Музее Помпиду, Тэйт галерее, Художественного музея Циммерли в других государственных и частных коллекциях.

Юрий Альберт (род. в 1959 г. в Москве, с 1974 по 1977 голд учился у Екатерины Арнольд, с 1977 по 1980 год учился в Московском государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина) — художник, теоретик искусства, один из наиболее ярких представителей московского концептуального круга, с 2008-го — участник творческого объединения «Купидон», с 2011-го — группы «Эдельвейс», с 2014-го — артели «Царь Горы».

Лауреат премии Кандинского в номинации «Художник года» в 2007 году («Выставка»). Лауреат премии Кандинского в номинации «Проект года» в 2011 году (Moscow Poll). C1978 года участвовал в групповых выставках в России и за рубежом: Stedelijk Museum в Амстердаме, City Gallery в Мельбурне, Phyllis Kind Gallery в Нью-Йорке, в Центральном доме художника в Москве, в ЦСИ «Винзавод» в Москве, Kunsthistorisches Museum в Вене, Ca’ Rezzonico в Венеции, в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, в Музее Лувра в Париже, ГЦСИ в Москве, Нижнем Новгороде, Фонде культуры «ЕКАТЕРИНА», Еврейском музее и Центре толерантности в Москве, Центре Помпиду в Париже, в Государственной Третьяковской галерее, МСИ «Гараж» в Москве.

Персональные выставки прошли в ЦСИ (1996), Фонде «Эра» (2007), Stella Art Foundation (2008), Нижегородском государственном художественном музее (2008, 2010), в ЦТИ «Фабрика» (совместно с Виктором Скерсисом и Андреем Филипповым, 2009), Paperworks Gallery (2009, 2011), в Stella Art Foundation (совместно с Виктором Скерсисом и Андреем Филипповым, 2011), Thessaloniki State Museum of Contemporary Art (совместно с Андреем Филипповым и Константином Звездочетовым, 2011), в ММОМА (2013), Музее современного искусства «Везербург» (2014), в Stella Art Foundation (совместно с Паруйром Давтяном, Виктором Скерсисом и Андреем Филипповым, 2015), галерее «Пересветов переулок» (2016), в МАММ (совместно с Паруйром Давтяном, Виктором Скерсисом и Андреем Филипповым, 2017), в ГЦСИ «Арсенал» (совместно с Паруйром Давтяном, Виктором Скерсисом и Андреем Филипповым, 2018), в ЦТИ «Фабрика» (совместно с Паруйром Давтяном, Виктором Скерсисом и Андреем Филипповым, 2019), в Музее современного искусства «ПЕРММ» (совместно с Паруйром Давтяном, Виктором Скерсисом и Андреем Филипповым, 2019), в Музее искусств Лихтенштейна.

Работы художника находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, ГЦСИ, Бахчисарайского музея, Центра Помпиду, Музея Людвига (Аахен), Художественного музея Циммерли, Музея изобразительных искусств в Будапеште, Государственного графического собрания в Мюнхене, Художественного музея Университета Дьюка и в частных коллекциях.

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