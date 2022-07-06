Бал эмансипации: победить «Систему» сможет только дама приятной наружности

Актер Михаил Горевой на съемках детектива НТВ «Пазл», который не стоит путать с одноименным проектом 2019 года / Фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Новый сериал «Пазл» начал снимать в столице телеканал НТВ. Это остросюжетный детектив, героиня которого, капитан полиции Евгения Фирсова, бросает вызов грозной «Системе» правоохранительных органов.

Женщины теснят мужской пол повсеместно и яростно. Нет-нет, это не феминистское заявление, это лишь констатация фактов: так происходит в жизни, что, наверное — слава богу, — отражается и на экране. Вот и в проекте «Пазл» героиня актрисы Анны Поповой берет на себя несколько больше, чем традиционно доверяется слабому полу. Расследуя убийство своего начальника, майора Платонова, капитан Фирсова сталкивается с обратной стороной «Системы» правоохранительных органов. Она прекрасный следователь, но, выйдя на след крупнейшей преступной организации внутри ОБЭП, чувствует себя бессильной. Можно ли разобраться в том хаосе и беспринципности, которые были взлелеяны «Системой» с такой расчетливостью?

Фирсовой предстоит расследовать серию заказных убийств сотрудников МВД. К несчастью для нее самой, компромиссы — не ее стиль, а свой изящный носик она норовит сунуть туда, где его вполне могут прижать.

Итог ясен: оказавшись в безжалостных жерновах двух противоборствующих силовых структур, она рискует не только карьерой, но и жизнью. Анне Поповой, участнице более 70 проектов, чрезвычайно востребованной сегодня в сериальном сегменте (сейчас в производстве находится шесть работ с ее участием, включая «Пазл»), пришлось достаточно серьезно готовиться к роли Евгении Фирсовой. И дело вовсе не в зазубривании текста: актриса, например, училась обращаться с оружием, детально изучая все связанные с этим современные тренды.

К тому же ей предстояла непростая задача — найти некие нюансы, которые помогли бы ей доносить до зрителей постепенно нарастающее напряжение Евгении, ее страх за жизнь — свою и близких.

— Фирсова — женщина в мужском мире. Она способна принимать решения и нести ответственность за них, — рассказывает о своей героине Анна Попова. — У нее много сильных, правильных, «мужских» качеств, но она не идеальна. Для нее на первом месте стоит работа, отчего не хватает времени на собственного ребенка, да и с мужем отношения складываются не лучшим образом. Но она, честная и упрямая, несмотря на все сложности и препятствия будет продолжать «копать» со всей отдачей. Кто же победит в этой тяжбе — узнаем из сериала.

12 серий проекта запланировано на НТВ, когда-то типично «мужском» канале, ныне воздающем по совести прекрасным дамам. У Анны Поповой на съемочной площадке (производством занимается киностудия «КИТ») совершенно замечательная компания: Михаил Горевой, Агриппина Стеклова, Иван Агапов, Евгений Токарев, Артем Осипов, Ольга Кузьмина и другие артисты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Зачиняев, режиссер:

— В первую очередь это остросюжетный детектив. Его сценарий построен по принципу «качелей». С одной стороны, это погони, стрельба и экшен, с другой — психологический саспенс. Главная героиня, сотрудница Следственного комитета, попадает в сложную ситуацию, где на карту поставлено слишком многое. Она должна сделать сложный моральный выбор — отказаться от шанса добиться справедливости и потерять себя или бороться и подвергнуть опасности близких, коллег и рисковать жизнью.