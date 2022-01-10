Фестиваль «Путешествие в Рождество» подарил своим гостям море эмоций и отличное настроение на весь наступивший год

Москвичка Олеся Жукова с сыном Матвеем выбрались в центр города, чтобы проводить последний день фестиваля «Путешествие в Рождество». Для посещения они выбрали Тверскую площадь / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

9 декабря в Москве завершился фестиваль «Путешествие в Рождество». Его организаторы постарались создать особое настроение на каждой городской площадке во всех округах.

Праздник на рубеже 2021 и 2022 годов решено было устроить на 27 городских площадках. В этот раз из-за пандемии локаций было втрое меньше, чем два года назад. Но тем не менее организаторы главного зимнего фестиваля Москвы постарались создать целый калейдоскоп неповторимых событий — в течение месяца, с 10 декабря, на площадках «Путешествия в Рождество» работали катки, ярмарки, карусели и много других развлекательных зон.

Причудливо и с фантазией украшенные городские ярмарки принимали гостей с обеда и до позднего вечера. А вчера, в последний день работы фестиваля, — до 22 часов. На входе гостей предупреждали об ограничительных мерах — необходимости соблюдать дистанцию и носить маски.

— Это вполне понятно, учитывая ситуацию с коронавирусом. В любом случае мы рады побывать на празднике, — говорит семья Шадруновых. Супруги Лариса и Илья, а также их сын Дима выбрали для праздника фестивальную площадку в Митине.

— Я здесь здорово покатался на карусели, — гордо заявляет пятилетний малыш.

С таким же желанием продлить хотя бы еще на денек новогодние праздники приехали на площадку в центре города Олеся Жукова с сыном Матвеем. Заодно выбрали подарок для папы — оригинальную свечу. Продавец Надежда Городецкая заверяет: в этом сезоне на фестивальных площадках создана особая, праздничная атмосфера.

— Я могу сравнивать, так как работаю на этом мероприятии уже пятый год. Можно сказать, отметила юбилей в этом сезоне, — говорит она. — Нам приятно дарить тепло покупателям. Они отвечают нам взаимностью.

Кстати, ассортимент подарков — сувениров, поделок, ремесленных изделий — на всех площадках был весьма разнообразным. Но особое внимание организаторы уделили гастрономической программе фестиваля — посетителям было доступно много ярких и интересных блюд.

Так, на Ореховом бульваре и на улице Теплый Стан подавали гуся под апельсиновым соусом, штрудель с ванильным соусом, блинчики с разными начинками и травяные чаи.

А в Зеленограде можно было попробовать индейку на гриле, шашлык, чай с имбирем. В меню фестиваля были также оригинальные вафли, бургеры, кексы, жареные колбаски и многое другое.

— Говорят, что когда что-то пробуешь впервые, можно загадать желание, — говорит Мария, одна из посетительниц фестиваля. — Поэтому я стараюсь попробовать все.

Кстати, на 20 площадках самые юные посетители могли написать и отправить письмо Деду Морозу.

9 декабря самый популярный фестиваль столицы простился с гостями. Но организаторы обещают — в этом году, в декабре, праздник снова вернется на московские улицы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Путешествие в Рождество» — самый масштабный зимний фестиваль Европы и самый популярный праздник «Московских сезонов». В этом году он проходил на 27 площадках с 10 декабря по 9 января.

Работали 18 бесплатных катков и площадка для керлинга. Предыдущий фестиваль проходил с 13 декабря 2019 года по 31 января 2020-го на 81 площадке. Мероприятия посетили более 26 миллионов человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, руководитель департамента торговли и услуг города:

— На праздничных площадках фестиваля свою продукцию представили компании малого и среднего бизнеса: 62 участника торговой программы и 42 — из сферы общепита. В фестивале участвовали предприятия из 16 российских регионов, включая Московскую, Владимирскую, Липецкую, Пензенскую, Тверскую, Тульскую области и Ставропольский край. Также в программе были пять иностранных участников из Узбекистана, Великобритании, Португалии, Китая и Австрии.