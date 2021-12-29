«Три богатыря и Конь на троне» и «Чемпион мира»: какие фильмы выйдут в прокат 30 декабря

Фото: «Три богатыря и Конь на троне», 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 30 декабря большой экран представит зрителям традиционную предновогоднюю серию мультфильма «Три богатыря и Конь на троне», праздничные комедии «Снегурочка против всех» и «10 дней с Сантой», ленту национального производства «Чемпион мира», приключенческий фильм «Самый лучший босс» и биографическую картину «Дилан Томас. Любовник и поэт».

Открывает обзор новая серия традиционного предновогоднего мультипликационного блокбастера «Три богатыря и Конь на троне». Как всегда, конь Юлий вляпался в историю. А заодно и князю удружил: они случайно поменялись телами, конечно, не без помощи их старой знакомой Бабы-яги и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а князь пашет в поле. Вот такие «игры престолов». Но долго так продолжаться не может: отечество в опасности. И, как всегда, за дело берутся три богатыря.

Новогодняя суета захватила большой экран российских кинотеатров. Так, режиссер Полина Ануфриева представляет в прокате комедию «Снегурочка против всех».

Главные качества 45-летнего бизнесмена Евгения Васина — гениальный ум, благодаря которому он разбогател, и отвратительный характер, превращающий жизнь родных и подчиненных бизнесмена в настоящий ад.

В новогоднюю ночь Васин сбивает на автомобиле Деда Мороза и, вместо того чтобы оказать помощь, крадет елку и уезжает. Наказание неминуемо.

Дед Мороз переселяет душу Евгения в тело своей Снегурочки. Теперь в образе дедушкиной помощницы Васину придется разносить подарки всем тем, кого он обидел, унизил или оскорбил, посмотреть на себя со стороны и проверить, похожа ли его жизнь и жизнь его семьи на сказку, которую Евгений себе рисовал.

Итальянский семейный фильм «10 дней с Сантой» продолжит тему праздничных ДТП. По сюжету Карло, Джулия и трое их детей отправляются в Швецию на рождественские каникулы. По пути они случайно сбивают на машине странного человека, одетого как Санта-Клаус, и решают подвезти его до ближайшего города. Но у незнакомца свои планы на то, как провести это Рождество, и отделаться от него теперь не так-то просто.

Драма «Чемпион мира» режиссера Алексея Сидорова расскажет о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат — матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча. Главные роли в фильме исполнили Константин Хабенский и Иван Янковский.

Испанский режиссер Фернандо Леон Де Араноа приглашает россиян в кинотеатры увидеть свое новое творение «Самый лучший босс».

Бланко, владелец семейной фабрики, ждет визита комиссии, которая должна решить, получит ли он награду за успехи в бизнесе. Для этого, разумеется, все должно быть идеально, однако, как назло, проблемы возникают одна за другой.

Завершает обзор биографическая драма «Дилан Томас. Любовник и поэт» режиссера Стивена Бернштейна.

Дилан Томас был не просто поэтом — он был рок-звездой от поэзии. Он собирал полные залы и путешествовал, проводя многодневные туры. Его творчеству характерны яркие, подчас фантастические образы. Важными источниками его вдохновения были валлийский фольклор, мифология и детские впечатления от жизни в небольшом селе.