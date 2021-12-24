Москвичка возвращает жизнь советским игрушкам

Лика (на первом плане) и ее мама — реставратор Лариса Капустина представляют получившие вторую жизнь мягкие игрушки на блошином рынке «Мосвинтаж», который был организован на дизайн-заводе «Флакон» в начале декабря 2021 года / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мягкая игрушка из тех вещей, которые остаются в сердце ребенка на всю жизнь. «Вечерняя Москва» пообщалась с мастерицей, которая возвращает жизнь советским игрушкам.

Лариса Капустина всю жизнь работала фармацевтом. Профессия нужная, ответственная, но не оставляющая особого простора для творчества.

Все поменялось после выхода на пенсию: москвичка вспомнила, что еще со школы любила рукодельничать, и занялась на досуге реставрацией советских мягких игрушек. По словам москвички, к своему увлечению (со временем оно превратилось еще и в источник дополнительного заработка) женщина пришла совершенно случайно. Однажды, проходя мимо дома возле станции метро «Белорусская», она в окне первого этажа увидела потрепанного временем плюшевого медведя и подумала, что легко могла бы сделать так, чтобы любимая кем-то с детства игрушка стала «как новенькая». После этого она и начала реставрировать старые игрушки.

Плюшевые любимцы, которых отреставрировали Лика и Лариса Капустина / Фото: Из личного архива

— Сначала распарываем технические швы игрушки, то есть те места, где ее зашивали вручную толстыми нитками, а затем вынимаем набивку. Если игрушка очень старая, например 50-х годов, то в лапах и голове ее вы найдете опилки, а в животе — вату. Наполнитель раскладываем по пакетам и обязательно подписываем, из какой части взят материал. Это нужно для того, чтобы потом вернуть «тютелька в тютельку» тот объем наполнителя, который был изначально. Встречаются экземпляры, у которых голова, ноги, руки вращаются на таких фанерных дискообразных шарнирах. Их необходимо изъять, потому что фанера может во время стирки впитать воду, разбухнуть и деформироваться. Звуковой механизм — ревун, пищалку — тоже вытаскиваем. Знаете, неопытные реставраторы зачастую выбрасывают старую набивку игрушек и наполняют ее поролоном и синтепоном. Это грубая ошибка! Реставрация предполагает возвращение изделия в близкое к первоначальному состояние. И тут имеет значение не только его внешний вид, но и другие характеристики, например, тот же вес.

Разобрав игрушку на части, начинаем пылесосить «шкурку» изнутри и снаружи на небольшой мощности, чтобы не испортить материал. Затем наливаем в тазик теплую воду, добавляем моющее средство, погружаем на дно миниатюрную стиральную машинку, которая удаляет грязь из волокон ткани с помощью ультразвука, и приступаем к стирке. Ультразвук — самый безопасный способ очистить ветхий материал, ведь даже при ручной стирки ткань может пострадать.

Время стирки зависит от материала. Ветхий лучше держать в воде не более 30 минут, а более прочную ткань можно замочить на ночь. Сушить следует в горизонтальном положении на полотенце. После сушки выворачиваем материал наизнанку и аккуратно штопаем дырочки, если они есть. Часто на старых мягких игрушках бывают проплешины. Их можно отремонтировать кусочками ткани, отрезанными с припусков на швы. Хотя считается, что тем же плюшевым медведям проплешины даже придают некий особый шарм.

После этого начинаем работать с наполнителем. Вату и опилки дезинфицируем под ультрафиолетовой лампой. Кстати, опилки нужно заранее просеять от древесной пыли. Если же они превратились совсем в труху, то можно наполнить игрушку свежими опилками, которые свободно можно купить в зоомагазине.

Плюшевые любимцы, которых отреставрировали Лика и Лариса Капустина / Фото: Из личного архива

Соединяем все части тела по техническим швам и приступаем к следующему этапу — работе с мордочкой. Новый нос можно сделать из кожи. Если не хватает другой фурнитуры, например глаз, то их лучше купить в специализированных магазинах. После того как мордочка готова, ее можно расчесать. На этом реставрация заканчивается, — говорит Лариса.

В целом на восстановление изделия уходит два-три дня. Порой эта работа неплохо окупается. Такие раритеты ценятся коллекционерами. Так, недавно Лариса продала отреставрированного мишку 50-х годов за 6000 рублей.

А еще старые игрушки хранят воспоминания о детстве. Именно поэтому они нам особенно дороги. Но время ведь никого не щадит, в том числе и их, вот и отправляются мишки, зайцы, слоники и прочее плюшевое зверье на антресоли или в шкаф. Восстановлением мягких изделий москвичка занимается дома вместе с дочерью Ликой. За небольшой срок они восстановили десятки дорогих людям вещей.