Светская элита отправилась на просторы Северной столицы

Героини сериала «Содержанки. Перезагрузка»: слева направо — Сабина Ахмедова (Карина), Дарья Мороз (Лена) и Марина Зудина (Мила) / Фото: Пресс-служба видеосервиса START

Проект «Содержанки» имел огромный отклик: налет некоторого цинизма сделал его лишь еще правдоподобнее, а звездный состав участников и участниц сериала возбуждал их поклонников.

И по прошествии некоторого времени съемочная группа онлайн-кинотеатра Start начала снимать в Северной столице «продолжение банкета».

С тех событий, свидетелями которых стали поклонники проекта, прошло три года. Петербургский форум собирает известных нам дам и кавалеров. За прошедшее время в их жизни многое изменилось. Катя (Александра Ревенко) стала женой Чистякова (Константин Лавроненко) и изрядно продвинулась во власти, Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за бизнесмена со связями, мецената восточного происхождения. Мила (Марина Зудина), по крайней мере пока, наслаждается свободной жизнью, Дарюс (Игорь Миркурбанов) собирается сниматься в новой картине. На вечеринке появляется и Лена Широкова (Дарья Мороз). Все мило улыбаются, но у каждого из присутствующих есть свой определенный интерес. Вечер становится томным, но ненадолго: светский сплин прерван смертью одного из влиятельных участников мероприятия... Но не просите рассказать что-либо, сообразуясь с формулой «а с этого момента поподробнее», — возможно, некоторые герои и сами пока не очень знают, куда заведет их игра…

Три сезона московской истории превратили героев сериала в наших не очень старых и местами не самых добрых, но знакомых. Казалось бы, все их тайны раскрыты, скелеты давно покинули шкафы. Но, по словам шоураннера проекта Ирины Сосновой, теперь-то и начинается «другая история, которая откроет зрителю новых персонажей, а уже знакомых героев поместит в непривычные обстоятельства, раскрывая их с неожиданной стороны». Так что к привычному названию «Содержанки» добавлено слово «Перезагрузка». И Северная столица, по словам создателей спиноффа, не просто место развития событий, а участница этой сатирической драмы.

Одну из героинь в сериале играла Дарья Мороз. Теперь она проявляет себя и как креативный продюсер. По ее словам, «в «Перезагрузке» появится большое количество современных героев, зритель увидит новые типажи». А это как минимум любопытно, ведь «Содержанки» и прежде дарили зрителям немало поводов для размышлений.

КСТАТИ

Режиссером спин-оффа стала Ламара Согомонян, для которой «Содержанки. Перезагрузка» — сериальный дебют. Ее короткометражный фильм «Собирайся, поедем на праздник» с Дарьей Мороз в главной роли был показан на «Кинотавре», вошел в шорт-листы международных фестивалей короткометражных фильмов в Париже, Вене и Берлине, а на Международном кинофестивале в Лос-Анджелесе взял награды за лучшую режиссуру и актерское исполнение и стал лучшей короткометражкой месяца.