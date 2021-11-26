Мелодрама c антикоррупционным колоритом: чиновницы тоже плачут
Показ сериалов на платформе до телепремьеры становится хорошим тоном. Ноябрьским подарком онлайнкинотеатра KION любителям мелодрам стала цифровая премьера сериала «Чиновница».
Виктории Толстогановой не привыкать играть сильных женщин, хотя в начале своего сериального пути ее героиня скорее сочетает в себе противоречивые черты, но не может похвастаться силой. Влюбленная, мечтающая о личном счастье симпатичная сорокалетняя блондинка Алферова при всей своей трепетности спокойно спит с чужим мужем и мечтает увести его из семьи.
Да и в целом она более чем в порядке: начальник финансового департамента в Минздраве, Алферова неплохо зарабатывает, имеет отличные квартиру и автомобиль, стильно «упакована», а ее материальное благополучие подпитывает искусная мошеннический ход: например, благодаря хитроумной схеме, которая позволяет поднимать цены на лекарства, все участники махинации довольны — сама Алферова, «вслепую» подписывающая документы, получает также благодарное мужское внимание со стороны коллеги, глава фармхолдинга не волнуется насчет тендера — он год за годом выигрывает его, а упомянутый коллега живет на солидные «откаты» от сделок. Но однажды схема разрушится: коллега-любовник окажется лгуном и трусом, глава холдинга — запредельно циничным махинатором. Но самое главное — «левые» таблетки-пустышки отнимут жизнь у дорогого Арине Алферовой человека.
Теперь, когда ее саму обожгло, она будто обретает иное зрение. Действовать ей поможет гнев, он же придаст ей смелости. И вчерашний «винтик» из системы, Арина постепенно начинает превращаться в качественно иного человека: она не просто жаждет мести, а пытается изменить систему, частью которой стала она сама.
Роль расчетливого «любовника поневоле» и коллегу Алферовой исполнил Максим Виторган. Поначалу кажущийся брутальным мачо, он подкаблучник, психически и физически полностью зависящий от жены, которую блистательно сыграла Полина Кутепова, в данном образе — завораживающая и ужасающая своим цинизмом. От серии к серии меняется и образ главной героини: загнанная в угол обстоятельствами, она вынуждена защищаться, отстаивая свое право на человечность.
— Это история о власти и коррупции, о которой моя героиня довольно долго не задумывается, — прокомментировала свою роль Виктория Толстоганова. — Она живет, как все вокруг нее. И только когда происходит трагедия, она начинает понимать, что делает, и решает все изменить.
Сценарий проекта написали Мария Меленевская и Денис Уточкин, ранее работавшие над сериалом «Обычная женщина» Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/RION, продюсер сериала:
— Премьера сериала «Чиновница» продолжает серию цифровых релизов больших сериальных проектов, которые мы продюсируем вместе с Первым каналом. Начало было положено премьерой сериала «Вертинский», весь сезон которого уже доступен на платформе KION. Мы продолжаем сотрудничество с нашим стратегическим партнером — Первым каналом.