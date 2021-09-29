Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Веном-2», «Ничья» и «Бондарчук. Battle»: какие фильмы выйдут в прокат 30 сентября

Ольга Маркова

Развлечения
«Веном-2», «Ничья» и «Бондарчук. Battle»: какие фильмы выйдут в прокат 30 сентября
Фото: «Веном-2», 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 30 сентября большой экран представит зрителям фантастический боевик «Веном-2», триллер «Титан», чудесные мультфильмы «Ее заветное желание» и «Пушистые спасатели», фильм для семейного просмотра «Джим Пуговка и чертова дюжина», хорроры «Мама: Возвращение из тьмы» и «Лес призраков: Сатор», российские ленты «Ничья», «Флешмоб» и документальный «Бондарчук. Battle».

Открывает обзор сиквел хоррор-боевика «Веном» режиссера Энди Серкиса с Томом Харди и Вуди Харрельсоном в главных ролях. По сюжету журналист Эдди Брок более чем за год (после событий первого фильма) научился приспосабливаться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями.

Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.

Фантастический триллер «Титан» Жюлии Дюкурно на 74-м Каннском кинофестивале получил «Золотую пальмовую ветвь».

После автоаварии, в которую Алекса попала в детстве, в голове у нее титановая пластина. 15 лет спустя она работает стриптизершей. Ее беременность вызывает множество вопросов. Дело в том, что девушка пылает страстью к автомобилям. Собственно, от этой страсти и планируется потомство. Ожидание «ребенка» провоцирует у девушки всплеск неконтролируемой агрессии.

Чрезмерная жестокость, пронизывающая ленту, вызвала в Каннах эффект разорвавшейся бомбы. В этом фильме слишком много всего негативного: насилия, фантастики, экстрима.

Юных зрителей большой экран порадует премьерами мультфильмов и семейного фильма. Японский режиссер Тамура Котаро представит на суд самой требовательной публики анимационную ленту «Ее заветное желание», оригинальное название которой «Жозе, тигр и рыба».

Жозе взяла себе имя героини романа Франсуазы Саган. Девушка прикована к инвалидному креслу и почти все время проводит за чтением и рисованием. Знакомство и дружба со студентом Цунэо начинает менять ее взгляды на жизнь, да и сам парень теперь смотрит на мир по-другому.

Мультфильм «Пушистые спасатели» австралийского режиссера Рикарда Куссо расскажет о том, как и ради чего становятся «чудо-женщиной».

Ленивый пушистик Мэгги вскоре после таинственного исчезновения своего мужа случайно спасает на глазах у всего города малыша-недотепу, возомнившего себя супергероем. Восторженная толпа тут же объявляет Мэгги «чудо-женщиной». Выяснив, что звездный статус дает доступ к полицейским архивам, героиня начинает поиски оставшихся ключей к разгадке местонахождения своего любимого. Вскоре пушистые жители города объединяются в одну команду для проведения спасательной миссии.

Фантастический фильм «Джим Пуговка и чертова дюжина» предназначен для семейного просмотра.

12-летний Джим и его лучший друг, машинист Лукас, живут на тихом острове Медландия. Однако легендарная банда пиратов «Чертова дюжина» прознала, что дракон (миссис Зубоскрип) был покорен и теперь клянется отомстить. Чтобы защитить Медландию от новой угрозы, Джим и Лукас отправляются на своей паровой чудо-машине в опасное путешествие, где Джиму предстоит узнать правду о своем таинственном происхождении.

Комедийная лента английского режиссера Лины Росслер «Бестселлер» поведает российскому зрителю историю молодой издательницы, которая во имя спасения своего книжного бизнеса отправляется в тур по всей стране. С собой девушка приглашает успешного в прошлом писателя, давно похоронившего свой талант в бутылке. Заинтересовать молодежь книгами — задача не из простых, но это еще полбеды. Обуздать невыносимый нрав беспробудного пьяницы и капризного гения — вот настоящий вызов.

Традиционно в российском прокате очередные премьеры ждут поклонников ужастиков. Красивую и надолго запоминающуюся ленту «Мама: Возвращение из тьмы» презентует австралийский режиссер Кейт Уитбред.

По сюжету главная героиня Клэр возвращается в свой родной город после смерти матери и обнаруживает, что в доме ее детства происходят мистические события, навевающие ужас. Весь город охвачен страхом, местные жители сбегают. Клэр решает встретиться лицом к лицу с призраком своей умершей матери, чтобы спасти город от нечисти.

Зрителю предстоит увидеть фантастические события на фоне потрясающей природы, которая составляет удивительное единое целое с затерянным городом, где происходят основные события. Мрачная атмосфера и неординарный сюжет способны напугать даже искушенного любителя хорроров.

В «семейный» фильм «Лес призраков: Сатор» режиссер Джордан Грэм буквально вложил самого себя. Мало того что картину, у которой практически не было бюджета, Грэм снимал почти самостоятельно, на голом энтузиазме. Лесную хижину, где проходили съемки, он построил своими руками. А роль Нани исполнила не профессиональная актриса, а бабушка режиссера — Джун Петерсон.

По сюжету Адам с семьей живет в уединенной хижине в лесу. Согласно местной легенде, на эти земли наложено проклятье. Веками они принадлежат ведьме и ее поверенным призракам. Ведьма посылает злого духа Сатора заявить на семью свои права.

Российские ленты представлены в национальном прокате драматическим фильмом, музыкальной комедией и документальной картиной.

Дебютантка «Кинотавра», режиссер Лена Ланских спустя неделю после фестиваля представляет в прокате свой фильм «Ничья». В основе сюжета — история 14-летней Вики, которая живет в маленьком уральском городе, собирает ягоды на болотах, помогает маме торговать на продуктовом рынке и танцует в школьном кружке хореографии. А еще у нее есть ребенок, о котором никто не должен знать.

Тема проблем подростков из провинции и ранее поднимались режиссером. Однако все ленты до «Ничьей» были выпущены в жанре короткометражного кино.

Музыкальная комедия Алены Рубинштейн «Флешмоб» расскажет о журналистке Дине, которая отчаянно желает продвинуться по карьерной лестнице и идет на все, лишь бы угодить своему боссу Константину Львовичу. Она обманом попадает в тусовку местных мобберов, которые периодически устраивают флешмобы в неожиданных местах города. Однако в процессе работы над своим репортажем Дина влюбляется в главного моббера, Дэна.

Сергей Федорович Бондарчук — один из самых известных советских кинематографистов. Именно о нем и снял документальную ленту «Бондарчук. Battle» режиссер Илья Белов.

Этот фильм про Сергея Бондарчука — не традиционное описание жизни известного режиссера и не байопик, приуроченный к круглой дате (25 сентября прошлого года исполнилось 100 лет со дня рождения мэтра). Создатели картины фокусируются на уникальном периоде в истории мирового кино: послевоенной «оттепельной» эйфории и времени больших надежд, ключевым героем которых и стал автор «Войны и мира». За киноэпопею в 1969-м картина удостоилась премий «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучший иностранный фильм».

Каким был этот человек и кинематографист, снимавший и камерные драмы, и мегаломанские батальные проекты? И как ему, лауреату множества премий СССР, удалось стать фигурой мирового значения и связующим звеном между двумя сверхдержавами в эпоху холодной войны?

Читайте также:
Кинотеатрыкинофильмыкинопремьеры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте