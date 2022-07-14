Решить побеждать по правилам или любой ценой

Актер Мэтт Хукингс сыграл английского боксера Джема Белчера в ленте «Боец: Король ринга», в работе над которой также выступил сценаристом и продюсером (кадр из фильма) / Кадр из фильма «Боец: Король ринга», 2022

В прокат вышла британская спортивная драма «Боец: Король ринга» Дэниела Грэма. Кино обращено к истории боксера начала XIX века Джема Белчера.

Есть два факта, вернее, два имени, о которых вам стоит узнать прежде всего. Первый — актер Рассел Кроу играет в ленте дедушку главного героя, которым внук всегда восхищался и вдохновлялся, но в то же время стать похожим на которого боялся больше всего. Второй — роль самого Джема Белчера исполнил Мэтт Хукингс, он же написал сценарий этой ленты и выступил ее продюсером. Кстати, в России кино вышло в прокат на несколько дней раньше, чем в других странах. А если перевести дословно ее оригинальное название, то оно будет звучать так — «Боксер: жизнь Джема Белчера».

По сюжету будущий чемпион Англии и боксер Джем Белчер с детства любит с любопытством наблюдать за боями своего деда Джека Слэка, который некогда был успешен, но со временем стал постепенно спиваться, впрочем, продолжая драться. А мать мальчика (Джоди Мэй) хочет уберечь своего сына от неминуемой участи отца. И когда кажется, что ей это вполне удается, кровь начинает брать в нем свое — парнишка обретает учителя (Рэй Уинстон). С этого момента и берет отсчет его путь к деньгам, славе и осознанию бокса как искусства.

Этот спортивный фильм может приглянуться любителям боевых искусств и детализированных сцен поединков. В нем довольно эпизодов на ринге. Также, так как действие разворачивается в конце XVIII — начале XIX века, заинтересует он и любителей исторических картин. Хотя на эпохе тут акцент не делается, ведь важнее не время, а человек. И любовная линия обходится стороной. Впрочем, без обнаженной натуры среди избалованного всевозможными утехами столичного общества не обошлось.

Все основное внимание в фильме «Боец: Король ринга» уделяется процессу формирования боксера как профессионала в своем деле. Он прослеживается с момента зарождения желания биться, которое то ли передалось мальчишке Джему по наследству, то ли возникло из-за увлеченности дедом, который заменил ему отсутствующую фигуру отца в их многодетной семье, то ли из-за понимания необходимости защитить себя и прокормить семью в непростые времена. Включает процесс и важный этап обретения наставника, чье внимание и опыт способны раскрыть талант, заложенный в парнишке, кто может дать базу знаний и необходимый моральный настрой. Неизбежно герою также предстоит столкнуться с искушением сменить стиль жизни после обретения успеха. И победить самого себя, прежде чем двинуться дальше.

Кстати, слоган картины: «Твой главный соперник — это ты сам». Если приглядеться, кажется, что эта спортивная драма куда более универсальна, чем история боксера. Это биография талантливого трудоголика, который должен быть увлечен своим делом, физически и психически натренирован для его исполнения и, что немаловажно, обладать подпиткой и поддержкой близких людей.

Отдельно хочется предупредить, что финал, который кажется неизбежным и предсказуемым у подобной истории про достижения спортсмена, все же может вас удивить — обрадовать или разочаровать, но точно взволновать.

Кстати, фильм отталкивается от биографии реального спорт смена, который, когда начинал свой путь, боксировал еще без перчаток. Впрочем, со временем был вынужден привыкать и к этим защитным аксессуарам.

Кинолента скорее подойдет для компании молодых людей, начинающих свой карьерный путь, а также для пар, когда на этот раз его очередь делать выбор фильма.

СПРАВКА

Рассел Кроу — актер и режиссер. Родился 7 апреля 1964 года в Новой Зеландии. Лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», Премии «Гильдии актеров» и других наград. В его фильмографии более 70 лент, в том числе: «Гладиатор», «Игры разума», «Ной» и другие.

Мэтт Хукингс — актер, режиссер, сценарист и продюсер. Родился 7 июля 1989 года в Великобритании. Его отец боксер-супертяжеловес Дэвид «Бомбер» Пирс умер в 41 год. Сам Мэтт — поклонник этого вида спорта. В фильмографии артиста более 20 кинолент.