Горячий вдох и стальные нервы редкой профессии

Корреспондент «ВМ» Александр Зосимов под присмотром мастера-стеклодува Людмилы Черниковой разогревает стеклянную трубку, чтобы создать заготовку. После нескольких попыток ему все-таки удалось создать кулон в виде головы фантастического персонажа. / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Вакансия стеклодува вошла в список самых необычных профессий по версии карьерного сервиса. Такого специалиста ищет один из столичных заводов. Но мастеров, владеющих этим навыком, становится все меньше. Корреспондент «Вечерняя Москва» на себе испытал сложности редкого ремесла.

Мастерская открывается светлым помещением с расставленными на полках игрушками, сувенирами и причудливыми украшениями. Удержаться, чтобы не потрогать гладкие и переливающиеся на свету изделия в виде сказочных зверей, экзотических растений, фруктов и овощей, практически невозможно. Загоревшись идеей сделать что-нибудь похожее, захожу в небольшое помещение слева от прилавка. Именно здесь, как говорит мастер-стеклодув Людмила Черникова, создаются произведения искусства.

В темноватой и вытянутой серой комнате расставлены металлические стеллажи. Высокие полки забиты контейнерами с прозрачными трубочками, разноцветными стеклянными пластинами, предметами декора, а также инструментами для работы с раскаленным материалом. Перед дверью у стены — несколько больших столов.

— Это рабочие места, которые снабжены горелками, работающими от двух видов газа: пропана и кислорода — и- позволяющими регулировать мощность и направление пламени, а также вытяжками. На рабочих местах лежат инструменты и материалы — различные по диаметру и толщине стеклянные полые трубочки, которые называются стеклодротами — это материал для будущих изделий, ножницы для отрезания стекла, а также приспособления для придания материалу формы, — рассказывает Люд мила.

Надеваю фартук, защитные очки и сажусь за стол. Мастер — рядом со мной. С помощью руководителя включаю и настраиваю горелку. Художник водит моими пальцами по красному регулировочному вентилю, по которому подается пропан. Желтое и танцующее пламя нас не устраивает. Начинаю самостоятельно крутить металлический кран, чтобы с помощью кислорода выровнять огонь. Это нужно, чтобы правильно прогреть стекло. Наконец пламя становится синим — нужный параметр достигнут.

Отрегулировав пламя до необходимой мощности, разогреваю стеклодрот, равномерно водя горелкой вдоль нужного мне фрагмента. Наконец замечаю, что нужный участок трубки покраснел и начал сужаться. Пора! По команде Людмилы Черниковой отвожу стеклодрот от огня и начинаю тянуть накаленную часть так, чтобы получилась тоненькая полая трубочка. На профессиона льном языке это называется «тянуть пульку». Две-три секунды — и стекло становится неподатливым. Необходимо сразу отмерить нужное расстояние.

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Итак, первая часть заготовки завершена. Отрезаем с правой стороны ножницами лишний конец. То же самое проделываем с левой стороной предмета. Получился «полуфабрикат»: небольшой стеклянный цилиндр посередине, переходящий в усики по сторонам. Кладем заготовку остывать на металлическую подставку.

Примерно через 10 минут продолжаю работу. Беру в руки остывшую заготовку и проверяю концы обоих усиков. Важно убедиться, чтобы отверстие было с одной стороны. Иначе воздух, поступающий внутрь с одного конца, будет проходить через другой и форма нарушится. Наш случай! Один конец запаиваю огнем, а второй оставляю с отверстием. Потом накаляю самую большую часть изделия, вытаскиваю из огня и начинаю дуть через отверстие внутрь. Стекло будто оживает! Начинает расширяться, но нужную форму — шар, получить не удалось.

— Это все из-за того, что вы неравномерно разогрели поверхность. Нужны концентрация и терпение, — объясняет мастер.

Продолжаю нагревать стекло и стараюсь выдуть из раскаленного вещества шар. Но все впустую. Отчаявшись, откладываю эту идею и начинаю растягивать и выгибать изделия в разные стороны, чтобы сделать кулоны вроде тех, которые я видел на прилавке.

Некоторые нагретые места прижимаю и раздвигаю тупой стороной ножа, чтобы сделать более глубокие вмятины. Нагреваю верхний конец изделия и с помощью пинцета вытягивают нить, заворачивая ее таким образом, чтобы образовалась петля. Вышло что-то вроде сосулек, растаявших местами в весеннюю погоду. Наигравшись со стеклом, начинаю снова пытаться выдуть шар. Нагреваю стекло, отвожу от огня и пускаю струю воздуха внутрь.

— У вас получается, еще немного, еще... — поддерживает меня Людмила, а затем слышит небольшой хлопок.

Что сказать? Перестарался. Стекло лопнуло. Получился не шар, а будто скафандр. Но идею можно переиграть. Раскаляю стекло, вытягиваю шапочку с помпоном, делаю из капелек раскаленного стекла глаза, рот, рожки и кладу остывать. Получился космический персонаж.

— Для первого раза неплохо. Но работа с раскаленным стеклом — это дело сложное. Люди годами учатся, а порой десятилетия, чтобы овладеть этим редким мастерством, — пояснила мастер.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

Стеклодув должен распознавать различные свойства расплавов стекол, к которым относятся и вязкость, и скорость твердения, а еще поверхностное натяжение, кристаллизация, теплопроводность, теплоемкость и электрическая проводимость. Понимать технологию производства стекла, устройство выдувной трубки, владеть способами выдувания. Это неполный список того, что должен уметь специалист. От этих навыков зависит уровень зарплаты, на которую может претендовать профессионал. По данным сервиса Trud.com, средняя зарплата мастера этой сферы в октябре 2021 года составила 40 893 рубля. Это на 2816 рублей больше, чем в сентябре 2021 года.