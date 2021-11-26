Мелодрама c антикоррупционным колоритом: чиновницы тоже плачут

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Показ сериалов на платформе до телепремьеры становится хорошим тоном. Ноябрьским подарком онлайнкинотеатра KION любителям мелодрам стала цифровая премьера сериала «Чиновница».

Виктории Толстогановой не привыкать играть сильных женщин, хотя в начале своего сериального пути ее героиня скорее сочетает в себе противоречивые черты, но не может похвастаться силой. Влюбленная, мечтающая о личном счастье симпатичная сорокалетняя блондинка Алферова при всей своей трепетности спокойно спит с чужим мужем и мечтает увести его из семьи.

Да и в целом она более чем в порядке: начальник финансового департамента в Минздраве, Алферова неплохо зарабатывает, имеет отличные квартиру и автомобиль, стильно «упакована», а ее материальное благополучие подпитывает искусная мошеннический ход: например, благодаря хитроумной схеме, которая позволяет поднимать цены на лекарства, все участники махинации довольны — сама Алферова, «вслепую» подписывающая документы, получает также благодарное мужское внимание со стороны коллеги, глава фармхолдинга не волнуется насчет тендера — он год за годом выигрывает его, а упомянутый коллега живет на солидные «откаты» от сделок. Но однажды схема разрушится: коллега-любовник окажется лгуном и трусом, глава холдинга — запредельно циничным махинатором. Но самое главное — «левые» таблетки-пустышки отнимут жизнь у дорогого Арине Алферовой человека.

Теперь, когда ее саму обожгло, она будто обретает иное зрение. Действовать ей поможет гнев, он же придаст ей смелости. И вчерашний «винтик» из системы, Арина постепенно начинает превращаться в качественно иного человека: она не просто жаждет мести, а пытается изменить систему, частью которой стала она сама.

Роль расчетливого «любовника поневоле» и коллегу Алферовой исполнил Максим Виторган. Поначалу кажущийся брутальным мачо, он подкаблучник, психически и физически полностью зависящий от жены, которую блистательно сыграла Полина Кутепова, в данном образе — завораживающая и ужасающая своим цинизмом. От серии к серии меняется и образ главной героини: загнанная в угол обстоятельствами, она вынуждена защищаться, отстаивая свое право на человечность.

— Это история о власти и коррупции, о которой моя героиня довольно долго не задумывается, — прокомментировала свою роль Виктория Толстоганова. — Она живет, как все вокруг нее. И только когда происходит трагедия, она начинает понимать, что делает, и решает все изменить.

Сценарий проекта написали Мария Меленевская и Денис Уточкин, ранее работавшие над сериалом «Обычная женщина» Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/RION, продюсер сериала:

— Премьера сериала «Чиновница» продолжает серию цифровых релизов больших сериальных проектов, которые мы продюсируем вместе с Первым каналом. Начало было положено премьерой сериала «Вертинский», весь сезон которого уже доступен на платформе KION. Мы продолжаем сотрудничество с нашим стратегическим партнером — Первым каналом.