Марафон экскурсий и «ДостоевскийФест»: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Приближаются осенние выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 25 и 26 сентября и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывают обзор мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню туризма, который отмечают 27 сентября. В завершающие выходные сентября в Москве проведут более 200 бесплатных экскурсий. Познавательные прогулки по Москве — хорошая возможность расширить представления о городе, открыть новые места и получить яркие впечатления.

Экскурсанты смогут выбрать прогулку на любой вкус. Так, экскурсия «В лабиринтах старой Москвы» понравится любителям истории и старинной архитектуры. Участники прогулки «Шлюзы канала имени Москвы» смогут узнать, как соединяли Москву и Волгу. А те, кто выберет маршрут «История деревни и усадьбы Троице-Лыково», прогуляются вдоль живописного берега Москвы-реки. На прогулке «Интервью с ампиром» можно оказаться в атмосфере Москвы XIX века.

Мосприрода 25 и 26 сентября проводит марафон мероприятий «ЭкоТуризм». Посетителям расскажут, как обходиться без автомобиля, и познакомят с азами и секретами экотуристического движения.

В субботу гостей экоцентров и природных территорий ждут экскурсии по интерактивной экспозиции экоцентра «Лесная Сказка», «Терлецкие велоистории» и «Птицы Измайловского леса», а также квесты «Знатоки парка» и «Лесные семейки».

В воскресенье пройдут экскурсионная программа «Рекорды парка», празднование Дня туризма, занятие «Собираемся в поход правильно» и показ познавательных фильмов, посвященных экологии и охране окружающей среды.

Фото: Pixabay

В субботу, 25 сентября, впервые в Москве пройдет Культурный квест. Его участникам предстоит пройти туристические маршруты, которые включают улицы города, парки и скверы, музеи и галереи. Каждый культурный объект подготовил для них интересное задание.

В рамках квеста можно посетить театральный музей имени А. Бахрушина и его филиал — Дом-музей М. Ермоловой, музеи-квартиры И. Сытина и Н. Островского, Музей моды, Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей, Российский музей леса, Музей уникальных кукол, Московский зоопарк, Музей «Садовое кольцо», Российский национальный музей музыки, Театр имени А. С. Пушкина и другие локации.

А жители и гости Подмосковья в рамках региональной акции «День туризма» 25 и 26 сентября смогут бесплатно посетить тринадцать музеев. Цель акции — популяризировать культурные ценности и развить музейную деятельность в Московской области. Кроме того, регион приглашает принять участие в бесплатных экскурсиях, которые пройдут в Серпухове, Зарайске, Истре, Дмитрове, Коломне, Сергиевом Посаде, Солнечногорске и Звенигороде.

Фото: Вечерняя Москва

Осенью в нашем городе проходит множество театральных фестивалей. Накануне выходных в Московском театре кукол на Бауманской стартовал «ДостоевскийФест», приуроченный к юбилею со дня рождения писателя. Творчество Федора Достоевского предстанет на сцене через призму искусства играющих кукол. Фестиваль соберет в программе постановки российских театров, а в фойе театра кукол гостей ждет выставка кукол по произведениям Достоевского.

Афиша воскресенья представит зрителям спектакль Московского Нового театра кукол «Мальчик у Христа на елке».

Фото: Пресс-служба московского театра кукол

В выходные продолжится и IV Международный большой детский фестиваль, который представляет своим гостям лучшие спектакли, цирковое шоу, кино- и анимационные фильмы и литературные произведения. Художественный руководитель фестиваля — народный артист России Сергей Безруков.

25 сентября в рамках фестиваля в книжном магазине «ДоброЛавка» состоится актерская читка произведения «Музыка моего дятла». На следующий день на сцене театральной лаборатории КукLab театр «Снарк» покажет мюзикл «Братец Кролик vs Братец Лис», а на сцене театра DOC можно будет увидеть спектакль «Нылка и Вылка в детском саду». Постановку представляет режиссер Иван Корсуновский. Для спектакля он придумал 39 мультиков и написал пять песен.

Всего в театральной программе участвуют 44 театра из 24 городов. В рамках программ кино- и анимации для детей будут показаны 28 фильмов.

Креативную линию выходных поддержит фестиваль «Территория Творчества», который пройдет 26 сентября в Культурном центре ЗИЛ. Откроет день пробное занятие ансамбля эстрадно-спортивного танца «Карнавал». Далее пройдут воркшопы по брейкингу и по граффити от Хип-Хоп академии, презентация Мастерских художественного проектирования, игра «Угадай мелодию», мастер-классы по бисероплетению, по ирландским танцам, оперной студии «Орфей», по диджеингу и по уличному танцу.

Фестиваль короткометражек «Грач. Флешбек» покажет последние работы студентов МГУ, в обсерватории можно будет понаблюдать Солнце в телескопы, послушать концерт, посмотреть фильм Льва Кулешова «По закону» и принять участие в экскурсии «Глазами телескопа ХIX века».

В выходные дни пройдет ряд интересных познавательных мероприятий. Так, в ЦВК «Экспоцентр» 25 и 26 сентября гостей ждет Московская международная книжная ярмарка. Традиционно на выставке представлены художественная литература, Non Fiction-издания, учебная и образовательная литература, детские книги. Почетный гость текущего года — Республика Корея.

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Музейная линия на ярмарке представит книги более чем 40 музеев и издательств по искусству. А Российская государственная детская библиотека — куратор «Детской сцены» — подготовила для читателей 30 мероприятий. Среди них встречи с детскими писателями и переводчиками литературы для детей. Также библиотека представит свой новый проект — «Виртуальный музей диафильмов». Любители мультипликации смогут увидеть новинки отечественной и зарубежной анимации из программы фестиваля семейного кино «Ноль плюс».

В последнюю субботу сентября в столице пройдет «День без турникетов», в котором примут участие около 100 площадок. Горожане смогут побывать с экскурсией на крупнейших московских предприятиях, в небольших мастерских, технополисах, офисах компаний и образовательных центрах. Акцию посвятили креативным индустриям. Поэтому среди участников: киностудии, культурные центры, галереи, арт-пространства. Так, музей-театр «Булгаковский дом» организует маршрут по тайным комнатам, а в фольклорном театре имени Людмилы Рюминой расскажут подробности театральной жизни.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Биологический музей имени Тимирязева 26 сентября приглашает взрослых и детей принять участие в квесте «ДИНОсафари». Юные палеонтологи рассмотрят под микроскопом насекомых, живших в эру динозавров, и познакомятся с древними растениями. Участники квеста должны будут угадать, что за окаменелости покажут научные сотрудники музея. Древние экспонаты — зуб мамонта, яйцо динозавра, аммонит — можно будет подержать в руках. В программе: мастер-классы, интересные книжки и визит к древнему человеку, который познакомит гостей с орудиями труда и бытом.

Фестиваль «Техносреда», где будут представлены самые интересные изобретения российских ученых, 25 и 26 сентября пройдет на Главной выставке страны. Посетители увидят более 500 научных разработок, размещенных в нескольких тематических зонах. Так, в зоне вузов можно увидеть беспилотный автомобиль, искусственный интеллект, создающий художественные произведения, макеты установок ядерных комплексов, онкоробота, экзоскелет, роботов-разведчиков. В зоне «Будущее сегодня» гостям представят уникальные экспонаты, среди которых бионические протезы рук, нейротренажер, VR-платформа, с помощью которой можно познакомиться с процессом создания инженерных проектов будущего, элементы среды «умного города», новейшие технологии сортировки и переработки мусора, искусственный интеллект в сфере безопасности и термолазер.

Для юных посетителей подготовлено несколько площадок «Техносреда для детей», где можно посетить мастер-классы по сборке и программированию роботов, зоны VR, 3D-печати и коптеров, а также научно-популярное шоу Алексея Иванченко.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Библиотека имени Ф. М. Достоевского 26 сентября зовет на программу «Детский Достоевский», которая пройдет в рамках форума «МоскваFest: Московский Достоевский». Участникам мероприятия предстоит погрузиться в мир детства мальчика начала XIX века. Юные гости библиотеки смогут «поиграть в диких» — любимую игру Достоевского — построят шалаш, превратятся в «диких», нарисуют тату, возьмут в плен туземцев и получат за них выкуп. На уроках чистописания ребята смогут попробовать отточить гусиное перо и написать письмо «своей маменьке».

​​​​​​​Квиз-викторина «Детский Достоевский» задаст заковыристые вопросы о детстве писателя, который родился и жил в Москве и усадьбе «Даровое» до 16 лет. А завершится программа показом спектакля «Детский Достоевский», который в неэнциклопедичной форме познакомит детей с московским периодом Федора Михайловича Достоевского.

Днем ранее, 25 сентября, в музее-панораме «Бородинская битва» историк кино Николай Майоров расскажет о создании отечественной экранизации романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука. Слушатели узнают малоизвестные факты о том, как проходили съемки, им предложат сравнить фрагменты американской одноименной киноверсии, вышедшей на экраны в 1956 году, и советской кинопостановки.

Киноэпопея «Война и мир» Сергея Бондарчука создавалась с 1961 по 1967 год. Сложность и масштабность поставленных задач требовала привлечения к работе над фильмом музееведов, литературоведов, историков и других специалистов. В 1969 году лента получила премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, Государственная Третьяковская галерея приглашает посетителей на выставку-маршрут «Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова», для которой отобрано 20 наиболее громких произведений в истории русского искусства.

Горожанам предстоит увидеть шедевры изобразительного искусства, которые сегодня являются гордостью коллекции галереи. Однако их первые встречи со зрителями сопровождались дискуссиями, неприятием, цензурным запретом к показу. В числе этих картин: «Боярыня Морозова» Сурикова, «Березовая роща» Куинджи, «После побоища…» Васнецова, «Сельский крестный ход на Пасхе» Перова и «Иван Грозный и сын его Иван…» Репина. А картины «Неизвестная» Крамского и «Принцесса Греза» Врубеля представлены на выставке как произведения, отвергнутые самим Третьяковым.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Государственный музей А. С. Пушкина представляет выставку «Новые поступления в собрание». Посетители увидят более 100 экспонатов: живопись, графику, книги, мебель, документы, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства и предметы китча. Внимание публики привлекут живописное полотно В. А. Тропинина с изображением Н. П. Наумова, знакомого А. С. Пушкина, и новые экспонаты пушкинианы: рисунок 1824 года, который можно считать первой известной иллюстрацией к поэме «Опасный сосед», литография 1837 года «Пролом короля Стефана Батория в Псковской городовой стене», мраморный бюст Данте Алигьери.

Музей современной истории России зовет гостей на выставку «‎В беседке на запад от пруда», которая открылась в рамках пятого фестиваля китайской живописи Гунби в Москве. Более 130 произведений с разнообразными ботаническими и анималистическими сюжетами в технике реалистической живописной Гунби смогут оценить посетители музея. На некоторых из них можно увидеть и человеческий силуэт. Однако главным героем картин является природа, человек лишь встроен в сюжет.

Также на выставке можно увидеть работы, написанные в технике Могуфа, или бесконтурного Гунби; картины, выполненные в жанре «горы-воды» в смешанной технике; шелковые веера и расписанный вручную фарфор.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 23 сентября, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: несколько лент национального производства: «Иван Денисович», «Молоко», «Дело», «Вне зоны доступа» и Семья года»; чудесные мультфильмы «Говард и Королевство хаоса» и «My Little Pony: Новое поколение», комедия «Махнемся телами», драма «Случайность и догадка», фильм ужасов «Клаустрофобы-2: Лига выживших», триллер «Холодный расчет» и документальная лента Oasis Knebworth 1996.

Фото: Иван Денисович, 2021 год

В выходные дни, 25 и 26 сентября, в Москве и Московской области завершается кинофестиваль МосФильмФест. В конкурсной программе кинофестиваля представлены полнометражные и короткометражные художественные фильмы, анимация, документальные фильмы, музыкальное видео, экспериментальные и студенческие шорты.

В афише субботы представлены ленты «Полина», «Окно в мир», «Найда», «Предчувствие», «Спасая Комитаса», «Костры», «Птица», «Джек и Чан», музыкальное видео Ceo Of Everything — MBA. В воскресенье зрители увидят фильмы «Карусель», «Мы еще можем», «Эксперимент Катя», «Дневник солдата», «Мумий Тролль — Космические силы», «Счастливый билет», экранизацию по рассказам Даниила Хармса «С определенным местом жительства».

Порадуют последние выходные дни сентября и поклонников интеллектуального кино. В четырех столичных кинозалах — «Иллюзионе», «Новой Третьяковке», «Октябре» и «ЦДК» — проходит Фестиваль актуальных научных фильмов, который представит более 20 полнометражных авторских картин о науке и новых технологиях. В афише фестиваля: «Медведи Камчатки. Начало жизни», «В погоне за Гедонией», «Мозг», «Решения», «Хлеб: ежедневное чудо», «Вкус страха», «Повсюду свет», «Мы словно боги», «Прорыв Джима Эллисона», «Представьте себе ученого», «В поисках альтернативной планеты», «Сбой в матрице», «Мой личный дракон», «Системная ошибка», «Человеческая природа», «Искусственное бессмертие», «Робот, я люблю тебя?», «Мозг в компьютере», «IHuman». Помимо кинопоказов посетителей ждет дискуссионная программа с участием ведущих ученых и экспертов в разных областях.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.