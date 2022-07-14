Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Решить побеждать по правилам или любой ценой

Ольга Кузьмина  
Татьяна Еременко
Развлечения
Решить побеждать по правилам или любой ценой
Актер Мэтт Хукингс сыграл английского боксера Джема Белчера в ленте «Боец: Король ринга», в работе над которой также выступил сценаристом и продюсером (кадр из фильма) / Кадр из фильма «Боец: Король ринга», 2022

В прокат вышла британская спортивная драма «Боец: Король ринга» Дэниела Грэма. Кино обращено к истории боксера начала XIX века Джема Белчера.

Есть два факта, вернее, два имени, о которых вам стоит узнать прежде всего. Первый — актер Рассел Кроу играет в ленте дедушку главного героя, которым внук всегда восхищался и вдохновлялся, но в то же время стать похожим на которого боялся больше всего. Второй — роль самого Джема Белчера исполнил Мэтт Хукингс, он же написал сценарий этой ленты и выступил ее продюсером. Кстати, в России кино вышло в прокат на несколько дней раньше, чем в других странах. А если перевести дословно ее оригинальное название, то оно будет звучать так — «Боксер: жизнь Джема Белчера».

По сюжету будущий чемпион Англии и боксер Джем Белчер с детства любит с любопытством наблюдать за боями своего деда Джека Слэка, который некогда был успешен, но со временем стал постепенно спиваться, впрочем, продолжая драться. А мать мальчика (Джоди Мэй) хочет уберечь своего сына от неминуемой участи отца. И когда кажется, что ей это вполне удается, кровь начинает брать в нем свое — парнишка обретает учителя (Рэй Уинстон). С этого момента и берет отсчет его путь к деньгам, славе и осознанию бокса как искусства.

Этот спортивный фильм может приглянуться любителям боевых искусств и детализированных сцен поединков. В нем довольно эпизодов на ринге. Также, так как действие разворачивается в конце XVIII — начале XIX века, заинтересует он и любителей исторических картин. Хотя на эпохе тут акцент не делается, ведь важнее не время, а человек. И любовная линия обходится стороной. Впрочем, без обнаженной натуры среди избалованного всевозможными утехами столичного общества не обошлось.

Все основное внимание в фильме «Боец: Король ринга» уделяется процессу формирования боксера как профессионала в своем деле. Он прослеживается с момента зарождения желания биться, которое то ли передалось мальчишке Джему по наследству, то ли возникло из-за увлеченности дедом, который заменил ему отсутствующую фигуру отца в их многодетной семье, то ли из-за понимания необходимости защитить себя и прокормить семью в непростые времена. Включает процесс и важный этап обретения наставника, чье внимание и опыт способны раскрыть талант, заложенный в парнишке, кто может дать базу знаний и необходимый моральный настрой. Неизбежно герою также предстоит столкнуться с искушением сменить стиль жизни после обретения успеха. И победить самого себя, прежде чем двинуться дальше.

Кстати, слоган картины: «Твой главный соперник — это ты сам». Если приглядеться, кажется, что эта спортивная драма куда более универсальна, чем история боксера. Это биография талантливого трудоголика, который должен быть увлечен своим делом, физически и психически натренирован для его исполнения и, что немаловажно, обладать подпиткой и поддержкой близких людей.

Отдельно хочется предупредить, что финал, который кажется неизбежным и предсказуемым у подобной истории про достижения спортсмена, все же может вас удивить — обрадовать или разочаровать, но точно взволновать.

Кстати, фильм отталкивается от биографии реального спорт смена, который, когда начинал свой путь, боксировал еще без перчаток. Впрочем, со временем был вынужден привыкать и к этим защитным аксессуарам.

Кинолента скорее подойдет для компании молодых людей, начинающих свой карьерный путь, а также для пар, когда на этот раз его очередь делать выбор фильма.

СПРАВКА

Рассел Кроу — актер и режиссер. Родился 7 апреля 1964 года в Новой Зеландии. Лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», Премии «Гильдии актеров» и других наград. В его фильмографии более 70 лент, в том числе: «Гладиатор», «Игры разума», «Ной» и другие.

Мэтт Хукингс — актер, режиссер, сценарист и продюсер. Родился 7 июля 1989 года в Великобритании. Его отец боксер-супертяжеловес Дэвид «Бомбер» Пирс умер в 41 год. Сам Мэтт — поклонник этого вида спорта. В фильмографии артиста более 20 кинолент.

Кино премьера Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

День святых апостолов

Ольга Зиновьева
Ольга Зиновьева

Юбилей отмечаем масштабно

Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Все мнения
О проекте