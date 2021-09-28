Искусство Венецианова, «Ленд-лиз» и «Музыка»: москвичей пригласили на выставки в октябре

Пресс-служба Галереи классической фотографии

На пороге — второй месяц осени. Вместе с приходом октября в городских музеях и галереях открываются многочисленные выставки. Москва, оспаривая звание культурной столицы, стремится удивлять горожан и гостей интересными находками. Редакция «Вечерней Москвы» подготовила обзор самых значимых экспозиций месяца.

Открывает обзор выставка «Ксения Хауснер. Правдивая ложь», которая на исходе сентября открывается в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

В живописных произведениях и фотографиях художница отражает одну из ключевых тем своего творчества — роль женщины в жизни и искусстве. Прекрасная половина человечества становится главным действующим лицом. А мужские персонажи если и возникают в картинах, то являются органичной частью «женского мира».

В большинстве картин действие разворачивается в своеобразном театральном сеттинге, с продуманной мизансценой, выставленным светом и фоном-декорацией, а модели играют отведенные им роли в загадочных, не поддающихся однозначной трактовке инсценировках.

Выставка открыта с 28 сентября по 16 января 2022 года.

Музей-заповедник «Коломенское» зовет гостей на «Московское чаепитие». Через историю русского самовара и чайной посуды здесь можно узнать о национальном культурном феномене — русском чаепитии и его частном проявлении — «чаепитии по-московски».

Посетители попадут в воссозданные интерьерные композиции чаепития в дворянском доме, купеческого застолья и чаепития в трактире. Здесь же размещены латунные тульские и медные московские самовары разнообразных форм середины XIX — начала XX века. Их дополняют чайные сервизы 1840–1880 годов, изготовленные на заводах Орлова, Сафронова, Гарднера, Попова, Сипягина, Рачкиных, Корниловых, Кузнецова; фабриках Сабанина, Пчелина и Акунина.

Выставка открыта с 28 сентября по 13 марта.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный Дарвиновский музей представляет выставку «Кто прячется в Лукоморье?». Экспозиция лесной скульптуры Мансура Арюкова приурочена ко Дню лешего.

В восточнославянской мифологии Лукоморье — это заповедное место на окраине Вселенной, где стоит Мировое древо, по которому можно попасть в другие миры. Именно дерево стало в руках мастера связующим звеном между реальными образами животных и их воплощением.

Работы скульптора приковывают внимание необычной формой, фантазией, юмором. В них чувствуется и характер животного, и подчас ироничное отношение автора, и то самое особое состояние, которое чувствуешь, пробираясь сквозь лесную чащу.

Выставка открыта с 28 сентября по 31 октября.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Первой выставкой, которая откроется в новой галерее современного искусства «30/7», станет «Переживание места». На ней посетителям представят работы современных художников Л. Учаевой, В. Лебедевой, М. Романовой, Н. Кузьминой, Н. Петровой, С. Холлис, П. Сурововой и произведения культового советского нонконформиста Леонида Пурыгина. Пространство выставки поделено на восемь зон, каждая из которых принадлежит одному из авторов экспозиции.

Вдохновением для выставки стала работа французского философа Гастона Башляра «Поэтика пространства», который описывал эстетические переживания, вызванные разными местами, например, в доме детства.

Выставка открыта с 29 сентября по 7 ноября.

Государственная Третьяковская галерея порадует посетителей выставкой «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина», где представлено более 80 произведений и графики мастера.

Художник во времена крепостного права открыл в крестьянстве и скромном пейзаже особый мир, достойный уважения и любви. Венецианов создал школу, воспитывающую таланты из народа. Работы учеников также представлены на выставке. Их произведения позволят зрителю увидеть, с какой классической ясностью художники раскрывали душевную красоту русского человека из народной среды.

Центральное место в экспозиции занимают картины, связанные с поэтической интерпретацией весенне-летних полевых работ и темой материнства. А особое место в экспозиции уделено образам «русской Венеры», созданным Венециановым на волне увлечения античностью.

Выставка открыта с 30 сентября по 6 февраля 2022 года.

Фото: Алексей Гаврилович Венецианов. Спящий пастушок

Выставка «Ленд-лиз», приуроченная к 80-летию подписания соглашения между СССР, США и Великобританией по итогам Первой Московской конференции и начала официального военно-экономического сотрудничества союзников в годы Великой Отечественной войны, откроется в первый день октября в Музее Победы.

В экспозиции представлены модели техники США и Великобритании, которые использовались красноармейцами во время Великой Отечественной войны: гидросамолет PBY Catalina, британский пехотный танк Matilda Мk IIAU, американский грузовой автомобиль Studebaker US-6. Кроме того, посетители увидят личные вещи дипломатов и военных и архивные документы.

Выставка открыта с 1 октября по 24 февраля 2022 года.

Фото: Музей Победы

Выставку «Анатолий Иткин. К 90-летию со дня рождения мастера» можно увидеть в Музей А. С. Пушкина. В составе экспозиции — около 300 акварельных и графических произведений. Здесь можно вспомнить знакомые с детства книги, особое очарование которым придавали иллюстрации Иткина. Это графика и акварельные работы к приключенческим романам Вальтера Скотта, Жюля Верна, Фенимора Купера, Марка Твена, Александра Дюма, Теофиля Готье, а также к произведениям русской классики А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и М. А. Булгакова.

Лирику и прозу Пушкина художник иллюстрировал более пятидесяти лет. На выставке, в частности, представлена серия акварелей, украсившая коллекционное издание «Евгения Онегина». Талант, глубокие знания, чуткое и трепетное отношение к литературному произведению — все это помогло художнику за годы работы проиллюстрировать почти всю русскую классику.

Выставка открыта с 1 октября по 28 ноября.

В галерее «Печатники» гостей ждет выставка «La Vie est Belle, или «Жизнь прекрасна!», где вышитые картины передают глубокие чувства и наполняют радостью и красотой.

Сложные многоцветные произведения искусства выполнены вышивальщицами из разных уголков России в технике «полный крест» по картинам известных художников классической живописи. Каждый вышитый шедевр уникален.

Выставка открыта с 1 октября по 10 января 2022 года.

В галерее классической фотографии в октябре пройдет международный арт-фестиваль «Мир высокой акварели». Его гости увидят работы 150 художников-акварелистов из 40 стран. Более 200 картин прибыло в галерею из России, Германии, Чехии, Греции, Италии, Франции, Колумбии, Швеции, Пакистана и других стран.

Посетители смогут также принять участие в образовательной программе, которая включает акварельные мастер-классы, бесплатные джемы от мировых художников, общение с авторами, ярмарку художественных материалов, благотворительный аукцион и лотерею с призами.

Выставка открыта с 2 по 17 октября.

Пресс-служба галереи классической фотографии

Выставка «Трын-трава. Современный русский стиль», на которой художники, скульпторы и дизайнеры покажут свое переосмысление национального стиля, ждет гостей во Всероссийском музее декоративного искусства.

В славянской мифологии трын-трава — волшебное растение, которое придает нашедшему невиданную силу и смелость. Однако загадочный «трын» — это чертополох. Именно он и стал визуальной эмблемой проекта. В образовательной программе каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах, лекциях, увидеть интерактивные инсталляции, видеоматериалы, презентации и послушать кураторские экскурсии.

Выставка открыта со 2 по 31 октября.

Фото: pixabay.com

Выставка «Музыка» отправит посетителей в путешествие по миру музыкальной индустрии, этапам ее становления и развития в СССР и за рубежом. Экспозиция является совместным творческим проектом галереи «Солнцево» и Музея электромузыкального социализма.

Живопись и музыка являются двумя равноправными героями выставки. Гости увидят раритетные обложки виниловых пластинок, редкие модели электрогитар, портреты известных музыкантов. Кроме того, здесь можно встретиться с коллекционерами, художниками, музыкантами и послушать живые выступления.

Выставка открыта с 3 октября по 14 ноября.

Персональная выставка Дмитрия Горелышева «О тишине» откроется в галерее «Богородское». Посетители увидят сдержанный и лаконичный проект. Фотография для автора — способ фиксации впечатлений, которые не получается передать словами или графикой. Серия о поиске визуальной тишины — состояния покоя, ощущения содержательной пустоты — заставит остановиться и задуматься.

На выставке представлено столько фотографий, сколько умещается на одну пленку, — выжимка из сделанного за пять лет.

Выставка открыта с 3 по 29 октября.

Фото: pixabay.com

Приуроченную ко Всемирному дню психического здоровья выставку «Единство непохожих» своим гостям презентует галерея «Беляево». Авторы работ — художники студии изобразительного творчества «Преображение» при Психиатрической клинической больнице имени Н. А. Алексеева — обладают сложившимся стилем и уникальным взглядом на жизнь. У посетителей будет возможность увидеть натюрморты, пейзажи, абстрактные композиции, картины в бытовом и анималистическом жанрах.

Выставка является одним из проектов городского фестиваля PSYFEST, программа которого направлена на преодоление устоявшихся в социуме стереотипов по отношению к людям с особенностями психического развития.

Выставка открыта с 10 по 17 октября.

Государственный музей Востока представляет масштабный выставочный проект «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока», который продемонстрирует художественные возможности использования кости в искусстве Азии и Африки.

Посетители увидят более 100 предметов искусства от палеолита до XX века, выполненных мастерами Китая, Японии, Индии, Юго-Восточной Азии, Древнего Египта, Средней Азии эпохи античности и средневековья, Африки. А украшением проекта стали изделия мастеров древнего берингоморья, а также работы чукотских мастеров косторезного искусства конца XIX−XX веков. Среди шедевров выставки можно увидеть всемирно известные нисийские ритоны.

Выставка открыта с 13 октября до 28 ноября.

В Еврейском музее и центре толерантности в завершающие дни октября откроется выставка режиссера-аниматора Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой «Снег на траве». Посетители увидят материалы студии Норштейна и масштабные мизансцены-инсталляции, созданные специально для проекта. Гостям будет предложено пройти по лабиринту биографии и творчества двух художников.

Условно экспозиция поделена на две части. Первая из них покажет несколько объемных пространственных композиций, которые соединят фрагменты известных фильмов режиссера с документальными свидетельствами его прошлого. Вторая часть выставки построена вокруг закулисья — рабочего процесса создания шедевров.

Выставка открыта с 27 октября по 9 января 2022 года.