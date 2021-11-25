День матери и фестиваль «Вдохновение»: пять причин выйти из дома в выходные

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Приближаются последние осенние выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 27 и 28 ноября и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор Всероссийский праздник — День матери. Его традиционно отметят многие культурные заведения столицы. Так, в Дарвиновском музее в честь знаменательной даты 27 ноября пройдут познавательные занятия, разнообразные игры, творческие мастер-классы.

Посетители смогут принять участие в игре-бродилке «Кто в доме хозяин?», где с маршрутным листом исследуют экспозицию музея. Знатоки мультфильмов советского времени применят свои знания в игре «Сказочные мамы». Малышей зовут в «Игротеку», а ребят постарше — на тематические занятия «В ожидании малыша», «Чем животные кормят своих детей» и «Детское приданое шестиногих». А в творческой мастерской посетители смогут сделать красивую открытку «Мама-кошка».

В Музее Победы День матери отметят 28 ноября. Откроет программу акция «Пламя материнского сердца», в рамках которой каждый сможет зажечь свечи у скульптурной композиции в Зале Памяти и Скорби и вспомнить трагическую судьбу женщин-матерей, отправляющих своих сыновей на фронт.

Выставка «Мамы — герои Великой Отечественной войны» расскажет о подвигах матерей в годы войны. А юные гости смогут принять участие в художественном мастер-классе «Мамин портрет».

Студенты Театрального института имени Щукина прочтут материнские письма на фронт, а в Зале полководцев состоится концерт «Нашим мамам посвящается».

В завершающие осень выходные на Главной выставке страны стартует Международный фестиваль искусств «Вдохновение», впервые представляющий проект «Вдохновение. Зима». На форум приедут творческие коллективы из разных городов и стран. А основными темами их выступлений станут дружба народов и семья.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Зрителям покажут детективную драму «Кристофер» в постановке Самсона Мовсесяна из Ереванского государственного театра кукол имени Ованеса Туманяна и эскиз карельской сказки «Жeрнов Хийси или почему вода в море соленая».

Юные гости фестиваля смогут посетить две творческие лаборатории: «От алеутов до эскимосов через театр», где расскажут о культуре, обычаях и верованиях народов Севера России, и «Кухня мира», где в процессе приготовления блюд разных стран ребята создадут свой мультфильм.

В Концертном зале имени П. И. Чайковского 27 ноября пройдет международный фестиваль «Будущее джаза». На одной сцене Московский джазовый оркестр под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана выступит с молодыми музыкантами.

Событие соберет перспективных музыкантов нового поколения, никогда прежде не игравших вместе. Этот проект уникален: именно здесь молодые музыканты творят историю современного джаза. Своими талантами публику порадуют Лиана Зайнуллина и Денис Кузьмин, Омар Саидов, Даниэль Адиянц, Родион Грищенко, Илья Леднев и Андрей Баталеев, Касьян Лекус.

Фото: Официальный портал мэра и правительства Москвы

ВДНХ в ближайшие выходные продолжит праздновать день рождения Деда Мороза. На ВДНХ расположены несколько ящиков для писем зимнему волшебнику, в которые можно отправить свои поздравления и пожелания. 27 и 28 ноября на программу в честь дня рождения Деда Мороза приглашает «Городская ферма». Гости смогут принять участие в квестах, мастер-классах, экскурсиях, новогоднем крикете, стрельбе из снежного тира, зимней балетной сказке. Снегурочка подарит угощения. А осел Глаша, олень Сказка и альпак Дося пригласят на прогулку.

В выходные дни пройдет ряд интересных познавательных мероприятий. Так, центр океанографии и морской биологии «Москвариум» в последние выходные осени зовет взрослых и детей на развлекательно-познавательную программу «С нами несКУФфно», посвященную новым обитателям океанариума — комодской куфии и мадагаскарской фельзуме.

Фото: Вечерняя Москва

Посетители смогут принять участие в тематических экскурсиях, познавательных лекциях, мастер-классах, танцевальном марафоне и игротеке. Вниманию публики представлена фотовыставка о рептилиях и амфибиях, на стендах которой можно увидеть геккона-бананоеда, винного узкорота, голубую квакшу, королевского питона, пятнистого эублефара, священного и красящего древолаза. А еще 27 и 28 ноября состоятся карнавальное шествие в самодельных костюмах «Парад шипящих» и познавательная лекция, которая познакомит с миром рептилий.

Музеи Московского Кремля 27 ноября зовут взрослых и детей на программу, посвященную периоду Смутного времени в России. Участники познакомятся с памятниками, которые раскроют непростые перипетии эпохи рубежа XVI–XVII веков. Занятие «Путешествие в Московский Кремль эпохи царя Бориса Годунова» пройдет именно там, где разворачивается действие трагедии А. С. Пушкина. Участники вспомнят путь восхождения к власти Бориса Годунова от «царского слуги» до «Государя всея Руси», сопоставят исторические реалии времени его царствования с их трактовкой в трагедии.

Фото: Вечерняя Москва

Центр современного искусства «МАРС», парк виртуальных развлечений ARena Space и Государственный центральный музей кино 27 и 28 ноября приглашают горожан на Первый московский международный VR-фестиваль. Его тема в текущем году — «Фокус на Францию». Посетителям представят лучший контент в формате виртуальной реальности со всего мира — 24 художественных VR-проекта из 12 стран.

Программа разделена на семь тематических треков: «Осознанность», «Сторителлинг», «Интерактив», «Высота», «Арт», «Док» и «Шедевры». В «Осознанность» вошли проекты, исследующие границы сознания с помощью самых смелых образов. В секции «Сторителлинг» представлены истории о любви, сомнениях, одиночестве и смелости. В «Интерактив» вошли две анимационные игры. «Высота» включила в себя работы о бескрайнем космосе и захватывающем покорении высочайшей вершины Земли — Эвереста. Трек «Арт» посвящен истории игрового кино. В «Док» вошли документальные проекты, а трек «Шедевры» посвящен VR-воплощениям картин Моне, Мунка и Брейгеля.

Фото: Pexels

Музей «Яндекса» 27 ноября проведет фестиваль ретрокомпьютеров «Демодуляция-2021». Гостей ждут увлекательные доклады, расширенная экспозиция легендарных компьютеров, игровых приставок и других устройств, а также игровые турниры. Здесь можно будет узнать истории первого советского персонального компьютера БК-0010 и первого массового мини-компьютера PDP-8. К фестивалю по онлайн-трансляции подключатся музеи других городов и стран: Швейцарии, Польши, Италии и Белоруссии.

Юные горожане в субботу, 27 ноября, приглашаются в Центр Гиляровского на курс по москвоведению «Место действия — Москва», приуроченный к 125-летию Музея Москвы.

Главными инструментами для изучения Москвы станут персонажи, которых в процессе занятия создадут дети и которые примут участие в важнейших исторических событиях. Ребята познакомятся с особенностями жизни людей в разные эпохи, увидят повседневный быт и разнообразную архитектуру.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Музей архитектуры имени А. В. Щусева, в свою очередь, в рамках выставки «Профессия — реставратор» 27 ноября приглашает на мастер-классы «Карта твоего города» и «Впечатления на пленке». Первое занятие представит участникам карты разных эпох, макеты и проекты зданий. Ребята смогут сделать их зарисовки, а далее в мастерской создадут планы собственных вымышленных городов.

Мастер-класс «Впечатления на пленке» предлагает осмыслить выставку «Профессия — реставратор» в небольшой книге. Участники познакомятся с экспозицией, изучат представленные пленки и диапозитивы, узнают о технологии реставрации.

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, музейно-выставочный центр «РОСИЗО» представляет выставку поступлений в свои фонды за последние пять лет. С момента основания коллекция естественным образом делится на две части: искусство социалистического реализма 1930-х и отчасти 1950-х годов и разнообразные художественные направления 1960-х — начала 1990-х годов от оттепели до перестройки.

Начальный период деятельности РОСИЗО — 1960-е годы — представлен в фондах РОСИЗО редкими работами. Наиболее подробно собрание РОСИЗО отражает искусство 1970–1980-х годов, когда характерной чертой времени было противостояние официального и неофициального искусства. Есть в собрании и картины художников из бывших республик СССР. Кроме того, в выставочных залах будут представлены «художественные диалоги» картин мастеров старшего поколения с работами, созданными в 2010-е годы.

Фото: пресс-служба РОСИЗО

Исторический музей совместно с Русским музеем покажут московской публике выставку «Смолянки» художника второй половины XVIII века Дмитрия Левицкого. Посетители увидят серию портретов из цикла «Смолянки» и ряд других произведений: портреты основателей Смольного института — Екатерины Великой и И. И. Бецкого, предметы прикладного искусства и исторические фотографии. Всего на выставке представлено более 90 предметов из собрания Русского музея.

Центром экспозиции является серия «Смолянки». Впервые все семь портретов воспитанниц Смольного института покинут место своего постоянного пристанища и будут показаны в московском музее. Портреты отличают живописные новации и многообразие композиционных и образных решений.

В Галерее классической фотографии открыта персональная выставка фотографии Стаса Намина «Единство контрапункта». Здесь можно увидеть наиболее полную за последние 20 лет фоторетроспективу Намина, в которой представлено более ста работ. Значимую часть экспозиции занимают произведения, сделанные во время путешествий автора.

Впервые будет экспонировано фотографическое исследование одного из самых таинственных феноменов женской природы. Эксперименты фотографа с цифровыми технологиями представлены сериями «Компьютерные игры», где главенствуют пластика и цвет, и «Матриархат», где красота и экзотика сюжетов складываются в концепцию, созвучную сегодняшним тенденциям эмансипации.

Выставка «Ботаника со вкусом» работает в галерее «На Каширке». Тема выставки ботанической живописи продиктована возрастающим интересом к гастрономической культуре в целом и вегетарианским традициям в частности. Ключевая идея экспозиции заключается в стремлении показать эстетическую составляющую съедобных даров природы.

Посетители увидят около 200 произведений, которые помогут оценить «вкусовое разнообразие» фруктов, ягод, овощей, трав, специй и орехов. Работы художников выполнены карандашами, акварелью, линерами и другими, порой неожиданными, предметами.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 25 ноября, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: лента с «национальным характером» «Купе номер 6», чудесные мультфильмы «Энканто» и «Медвежонок Бамси и дракон», фантастическая картина «Мертвец», драмы «Утраченные иллюзии» и «Грэйс и Джо. История любви», фильм ужасов «Прошлой ночью в Сохо».

Фото: Энканто, 2021 год

Государственная Третьяковская галерея приглашает на ретроспективу фильмов Сиро Тоёды, приуроченную к 115-летию со дня рождения классика японского кинематографа. Пленочные фильмы, прибывшие из Японии для эксклюзивного показа в галерее, демонстрируются на языке оригинала с английскими субтитрами и синхронным русским переводом.

В афише 27 ноября зрителям представят фильм «Удивительные вести с восточного берега реки», который снят по мотивам одноименной повести японского писателя Кафу Нагаи.

Главный герой Дзюмпэй Танэда работает учителем, а раньше был секретарем в доме солидного предпринимателя. Там он познакомился со своей будущей женой Мицуко. Беременность девушки от хозяина дома не помешала Дзюмпэю жениться на ней. Он сделал это не из жалости. Всякий раз, когда жене приносят деньги от настоящего отца мальчика «на его образование», Дзюмпэю становится не по себе. Отказаться от этих денег семья не может, так как прожить на учительскую зарплату Дзюмпэя нельзя. Забыть о житейских невзгодах герою помогает девушка из квартала нелегальной проституции. Фильм снимался в 1960 году в память о Кафу Нагаи. Эпизодический образ старого писателя есть и в картине.

27 и 28 ноября настоящий праздник для киноманов устроит Московский международный фестиваль архивных фильмов, основная программа которого представлена в кинотеатре «Иллюзион». Гостей фестиваля ждут разнообразная афиша, лекции и дискуссии. Состоятся специальный показ памяти Кирилла Разлогова и презентация посвященного киноавангардисту Дзиге Вертову первого номера научного журнала «Кинема».

Зрители смогут посмотреть лучшие отреставрированные картины, вышедшие в повторный прокат в текущем году: «Иван Грозный», «Берегись автомобиля», «Курьер», «Иди и смотри», «Восхождение», «Июльский дождь», «Мальчик и девочка». В рубрике «Персона. Достоевский» покажут ранние, редкие и малоизвестные экранизации писателя.

В программе реконструкций фестиваля собраны фильмы различных эпох — от «примитивов» начала ХХ века до работ наших современников. А программа «Кино о кино» посвящена саморефлексии кинематографа. Рубрика «Киностолица» представит Вену и подготовлена в партнерстве с Австрийским культурным форумом.

Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел» 27 и 28 ноября проходит в Музее Победы. Зрителям представят 156 кинолент из двенадцати стран. Из них в конкурсную программу вошли 90 картин. Лучшие фильмы будут выбраны в четырех номинациях: полнометражное игровое кино, документальное кино, короткометражное кино, анимация. Также в рамках фестиваля состоится конкурс сценариев «Доброе кино».

В дни работы кинофорума вниманию гостей будут предложены тематические встречи и специальные показы. Одним из ярких событий станет вечер памяти музыканта, артиста Петра Мамонова с участием кинорежиссера Павла Лунгина. А юные зрители приглашаются на образовательные и творческие мероприятия.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.