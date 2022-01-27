Открытие музея и «Детский Достоевский»: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Приближаются последние январские выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 29 и 30 января и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор самое значимое событие Третьяковской галереи. 29 января галерея презентует Музей Павла и Сергея Третьяковых, посвященный жизни и деятельности знаменитых коллекционеров, предпринимателей, благотворителей и общественных деятелей, вошедших в историю русской культуры как основатели главного музея русского искусства.

Здесь можно увидеть подлинные мемориальные предметы Павла и Сергея Третьяковых и произведения из их коллекций: многочисленные архивные документы и фотографии в виде мультимедийных инсталляций, которые разделены по залам «Семейный альбом», «Архив предпринимателя», «Каталог коллекции».

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Историческом музее 30 января пройдет День юного археолога. В программе мероприятия: лекция «Как стать археологом» о том, каким бывает путь в археологию, чему нужно учиться; авторская экскурсия «Античность и мы» расскажет о памятниках эпохи античности, музейное занятие «Мир викингов» встретит гостей персонажем легенд и сказаний эпохи викингов.

Интерактивная экскурсия «Огонь, сотворивший чудеса» посвящена удивительной роли огня в развитии человечества в древности. Ее участникам покажут археологические памятники, представленные в экспозиции музея, и расскажут, как в древности люди подчинили себе огонь и научились управлять им, как огонь помог людям создавать, творить и совершать открытия, стать более уверенными и сильными перед природой.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В воскресенье, 30 января, в Малом зале «Зарядье» гала-концертом завершается XVI фестиваль искусств «Январские вечера».

В концерте принимают участие юные виртуозы, лауреаты Международного телевизионного конкурса «Щелкунчик». Зрители могут не только слушать музыку, но и задавать юным артистам вопросы. Гала-концерт стирает границу между публикой и сценой, дети-исполнители и дети в зале могут познакомиться, подружиться и поиграть в «интервью».

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Творческую часть обзора поддержат несколько интересных спектаклей. Так, 29 января в Музее Москвы зрителей ждет премьерный показ спектакля по Нобелевской речи Иосифа Бродского «Тени великих смущают меня».

Пространство спектакля переносит зрителя на взлетно-посадочную полосу абстрактного аэропорта. Трап самолета становится своеобразной кафедрой, на которую взбираются путешествующие знаменитости, полностью экипированные в Louis Vuitton, и провозглашают с нее размышления, составившие когда-то лекцию нобелевского лауреата.

Идея спектакля принадлежит Дмитрию Брусникину. В спектакле играют его ученики разных поколений, а также нынешние студенты курса Марины Брусникиной в Школе-студии МХАТ. Режиссерами постановки выступили Гладстон Махиб и Сергей Щедрин.

Кроме того, в субботу, 29 января, в Музее Москвы пройдет показ спектакля для детей «Мягкий свет». Его зрители вслед за светом отправятся искать слово, берег знаний и берег жизни. Будут зажигать огоньки, забираться в пещеры, смотреть на летающую рыбу и снежную бурю, увидят танцующую луну и окажутся на пляже, на котором поиграют с песком и закружатся в танце под укулеле.

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

В лектории «ВДНХ. Знание» 29 января можно будет увидеть спектакль «Алиса в стране чудес», приуроченный к 190-летию со дня рождения Льюиса Кэрролла.

Постановка театра «Мастерская образов» — это авторский взгляд на популярное произведение. 18 кукол, три актера, театр теней, прекрасные декорации, много вложенных сил, любви и терпения. И на выходе — совершенно неповторимый спектакль по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес».

Библиотека имени Ф. М. Достоевского 30 января зовет взрослых и детей в калейдоскоп «Детский Достоевский». Посетители перенесутся в начало XIX века, где в увлекательной форме познакомятся с московским периодом жизни Федора Михайловича Достоевского — с его детством и юностью.

В рамках праздника пройдут интерактивные занятия проекта «Московский Достоевский», лекция «Развлечения и досуг XIX века: куклы и игрушки», квиз-викторина «Детский Достоевский», чаепитие XIX века и трогательный спектакль «Детский Достоевский».

Парк «Патриот» 29 и 30 января приглашает всех жителей и гостей Подмосковья на фестиваль развлечений «Зимняя сказка». Посетители могут покататься на бесплатном катке, самом большом в регионе тюбинговом спуске и на упряжке с хаски. Также можно прокатиться на упряжке оленей, русской тройке и на квадроциклах.

Фото: moscow-live

Парк Горького в выходные порадует своих посетителей международным фестивалем «Снег и лед в Москве». Горожан ждут более 30 удивительных объектов и снежная фан-зона. На площадке есть две тематические зоны, на которых профессиональные скульпторы в режиме реального времени строят сказочные композиции изо льда и снега.

По выходным здесь проходят представления уличных театров и мастер-классы по снежной скульптуре.

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, в Центральном выставочном зале «Манеж» открыта выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя.

В 11 залах воссоздан путь музыканта от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений. Экспозиция организована не хронологически, а по темам: музыка, кино, поэзия, изобразительное искусство. На ней представлены предметы, связанные с жизнью Виктора Цоя: гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, картины разных лет и арт-образы.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В музее-заповеднике «Коломенское» открыта выставка «Московский изразец», которая знакомит с ключевыми этапами развития изразцового искусства в России. Экспозиция включает разделы, посвященные конструкции и структуре, технике и темам росписи архитектурной керамики.

Уникальная коллекция изразцов в Коломенском насчитывает около 16 тысяч предметов и дает возможность проследить историю развития строительной керамики от ее истоков — плит ХV века — до изделий советского периода. Центральный экспонат — камин «Микула Селянинович и Вольга» работы Михаила Врубеля из собрания музея. Большой раздел выставки посвящен керамическим изделиям XVII века. XVIII век представлен печными расписными изразцами, производство которых в России было налажено по приказу царя Петра I.

Выставка «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы», которая ждет своих гостей в подземном музее парка «Зарядье», посвящена искусствоведу и куратору Виталию Пацюкову. В расширенную экспозицию вошли работы Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Дмитрия Пригова и других художников, с которыми Пацюков дружил и работал на протяжении почти 40 лет.

Ключевая часть экспозиции — три раздела, представленные в витринах: «Диалог с великими», «В поисках утраченного времени» и «Шестидесятники». В первом находится серия иронических рисунков Леонида Тишкова. Раздел наивного искусства назван заглавием знаменитого романа Марселя Пруста. В разделе «Шестидесятники» собраны камерные работы звезд неофициального искусства.

В Музее космонавтики работает выставка легендарного фотографа советской космонавтики Альберта Алексеевича Пушкарева «Люди, техника, эпоха». Ретроспективный проект основан на фондовой коллекции музея.

На выставке представлен один из последних снимков космонавтов Виктора Пацаева и Владислава Волкова — членов экипажа корабля «Союз-11», погибшего при возвращении из космического полета на Землю. Еще один знаковый для Пушкарева снимок — ракетно-космическая транспортная система «Энергия» с орбитальным кораблем «Буран» на стартовой позиции.

Фотография «Тюльпаны Байконура» — художественная интерпретация надежной работы космических ракет. Не с первого раза фотографу удалось совместить, казалось бы, несовместимое — стартующую ракету со степными тюльпанами на переднем плане.

Фото: Мы - монстры, 2021 год

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 27 января, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише военная драма «Мария. Спасти Москву», чудесный семейный мультфильм «Мы — монстры — 2», комедия «Любовь как бестселлер», драмы «Один на один» и «Обходные пути», биографические ленты «Чемпион из Освенцима» и «Я — Златан».