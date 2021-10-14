День отца, панорамы и морских свинок: пять причин выйти из дома в выходные 

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Приближаются осенние выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 16 и 17 октября и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор праздник, который в этом году страна впервые отметит официально. 17 октября Музей Победы приглашает горожан на программу, посвященную Дню отца. В локации «Землянка» все желающие смогут принять участие в мастер-классе «Арсенал». Здесь гости музея имеют уникальную возможность познакомиться с оружием Великой Отечественной войны поближе, подержать в руках, рассмотреть, разобрать и собрать автомат Калашникова, а также узнать о судьбах создателей и конструкторов-оружейников. Также посетители смогут внести в исторический депозитарий «Лица Победы» свои рассказы о том, как их отцы прошли войну, и вместе с детьми еще раз прикоснуться к героическим страницам нашей истории. Завершит праздничный день концертная программа в рамках патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы».

А главная выставка страны 16 и 17 октября зовет москвичей на международный фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины». Форум также представит две выставки: «Медицинский туризм» и «Мама и дети в национальных костюмах». Посетители увидят продукцию мастеров различных народно-художественных промыслов, показы этномоды, послушают выступления этнографических коллективов. Выставка фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах» продемонстрирует национальный колорит народов России и многообразие культуры через национальный костюм. А на выставке «Медицинский туризм» можно познакомиться с медицинскими и санаторно-курортными учреждениями.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Главное событие года для музея-панорамы «Бородинская битва» состоится 17 октября. Музей отпразднует свой День. Гости смогут принять участие в экскурсиях, послушать уникальные лекции и сотворить свое маленькое чудо.

Директор музея зовет горожан на экскурсионную прогулку «За кулисы панорамы», где он расскажет об истории одной из самых больших картин в мире — художественной панораме Франца Рубо «Бородино». Посетители узнают, как панорама устроена: что располагается под и над картиной.

Продолжит праздничные мероприятия лекция об архитектуре здания Бородинской панорамы «Форма времени. Советский модернизм в архитектуре». А музейно-театральная лаборатория «Герои XIX века» представит зрителям спектакль «Между нами двумя» о беседе Александра I с Кутузовым.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В рамках праздника пройдут лекция «Миниатюрный портрет в России» и тематический мастер-класс. Хранитель музейной коллекции живописи расскажет о старинной эмальерной технике финифти, познакомит с основоположниками портретной миниатюры в России и их последователями. Все желающие смогут увидеть коллекцию миниатюрного портрета из собрания панорамы, представленную на выставке «Бонапарт и другие», а затем принять участие в мастер-классе по созданию своей миниатюры.

Осенью в нашем городе проходит множество театральных фестивалей. Так, 16 и 17 октября зрителей зовет международный фестиваль-школа современного искусства «Территория». Основной темой форума стала «Человек и мир».

В программу вошли два выставочных проекта, которые расположились в Московском музее современного искусства, — инсталляция «Час места» и фотопроект «Мнемозина». А главными событиями форума стали российские премьеры спектаклей. В субботу и воскресенье «Электротеатр Станиславский» и Teatro Espanol представят постановку «Жизнь есть сон». Спектакль сочетает в себе остросюжетную драму о борьбе за королевский престол и мрачную философскую притчу о судьбе и свободной воле человека.

Продолжит театральные выходные IV Международный большой детский фестиваль, который представляет своим гостям лучшие спектакли, цирковое шоу, кинофильмы и анимационные фильмы и литературные произведения. Художественный руководитель фестиваля — народный артист России Сергей Безруков.

16 и 17 октября в кинотеатре «Иллюзион» зрители смогут увидеть фильмы «Пальма», «Лед-2» и «Конек-горбунок», а также анимационные фильмы киностудии «Союзмультфильм». В афише субботы также значится спектакль «Объяснение в любви», который можно увидеть в РАМТ, а в воскресенье москвичей приглашают в Библиотеку имени Гайдара, где пройдут актерские чтения рассказов из сборника «Ты — моя тайна» с участием авторов рассказов. Также в воскресенье на сцене Центра имени В. Мейерхольда театр «Балет Москва» представит танц-спектакль «Волшебник страны Оз». Всего в театральной программе участвуют 44 театра из 24 городов. В рамках программ кино и анимации для детей будут показаны 28 фильмов.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В выходные дни пройдет ряд интересных познавательных мероприятий. Так, в столице продолжается акция «Московская музейная неделя». В воскресенье, 17 октября, свои двери для бесплатного посещения готовы открыть музей «Дом Гоголя», Дом-музей Марины Цветаевой, Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского, Государственный музей обороны Москвы, Музей Москвы и его филиалы, Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова и экспозиция «Музей Сословий России», Музей космонавтики и Дом-музей академика С. П. Королева. Во многих из них открыты новые выставки и подготовлены интересные программы.

В Историческом музее возобновились занятия лектория «18 89». Всего в рамках программы предусмотрено пять циклов: «Русские цари и императоры: исторические портреты», «Имперский исполин Потемкин: к 230-летию со дня смерти светлейшего князя», «Знаменитости Москвы: XIX век», «На обломках империй: национальные мифы Восточной Европы» и «Новое о старом — истории, сюжеты и открытия древних цивилизаций». В воскресенье, 17 октября, можно послушать две лекции: «Могущ — хотя и не в порфире: Потемкин и императорский двор» о сложных «паркетных сражениях» при дворе, участником которых был Потемкин, а также «Николай Иванович Пастухов», которая поведает о человеке, вышел из низов, но закончил жизнь в славе и богатстве.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Музей архитектуры имени Щусева, в свою очередь, зовет горожан на цикл лекций «Шумаевский крест. Обретение святыни». Программа призвана с разных сторон представить историю уникального памятника из коллекции музея. Тема лекции 16 октября — «Шумаевский крест. Собрание шедевров». Шумаевский крест включает в себя множество рельефов и скульптур, выполненных из самых разных материалов. Резные шедевры креста показывают, как Москва начала формировать собственную школу профессиональной скульптуры. Не только стилевые, но и иконографические новации Шумаевского креста вошли в отечественную художественную традицию.

Биологический музей имени Тимирязева, в свою очередь, 16 октября приглашает детей и взрослых на выставку морских свинок. Гости музея смогут узнать, чем отличаются породы морских свинок, и понаблюдать за судейством конкурса с номинациями. Кроме того, посетители смогут задать вопросы владельцам, которые расскажут, чем кормить морскую свинку, где и как содержать, хрюкают ли они и умеют ли плавать.

Просветительскую линию обзора продолжит Умная книжная ярмарка. 16 и 17 октября на Rassvet Book Fair свои блокбастеры и новинки представят более 70 нон-фикшен-издательств: «Манн, Иванов и Фербер», «Альпина Паблишер», «Новое издательство», Corpus, «Новое литературное обозрение», VAC Press, «Издательство Ивана Лимбаха», «Поляндрия», «Белая Ворона», «Азбука-Аттикус», «Желтый двор», «Зебра Е», «Мамонт» и другие.

Фото: Pexels

В субботу и воскресенье в Гостином Дворе горожан ждет выставка оружия и товаров для охоты «ORЁLEXPO», где можно познакомиться с лучшими образцами оружия и снаряжения, возможностями новых технологий и встретиться с профессионалами отрасли. Программа включает экспертные дискуссии, лекции и мастер-классы, пресс-конференцию ведущих экспертов по оружию и охоте. Организаторы презентуют уникальное мобильное приложение «Стрелок» для стрелков и охотников. Помимо экспозиций, запланированы мастер-классы, показы фильмов, презентации книг и автограф-сессии чемпионов по стрелковым видам спорта.

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, Музей-квартира А. Н. Толстого представляет выставку работ современных художников «Зубы съел и поседел над врачебным искусством. Врачевание от Петра I до В. И. Даля». Экспозиция раскрывает тему зубной боли, зубов как объекта искусства и осмысления зубов как артефактов. История знает немало врачей-литераторов: Антона Чехова и Василия Аксенова, Михаила Булгакова и Викентия Вересаева. Посетители увидят живопись, графику в стилистике средневекового западно-европейского искусства художника и инсталляцию, выполненную в технике горячей эмали. Дополняют экспозицию предметы из коллекции литературного музея.

Фото: Вечерняя Москва

Государственный музей Востока подготовил для посетителей масштабный выставочный проект «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока», который продемонстрирует художественные возможности использования кости в искусстве Азии и Африки. Гости музея увидят более 100 предметов искусства — от палеолита до XX века, — выполненных мастерами Китая, Японии, Индии, Юго-Восточной Азии, Древнего Египта, Средней Азии эпохи античности и Средневековья, Африки. А украшением проекта стали изделия мастеров древнего берингоморья, а также работы чукотских мастеров косторезного искусства конца XIX−XX веков. Среди шедевров выставки можно увидеть всемирно известные нисийские ритоны.

А выставку Андрея Красулина «Практика, процесс, срез» можно посмотреть в Московском музее современного искусства. Здесь представлены живопись, скульптура и графика — всего более 200 произведений, созданных в период с 1960-х по 2021 год. Устроенная как словарь экспозиция выявляет тематические опоры, на которых строится художественный язык Красулина. Его практика посвящена одной широкой теме — теме монумента, памяти, припоминания.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 14 октября, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: лента национального производства «Герда», мультфильмы «Семейка Аддамс: Горящий тур», «Криптополис» и «ФиксиКИНО. Осенний марафон», драмы «Королевская игра», «Исчезнувший», «Человек божий», «Эйфель» и «Не время любить», фильмы ужасов «Демоник» и «Деревня проклятых» и музыкальный концерт «Linkin Park: Дорога к революции».

Фото: Герда, 2021 год

А в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 17 октября можно увидеть фильмы, участвующие в фестивале американского кино AMFEST. В афише воскресенья: «Лебединая песнь» с Удо Киром в главной роли и ужастик «Долина чудес». Лента «Лебединая песнь» — роуд-муви с зачином черной комедии, путешествие, состоящее из причудливых встреч, полетов во сне и наяву, ностальгии и возможной даже в преклонные годы радости. Картина на фестивале комедийного кино в Монте-Карло получила приз зрительский симпатий и приз жюри за лучшую мужская роль, а на Норвежском международном кинофестивале — приз кинокритиков за режиссуру.

Забавный хоррор от культового артиста Грега Сестеро «Долина чудес» — путешествие по гипнотически бескрайней Америке. Это праздничный сон, который наяву может обернуться кошмаром. В него суждено окунуться фотографу-орнитологу и его подружке.

Кинотеатр «Иллюзион» 16 и 17 октября покажет горожанам фильмы Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии. Форум раскрывает разнообразие современного кино. В субботу зрители увидят программу фильмов короткого метра. В нее вошли российские ленты «Бобок», «Почти весна» и «Скажи пока». Также в этот день состоится показ ретроспективы Анны Цирлиной и Сида Яндовки и картины австралийского режиссера Джеймса Вона «Друзья и незнакомцы». На следующий день режиссер Уильям Вон представит фильм «Поэма о любви», россиянин Вадим Костров — картину «Лето», американец Мерави Герима — ленту «Пятна».

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.