«Веном-2», «Ничья» и «Бондарчук. Battle»: какие фильмы выйдут в прокат 30 сентября

Фото: «Веном-2», 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 30 сентября большой экран представит зрителям фантастический боевик «Веном-2», триллер «Титан», чудесные мультфильмы «Ее заветное желание» и «Пушистые спасатели», фильм для семейного просмотра «Джим Пуговка и чертова дюжина», хорроры «Мама: Возвращение из тьмы» и «Лес призраков: Сатор», российские ленты «Ничья», «Флешмоб» и документальный «Бондарчук. Battle».

Открывает обзор сиквел хоррор-боевика «Веном» режиссера Энди Серкиса с Томом Харди и Вуди Харрельсоном в главных ролях. По сюжету журналист Эдди Брок более чем за год (после событий первого фильма) научился приспосабливаться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями.

Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.

Фантастический триллер «Титан» Жюлии Дюкурно на 74-м Каннском кинофестивале получил «Золотую пальмовую ветвь».

После автоаварии, в которую Алекса попала в детстве, в голове у нее титановая пластина. 15 лет спустя она работает стриптизершей. Ее беременность вызывает множество вопросов. Дело в том, что девушка пылает страстью к автомобилям. Собственно, от этой страсти и планируется потомство. Ожидание «ребенка» провоцирует у девушки всплеск неконтролируемой агрессии.

Чрезмерная жестокость, пронизывающая ленту, вызвала в Каннах эффект разорвавшейся бомбы. В этом фильме слишком много всего негативного: насилия, фантастики, экстрима.

Юных зрителей большой экран порадует премьерами мультфильмов и семейного фильма. Японский режиссер Тамура Котаро представит на суд самой требовательной публики анимационную ленту «Ее заветное желание», оригинальное название которой «Жозе, тигр и рыба».

Жозе взяла себе имя героини романа Франсуазы Саган. Девушка прикована к инвалидному креслу и почти все время проводит за чтением и рисованием. Знакомство и дружба со студентом Цунэо начинает менять ее взгляды на жизнь, да и сам парень теперь смотрит на мир по-другому.

Мультфильм «Пушистые спасатели» австралийского режиссера Рикарда Куссо расскажет о том, как и ради чего становятся «чудо-женщиной».

Ленивый пушистик Мэгги вскоре после таинственного исчезновения своего мужа случайно спасает на глазах у всего города малыша-недотепу, возомнившего себя супергероем. Восторженная толпа тут же объявляет Мэгги «чудо-женщиной». Выяснив, что звездный статус дает доступ к полицейским архивам, героиня начинает поиски оставшихся ключей к разгадке местонахождения своего любимого. Вскоре пушистые жители города объединяются в одну команду для проведения спасательной миссии.

Фантастический фильм «Джим Пуговка и чертова дюжина» предназначен для семейного просмотра.

12-летний Джим и его лучший друг, машинист Лукас, живут на тихом острове Медландия. Однако легендарная банда пиратов «Чертова дюжина» прознала, что дракон (миссис Зубоскрип) был покорен и теперь клянется отомстить. Чтобы защитить Медландию от новой угрозы, Джим и Лукас отправляются на своей паровой чудо-машине в опасное путешествие, где Джиму предстоит узнать правду о своем таинственном происхождении.

Комедийная лента английского режиссера Лины Росслер «Бестселлер» поведает российскому зрителю историю молодой издательницы, которая во имя спасения своего книжного бизнеса отправляется в тур по всей стране. С собой девушка приглашает успешного в прошлом писателя, давно похоронившего свой талант в бутылке. Заинтересовать молодежь книгами — задача не из простых, но это еще полбеды. Обуздать невыносимый нрав беспробудного пьяницы и капризного гения — вот настоящий вызов.

Традиционно в российском прокате очередные премьеры ждут поклонников ужастиков. Красивую и надолго запоминающуюся ленту «Мама: Возвращение из тьмы» презентует австралийский режиссер Кейт Уитбред.

По сюжету главная героиня Клэр возвращается в свой родной город после смерти матери и обнаруживает, что в доме ее детства происходят мистические события, навевающие ужас. Весь город охвачен страхом, местные жители сбегают. Клэр решает встретиться лицом к лицу с призраком своей умершей матери, чтобы спасти город от нечисти.

Зрителю предстоит увидеть фантастические события на фоне потрясающей природы, которая составляет удивительное единое целое с затерянным городом, где происходят основные события. Мрачная атмосфера и неординарный сюжет способны напугать даже искушенного любителя хорроров.

В «семейный» фильм «Лес призраков: Сатор» режиссер Джордан Грэм буквально вложил самого себя. Мало того что картину, у которой практически не было бюджета, Грэм снимал почти самостоятельно, на голом энтузиазме. Лесную хижину, где проходили съемки, он построил своими руками. А роль Нани исполнила не профессиональная актриса, а бабушка режиссера — Джун Петерсон.

По сюжету Адам с семьей живет в уединенной хижине в лесу. Согласно местной легенде, на эти земли наложено проклятье. Веками они принадлежат ведьме и ее поверенным призракам. Ведьма посылает злого духа Сатора заявить на семью свои права.

Российские ленты представлены в национальном прокате драматическим фильмом, музыкальной комедией и документальной картиной.

Дебютантка «Кинотавра», режиссер Лена Ланских спустя неделю после фестиваля представляет в прокате свой фильм «Ничья». В основе сюжета — история 14-летней Вики, которая живет в маленьком уральском городе, собирает ягоды на болотах, помогает маме торговать на продуктовом рынке и танцует в школьном кружке хореографии. А еще у нее есть ребенок, о котором никто не должен знать.

Тема проблем подростков из провинции и ранее поднимались режиссером. Однако все ленты до «Ничьей» были выпущены в жанре короткометражного кино.

Музыкальная комедия Алены Рубинштейн «Флешмоб» расскажет о журналистке Дине, которая отчаянно желает продвинуться по карьерной лестнице и идет на все, лишь бы угодить своему боссу Константину Львовичу. Она обманом попадает в тусовку местных мобберов, которые периодически устраивают флешмобы в неожиданных местах города. Однако в процессе работы над своим репортажем Дина влюбляется в главного моббера, Дэна.

Сергей Федорович Бондарчук — один из самых известных советских кинематографистов. Именно о нем и снял документальную ленту «Бондарчук. Battle» режиссер Илья Белов.

Этот фильм про Сергея Бондарчука — не традиционное описание жизни известного режиссера и не байопик, приуроченный к круглой дате (25 сентября прошлого года исполнилось 100 лет со дня рождения мэтра). Создатели картины фокусируются на уникальном периоде в истории мирового кино: послевоенной «оттепельной» эйфории и времени больших надежд, ключевым героем которых и стал автор «Войны и мира». За киноэпопею в 1969-м картина удостоилась премий «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучший иностранный фильм».

Каким был этот человек и кинематографист, снимавший и камерные драмы, и мегаломанские батальные проекты? И как ему, лауреату множества премий СССР, удалось стать фигурой мирового значения и связующим звеном между двумя сверхдержавами в эпоху холодной войны?