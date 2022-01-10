Фестиваль «Путешествие в Рождество» подарил своим гостям море эмоций и отличное настроение на весь наступивший год
9 декабря в Москве завершился фестиваль «Путешествие в Рождество». Его организаторы постарались создать особое настроение на каждой городской площадке во всех округах.
Праздник на рубеже 2021 и 2022 годов решено было устроить на 27 городских площадках. В этот раз из-за пандемии локаций было втрое меньше, чем два года назад. Но тем не менее организаторы главного зимнего фестиваля Москвы постарались создать целый калейдоскоп неповторимых событий — в течение месяца, с 10 декабря, на площадках «Путешествия в Рождество» работали катки, ярмарки, карусели и много других развлекательных зон.
Причудливо и с фантазией украшенные городские ярмарки принимали гостей с обеда и до позднего вечера. А вчера, в последний день работы фестиваля, — до 22 часов. На входе гостей предупреждали об ограничительных мерах — необходимости соблюдать дистанцию и носить маски.
— Это вполне понятно, учитывая ситуацию с коронавирусом. В любом случае мы рады побывать на празднике, — говорит семья Шадруновых. Супруги Лариса и Илья, а также их сын Дима выбрали для праздника фестивальную площадку в Митине.
— Я здесь здорово покатался на карусели, — гордо заявляет пятилетний малыш.
С таким же желанием продлить хотя бы еще на денек новогодние праздники приехали на площадку в центре города Олеся Жукова с сыном Матвеем. Заодно выбрали подарок для папы — оригинальную свечу. Продавец Надежда Городецкая заверяет: в этом сезоне на фестивальных площадках создана особая, праздничная атмосфера.
— Я могу сравнивать, так как работаю на этом мероприятии уже пятый год. Можно сказать, отметила юбилей в этом сезоне, — говорит она. — Нам приятно дарить тепло покупателям. Они отвечают нам взаимностью.
Кстати, ассортимент подарков — сувениров, поделок, ремесленных изделий — на всех площадках был весьма разнообразным. Но особое внимание организаторы уделили гастрономической программе фестиваля — посетителям было доступно много ярких и интересных блюд.
Так, на Ореховом бульваре и на улице Теплый Стан подавали гуся под апельсиновым соусом, штрудель с ванильным соусом, блинчики с разными начинками и травяные чаи.
А в Зеленограде можно было попробовать индейку на гриле, шашлык, чай с имбирем. В меню фестиваля были также оригинальные вафли, бургеры, кексы, жареные колбаски и многое другое.
— Говорят, что когда что-то пробуешь впервые, можно загадать желание, — говорит Мария, одна из посетительниц фестиваля. — Поэтому я стараюсь попробовать все.
Кстати, на 20 площадках самые юные посетители могли написать и отправить письмо Деду Морозу.
9 декабря самый популярный фестиваль столицы простился с гостями. Но организаторы обещают — в этом году, в декабре, праздник снова вернется на московские улицы.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
«Путешествие в Рождество» — самый масштабный зимний фестиваль Европы и самый популярный праздник «Московских сезонов». В этом году он проходил на 27 площадках с 10 декабря по 9 января.
Работали 18 бесплатных катков и площадка для керлинга. Предыдущий фестиваль проходил с 13 декабря 2019 года по 31 января 2020-го на 81 площадке. Мероприятия посетили более 26 миллионов человек.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Немерюк, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, руководитель департамента торговли и услуг города:
— На праздничных площадках фестиваля свою продукцию представили компании малого и среднего бизнеса: 62 участника торговой программы и 42 — из сферы общепита. В фестивале участвовали предприятия из 16 российских регионов, включая Московскую, Владимирскую, Липецкую, Пензенскую, Тверскую, Тульскую области и Ставропольский край. Также в программе были пять иностранных участников из Узбекистана, Великобритании, Португалии, Китая и Австрии.