Курс, лекторий или софт: как не ошибиться с выбором онлайн-подарка

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Онлайн-подарки становятся все более популярными. Для активных пользователей гаджетов «Вечерняя Москва» постаралась собрать самые полезные презенты.

О том, как не ошибиться с выбором онлайн-подарка и порадовать того, кому вы его преподносите, нам рассказала преподаватель по этикету Мария Юдакова.

Онлайн-подарки — отличный современный тренд. Люди поняли, что лучше подарить онлайн-сертификат на курс или подписку на сервис, чем покупать многочисленные сувениры, безделушки с новогодней тематикой, у которых велик шанс после праздников отправиться в мусорку. Конечно, большую роль в росте популярности таких подарков сыграла и пандемия. Киноманы, которые из-за самоизоляции или боязни заразиться не ходят в кинотеатры, с благодарностью примут в подарок подписку на онлайн-платформу с фильмами.

Близким друзьям необходимо дарить презенты по интересам. Человеку нравится рисовать? Значит, приобретите для него образовательный курс по живописи. Друг интересуется психологией? Подписка на лекторий будет отличным подарком.

А вот начальнику я рекомендую подарить что-то развлекательное, например тот же годовой абонемент на онлайн-кинотеатр. Ведь если преподнести шефу подписку на курс по этикету или ораторскому мастерству, это может быть воспринято им как намек на плохое воспитание или косноязычие. Чтобы не приходить к человеку с пустыми руками, можно положить распечатанный абонемент в красивую новогоднюю открытку-конверт и рассказать, как им воспользоваться.

Тяга к прекрасному

Есть сервисы, где собрано множество лекций по архитектуре, фотографии, литературе, живописи, философии, истории. Как правило, это не просто одиночные вебинары, а длительные курсы на 5–20 лекций от разных специалистов. На ресурсах можно купить подписку на конкретную программу или оформить абонемент на месяц, чтобы у пользователя была возможность посмотреть несколько программ.

Цена: от 1000 рублей.

Вся семья посмотрит

За стоимость билета в онлайн-кинотеатр пользователю на месяц предоставляется доступ к новинкам кино и сериалов, которые можно смотреть, не вставая с кровати. Причем знакомиться с фильмами можно с пяти разных устройств, а значит, каждый член семьи может выбрать то, что наиболее по душе. На сегодняшний день есть множество онлайн-кинотеатров, и цены на них не сильно отличаются.

Цена «лайт» подписки на месяц: от 200 рублей. Он открывает доступ не ко всем кинолентам.

Цена «премиум» подписки: от 800 рублей на месяц.

Презент для геймеров

Есть сервисы, за подписку предоставляющие доступ к огромной библиотеке игр, которые могут быть доступны не только на игровых приставках, но и на обычном ПК. Подборка разнообразная: шутеры, экшены, ролевые игры, развлечения для детей. Это намного выгоднее, чем покупать подписку на одну игру.

Цена абонемента на месяц: от 699 рублей.

Цена абонемента на год: от 13 тысяч рублей.

Домашняя библиотека

Подписка на литературный сервис позволяет получить любую электронную или аудиокнигу из каталога сайта. Они останутся у пользователя навсегда, даже если срок действия абонемента истечет. Читать их можно на сайте или в приложении. Идеальный подарок для любителей литературы!

Цена абонемента на месяц: от 299 рублей.

Цена абонемента на год: от 2990 рублей.

Выберет сам

Если вы так и не смогли определиться с подарком, подарите человеку онлайн-сертификат на любой маркетплейс, где он сможет выбрать вещь сам: одежду, электронику, продукты, косметику. Сертификат приходит на электронную почту после оплаты. Его вы сможете переслать любому пользователю.

Цена: от 500 до 5000 рублей.

Приложение на телефон

Мобильные сервисы для скачивания приложений предлагают функцию «подарить». Купить можно любой полезный софт.

Цена подписки на месяц: от 199 рублей.

Цена подписки на год: от 1499 рублей.

Софт для компьютера

Лицензированные программы для компьютера: фотошоп, антивирус, программное обеспечение для работы с текстами стоят недешево. Если ваш друг — активный пользователь ПК и ему такие продукты нужны для работы — оформите абонемент на них. Правда, сюрприза в этом случае не получится. Для оформления подписки вам понадобится компьютер пользователя.

Цена: от 2000 рублей.

Обучение на диване

Вы можете выбрать в подарок конкретный образовательный курс, их сейчас множество: по рисованию, психологии, дизайну, иностранному языку или стилю, а можете оформить подписку на образовательную платформу, где собрано множество обучающих программ. И тогда пользователь сам сможет выбрать то, что ему наиболее интересно.

Цена: от 399 рублей.