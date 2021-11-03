Россиян не напугал инцидент в Хургаде: туристы продолжают скупать путевки на курорты Красного моря

Шарм-эль-Шейх, Египет / Фото: Ксения Ульянова / АГН Москва

На следующей неделе с 8 ноября Россия возобновляет авиасообщение еще с девятью странами. Среди них Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд. «Вечерка» узнала, куда едут отдыхать москвичи.

С 9 ноября возобновляются также чартерные рейсы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Туры в Египет сейчас пользуются наибольшим спросом.

— Массовое отравление российских туристов в отеле Хургады в ночь на 31 октября никак не повлияло на число желающих отдохнуть на Красном море, — поясняет вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. — Люди понимают, что это скорее единичный случай, а не постоянная практика.

Чтобы не иметь проблем со здоровьем, эксперт советует на любых курортах пить только бутилированную воду, а также мыть ею фрукты. С собой нужно взять аптечку. А медицинскую страховку лучше покупать с расширенным перечнем услуг.

Между тем коммерческий директор туристического агентства Андрей Колобов отмечает, что туристы, отдыхающие сейчас в Египте, жалуются на обслуживание в отелях.

— Чаще всего жалобы поступают на несвоевременную и некачественную уборку номеров. Иногда в ресторане не хватает посуды, и туристам приходится ждать, пока ее помоют, — рассказывает эксперт. — Ну а жалобы на агрессивных торговцев вне отеля мы получаем постоянно: не дают туристам прохода, настойчиво предлагают что-то купить. Но такое в Египте было всегда.

Довольно активно сейчас раскупаются туры в Турцию.

— Да, летний сезон там закончился, но пятизвездочные отели, где есть бассейны с подогревом, будут работать всю зиму, и они очень востребованы, — рассказывает Юрий Барзыкин. — Кстати, в последнее время Турция все чаще воспринимается туристами не как пляжное, а как культурно-познавательное направление, поэтому туда летают отдыхать даже зимой. И ездят по экскурсиям.

Еще один тренд — рост популярности Арабских Эмиратов. Отдых там обойдется дороже, чем в Египте, зато и качество обслуживания выше. К тому же на цену туров влияет снятие всех авиационных ограничений — в ОАЭ с 9 ноября могут летать и чартеры.

А вот Таиланд пока не очень популярен. Чартеров туда нет, будут лишь два регулярных рейса в неделю, что, конечно же, сказывается на конечной цене тура. Плюс здесь есть довольно серьезные коронавирусные ограничения, что тоже ограничивает спрос.

Поток в Тунис тоже невысок — сезон заканчивается. Сейчас москвичи отдыхают в Сочи. Дневная температура там +15...+17 градусов в тени. На солнце — выше +20, поэтому туристы даже умудряются загорать. Примерно такая же температура на южном побережье Крыма. Искупаться, правда, желающих мало — море уже прохладнее +18 градусов.

Фото: Никита Миронов / Вечерняя Москва

ОТИТ ЧАЩЕ, ЧЕМ КОВИД

Вероятность заболеть коронавирусом в путешествии — менее одного процента. Об этом рассказала исполнительный директор страховой компании Юлия Алчеева.

Среди российских туристов, отдыхающих за рубежом, частота обращений за медпомощью по поводу COVID-19 остается неизменно низкой. Причем — с первых дней наблюдения, то есть с августа 2020 года.

— С этого времени фиксируются стабильно три случая на 10 000 путешественников, — привела цифры Юлия Алчеева. — Это в десятки раз ниже средней частоты обращений российских туристов по поводу всех остальных заболеваний.

Статистика свидетельствует: по частоте обращений за медпомощью за рубежом у российских туристов в 2021 году, как и ранее, лидируют наружный отит (слишком часто ныряли в море), гастроэнтерит (съели много вкусного), панкреатит (много и часто выпивали), холецистит (тоже, как правило, от переедания) и острые респираторные заболевания — перекупались в море или простыли под кондиционером. А вот ковид на структуру обращений туристов к врачам в зарубежных странах не повлиял практически никак.

Еще любопытный тренд: москвичи стали чаще покупать страховые медицинские полисы для поездки на российские курорты — второе место после Турции.